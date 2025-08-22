NF Group запускает направление по работе с центрами обработки данных (ЦОД)

NF Group запускает направление по работе с центрами обработки данных (ЦОД) в рамках департамента индустриальной и складской недвижимости. Клиентам будут доступны услуги консалтинга и брокериджа – от размещения стойки в дата-центре до сопровождения проектов строительства «под ключ». Руководителем направления назначен Дмитрий Белоус. Об этом CNews сообщили представители NF Group.

Запуск нового направления стал важной частью стратегии NF Group по укреплению позиций компании на рынке и расширению спектра услуг для клиентов. Новое направление включает консалтинг и брокеридж: команда NF Group будет оказывать услуги по размещению стоек данных в дата-центрах, а также сопровождать проекты строительства ЦОД в формате «под ключ» – от подбора земельных участков и площадок до реализации и ввода в эксплуатацию.

Развитие направления ЦОД внутри департамента обусловлено синергией между рынками складской недвижимости и центров обработки данных, общими партнерами-девелоперами и потребностями клиентов. Кроме того, в рамках департамента NF Group уже оказывает услуги по поиску земельных участков для размещения дата-центров, комплексным услугам технического заказчика и привлечению инвестиционного капитала в данное направление.

География проектов охватит не только Москву и регионы России, но и страны СНГ, а также Ближний Восток, где NF Group уже реализует ряд проектов.

Константин Фомиченко, партнер, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group: «Рост цифровой экономики, увеличение объемов облачных сервисов и потребность бизнеса в надежной ИТ-инфраструктуре делают ЦОД одним из ключевых драйверов рынка недвижимости. Мы будем предоставлять клиентам комплексные консалтинговые услуги – от выбора площадки и анализа локаций до сопровождения сделок и разработки индивидуальных стратегий».

Дмитрий Белоус, руководитель направления ЦОД NF Group: «Мы видим, что спрос на профессиональную экспертизу в сфере ЦОД стремительно растет, а опыт нашей команды в индустриальной и складской недвижимости позволяет решать задачи клиентов в этом сегменте на самом высоком уровне».

Партнер NF Group Дмитрий Хорохордин, курирующий новое направлени: «Дата-центры – это не просто недвижимость, а прежде всего технологии и надежность хранения данных. В отличие от классического склада, который представляет собой типовое здание, дата-центр – это сложный высокотехнологичный продукт. Именно поэтому запуск этого направления внутри NF Group выглядит логичным шагом и открывает новые возможности как для наших клиентов, так и для партнеров».