Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178334
ИКТ 13882
Организации 10788
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3479
Системы 25875
Персоны 76562
География 2889
Статьи 1535
Пресса 1228
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2661
Мероприятия 858

NF Group НФ Групп ранее KnightFrank Найт Фрэнк

NF Group - НФ Групп - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк

NF Group — один из крупнейших игроков на рынке коммерческой и элитной жилой недвижимости в России.  Компания сопровождает сделки, а также оказывает агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным клиентам. В сфере недвижимости период работы с покупателем от первичного обращения до непосредственной продажи может достигать нескольких лет, причем в коммуникациях могут быть задействованы специалисты из различных департаментов компании в зависимости от того, какой объект недвижимости нужен клиенту в конкретный момент времени.

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 За пять лет е-commerce нарастил объем складов в семь раз и сравнялся с офлайном по площадям 1
12.05.2025 Даже Москва не справляется. В столице возник непреодолимый дефицит мощностей ЦОД 1
21.03.2025 LG отказалась от части офисов в России 1
05.02.2025 Продано легендарное здание «Центрального телеграфа», где располагалось Минкомсвязи 1
12.09.2024 Wildberries создала дочернюю компанию для строительства складов 1
13.05.2024 Central Properties и MБM построят склад для Ozon в Нижнем Новгороде 1
24.11.2023 ИТ-разработчик «Диасофт» расширяется в Санкт-Петербурге 1
08.09.2023 В Хабаровске завершено строительство первого на Дальнем Востоке складского комплекса для нужд электронной коммерции Ozon 1
11.08.2023 «Росатом» купил в Москве дата-центр за 24 миллиарда. Это крупнейшая сделка на российском рынке ЦОДов 1
28.06.2023 В центре Москвы за бесценок продан гигантский 250-летний особняк «ИТ-дочки» «Ростеха» 1
22.12.2022 Navicon расширит возможности CRM для NF Group 2
27.07.2021 Андрей Аксенов -

Наша стратегия — возможности гибкого масштабирования и наращивания ресурсов ЦОД для каждого клиента

 1
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа 1
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» 1
21.08.2018 Softline вкладывает $500 тыс. в платформу по вывозу российских детей на обучение за рубеж 1
11.04.2014 Ритейл 2013: информатизация на фоне замедления роста 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1
25.04.2013 Конференция CNews: «Российский рынок BI: вторая волна спроса» 1
08.10.2012 Конференция по многоканальным и интернет-продажам стартует на этой неделе в Москве 1
11.05.2012 Fast Lane Ventures запустила портал для рынка коммерческой недвижимости 1
12.08.2011 «Яндекс» раскрыл стоимость своего офиса в центре Москвы 1
10.06.2011 Конференция: Тенденции и перспективы рынка call-центров 1
24.05.2011 Конференция «Тенденции и перспективы рынка call-центров» 1
11.08.2010 В Лимассоле построят «умные» виллы для россиян 1
07.07.2010 Время подрасти: эксперты оценивают рынок ЦОВов 1
03.11.2006 8 ноября состоится форум Hi-Tech House 2006 1
01.11.2006 8 ноября состоится форум Hi-Tech House 2006 1
30.10.2006 8 ноября состоится форум Hi-Tech House 2006 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

NF Group и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9415 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8968 3
Microsoft Corporation 24939 3
Крок - Croc 1788 3
Ростелеком 10031 3
Johnson Controls 33 3
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 3
Fr. Sauter - Фр.Саутер 3 3
Softline - Софтлайн 3036 2
Yandex - Яндекс 7891 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 73 2
VK - Mail.ru Group 3493 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Google LLC 12015 1
Apple Inc 12328 1
Dell EMC 5055 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Broadcom - VMware 2416 1
Cisco Systems 5169 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Oracle Corporation 6774 1
Autodesk 618 1
Adobe Systems 1562 1
PayPal 657 1
Samsung Electronics 10410 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
8571 1
Корус Консалтинг ГК 1269 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1157 1
Salesforce - Informatica 127 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 126 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
HP Inc. 5724 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
JLL - Jones Lang LaSalle 15 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2559 3
Связной ГК 1375 3
Nikoliers - Colliers - Николиерс 14 3
Альфа-Банк 1804 3
Миракс Групп - Mirax Group 17 3
M+W Zander Facility management 3 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1087 2
Почта России ПАО 2183 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 2
CBRE Group 6 2
CMWP - Комонвелс партнершип - Cushman & Wakefield 7 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 126 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 345 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 2
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 2
Сафмар - Европлан - Europlan 41 2
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 2
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 15 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 2
Миэль ГК 38 2
ЦентрОбувь ТД 28 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 348 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7761 1
Абсолют Банк 236 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 125 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 906 1
Лента - Сеть розничной торговли 2174 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Fastlane Ventures 35 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12225 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5030 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1940 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 252 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1031 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 593 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3002 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 874 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1003 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1030 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 92 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13063 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8332 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7662 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7197 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4134 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5429 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10927 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8491 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3876 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 551 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2703 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 3
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 107 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12508 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25129 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 387 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22097 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16400 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10692 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2971 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4226 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15641 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21313 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2517 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 577 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8687 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11721 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1050 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7557 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4550 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3351 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 889 3
Microsoft Dynamics CRM 544 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 802 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7194 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 411 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
Oracle Siebel CRM Loyalty Management 22 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 21 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Biglion - Биглион 59 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Широков Александр 25 3
Александров Артур 6 3
Гутман Виктор 17 3
Максименко Владимир 10 3
Воеводенко Нина 6 3
Вроблевский Роман 7 3
Апсит Эдуард 6 3
Пека Павел 5 3
Рудь Сергей 7 3
Ильин Виктор 4 3
Сазанчиков Дмитрий 3 3
Костюнин Игорь 4 3
Либерман Борис 4 3
Лосюков Константин 3 3
Кульпин Назар 3 3
Клещев Анатолий 3 3
Румакин Игорь 5 3
Серова Елена 320 2
Аниканов Вадим 21 2
Рыбинская Елизавета 15 2
Назаров Михаил 10 2
Верещагин Андрей 6 2
Тарасов Валерий 7 2
Бочкова Екатерина 2 2
Серогодская Ольга 5 2
Цальп Евгений 4 1
Балашов Михаил 2 1
Осеевский Михаил 329 1
Волотовская Елена 39 1
Желтов Александр 2 1
Рубцова Ольга 33 1
Рыбакова Любовь 17 1
Махов Геннадий 11 1
Майоров Дмитрий 10 1
Бурачков Михаил 7 1
Кулагин Александр 2 1
Трещова Марина 9 1
Селезнева Лариса 1 1
Добривечер Екатерина 8 1
Бурихин Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150825 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17628 2
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 2
Европа 24444 2
Европа Восточная 3110 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2776 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 152 1
Украина 7696 1
Россия - СФО - Новосибирск 4482 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4130 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 641 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 1
Азия - Азиатский регион 5642 1
Канада 4932 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1760 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3083 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1639 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1168 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2340 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2933 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3130 1
США - Калифорния 4688 1
Нидерланды 3575 1
Украина - Киев 1131 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Украина - Одесса 188 1
Казахстан - Республика 5690 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3250 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1568 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 540 1
Кипр - Республика 571 1
Средиземное море - Средиземноморье 200 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5093 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5225 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1374 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6131 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1099 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 2
Аренда 2512 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6048 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2838 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4183 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 1
Английский язык 6780 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7139 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6204 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 998 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 283 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3675 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 470 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2219 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2587 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1140 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1990 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5708 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2186 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2016 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5789 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2531 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1507 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 3
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Sunday Times 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 2
Gartner - Гартнер 3579 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Gartner IT Spending and Staffing 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371677, в очереди разбора - 749860.
Создано именных указателей - 178334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще