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NF Group НФ Групп ранее KnightFrank Найт Фрэнк
NF Group — один из крупнейших игроков на рынке коммерческой и элитной жилой недвижимости в России. Компания сопровождает сделки, а также оказывает агентские и консалтинговые услуги частным и корпоративным клиентам. В сфере недвижимости период работы с покупателем от первичного обращения до непосредственной продажи может достигать нескольких лет, причем в коммуникациях могут быть задействованы специалисты из различных департаментов компании в зависимости от того, какой объект недвижимости нужен клиенту в конкретный момент времени.
УПОМИНАНИЯ
NF Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Широков Александр 25 3
|Александров Артур 6 3
|Гутман Виктор 17 3
|Максименко Владимир 10 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Пека Павел 5 3
|Рудь Сергей 7 3
|Ильин Виктор 4 3
|Сазанчиков Дмитрий 3 3
|Костюнин Игорь 4 3
|Либерман Борис 4 3
|Лосюков Константин 3 3
|Кульпин Назар 3 3
|Клещев Анатолий 3 3
|Румакин Игорь 5 3
|Серова Елена 320 2
|Аниканов Вадим 21 2
|Рыбинская Елизавета 15 2
|Назаров Михаил 10 2
|Верещагин Андрей 6 2
|Тарасов Валерий 7 2
|Бочкова Екатерина 2 2
|Серогодская Ольга 5 2
|Цальп Евгений 4 1
|Балашов Михаил 2 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Волотовская Елена 39 1
|Желтов Александр 2 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Махов Геннадий 11 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Бурачков Михаил 7 1
|Кулагин Александр 2 1
|Трещова Марина 9 1
|Селезнева Лариса 1 1
|Добривечер Екатерина 8 1
|Бурихин Андрей 5 1
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