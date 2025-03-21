LG отказалась от части офисов в России

«Дочка» LG в России сократила площадь арендованных офисных площадей. Южнокорейский вендор официально покинул нашу страну в 2022 г., но после этого то увольняет персонал, то снова ищет; то собирается сдать в аренду принадлежащий ей завод, то сам частично возобновляет на нем производство.



Арендуемые площади сокращаются

ООО «ЛГ Электроникс Рус», российская «дочка» южнокорейского производителя потребительской электроники и бытовой техники LG отказалась от аренды части офисных помещений в России, выяснил «Русбейс». В 2024 г. компания продолжала арендовать помещения в центре Москвы, в бизнес-центре класса «А» White Stone в 4-м Лесном переулке, 4. На конец года арендуемая площадь там сократилась до 5,4 тыс. кв. м (с 6,8 тыс. кв. м в 2020 г. и 5,8 тыс. в 2022 г.).

К концу 2024 г. ООО «ЛГ Электроникс Рус» отказалась также от офиса на Ленинградском шоссе, 16А на 377 кв. м и от офисно-складских помещений на 2-й Карпатской на 1,07 тыс. кв. м. Ранее отказалась от аренды офиса в Ростове и сократила площадь помещений в других российских городах.

С 2020 г., когда площадь арендуемых помещений составляла 9,3 тыс. кв. м., сокращение составило 37%.

LG Площадь арендованных LG в России офисных площадей сократилась с 2020 г. только на 37%

LG остановила поставки в Россию и заморозила производство в середине марта 2022 г. В конце 2022 года площадь арендуемых LG в нашей стране помещений достигала восьми тыс. кв. м.

Сколько LG платит за офисы в России

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды московских офисов внутри МКАД по данным NF GROUP на начало 2025 г., которые приводит издание, составила 35,1 тыс. ру. за кв. м в год без учета операционных расходов и НДС. В Белорусском деловом районе, где расположен бизнес-центр White Stone, средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды класса «А» составляла 39,7 тыс. руб.

Арендодателем помещения в 4-м Лесном переулке является структура О1 Properties Ltd. В конце 2024 г. LG платила ниже рынка — по цене 27,56 тыс. руб. за кв. м в год без НДС, то есть за офис за 2024 г. она могла заплатить 150 млн руб.

Всего на конец 2024 г. в распоряжении «ЛГ Электроникс Рус» в России находилось 5,9 тыс. кв. м арендованных офисных помещений, в том числе 195 кв. м в международном деловом центре «Нептун» в Санкт-Петербурге (ставка — 12,3 тыс. рублей за кв. м, арендодатель — АО «Рубин»). Еще компания платила за аренду небольших комнат по 50-60 кв. м в Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и Владивостоке.

Вернуться или не вернуться

В собственности ООО «ЛГ Электроникс Рус» находится земля в поселке Дорохово в Московской области. Площадь участка — 102,3 тыс. кв. м, стоимость — около 46 млн руб.

В марте 2025 г. CNews писал, что LG возобновила часть производственных процессов на расположенном там заводе (площадь — 22 тыс. кв.м., вложения — до $500 млн.). При этом в 2023 г. российский ритейлер DNS был близок к подписанию договора аренды этих мощностей LG по выпуску холодильников, стиральных машин и телевизоров.

После ухода в 2022 г. из России в 2023 гг. LG неожиданно возобновила набор персонала, что выглядело так, будто компания передумала покидать российский рынок.

Летом 2023 г. «Интерфакс», ссылаясь на исследование IBC Real Estate, писал, что половина международных компаний, несмотря на заявления об уходе, продолжают арендовать офисные помещения без каких-либо изменений. А в марте 2025 г. стало известно, что отечественные ИТ-компании составили письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложениями о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну.