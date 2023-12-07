На бывшем заводе LG будут делать китайскую бытовую технику

Российский ритейлер DNS ведет переговоры об аренде завода LG, где собирается начать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka. Завод простаивает после остановки производства в 2022 г. из-за геополитический ситуации.



Завод в аренду

Российский ритейлер DNS находится на финальной стадии переговоров с LG в отношении аренды ее мощностей по выпуску холодильников, стиральных машин и телевизоров в Подмосковье, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экс-топ-менеджера производителя бытовой техники и электроники Vestel Гусейна Иманова.

ООО «ЛГ Электроникс Рус» (принадлежит LG Electronics Inc) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Рузском районе Московской области. Площадь участка — 102,256 тыс. кв. м, стоимость — около 46 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Вложения LG в подмосковный завод составили в пределах $500 млн.

По словам Иманова, DNS хочет локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka и эксклюзивно продавать технику бренда в своей сети.

По данным сайта компании Konka она производит телевизоры, стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику в китайском городе Аньхой, а также имеет три зарубежные фабрики. Как утверждается на сайте компании, их продукция представлена в 110 странах. Электроника Konka уже продается в DNS.

Выгоды сторон

Иметь локальное производство, даже взятое в аренду, выгоднее, чем импортировать продукцию в Россию, так как при пересечении границы дистрибутор обязан заплатить за бытовую технику пошлину, сказал изданию гендиректор бренда Kuppersberg Дмитрий Шашкин. По его мнению, DNS может как сама работать с Konka и эксклюзивно продавать бренд в своей сети, так и сдавать мощности LG в субаренду.

Фото: LG DNS планирует начать производство китайской бытовой техники на простаивающем заводе LG

Для китайского вендора, считает Иманов, это тоже выгодная сделка, «поскольку при производстве техники внутри страны стоимость логистики значительно снижается, что влияет и на конечный ценник».

Правда другой источник газеты среди поставщиков электроники заметил, что арендовать мощности выгодно только в том случае, если компания будет производить товары первой цены. Konka придется переплачивать за контрактную сборку на мощностях LG, из-за чего бренду будет сложнее конкурировать с китайскими Hisense и Haier. У последней есть собственное производство по выпуску холодильников и морозильного оборудования в Набережных Челнах.

Возможные сроки запуска

Начать запуск мощностей планируется до конца первого квартала 2024 г., сказал «Коммерсанту» собеседник на рынке бытовой техники.

Производство телевизоров можно запустить за несколько месяцев, так как «их сборка не настолько технологична и не так сильно зависит от оригинальных запчастей», — уточнил топ-менеджер крупной сети магазинов электроники.

На полноценный запуск производства холодильников и стиральных машин потребуется минимум год. «Оборудование на заводе LG рассчитано именно под этот бренд, его придется полностью переоборудовать, что займет время», — отметил источник.

LG в России

LG остановила поставки в Россию и заморозила производство в Дорохово в 2022 г. Уже к июлю 2022 г. доля южнокорейского производителя на российском рынке обвалилась вдвое — до 10,1%.

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В феврале 2023 г. стало известно, что российскими заводами, покинутыми западными вендорами, интересуются производители бытовой техники из России и Китая, например, китайский Hisense.

А в мае 2023 г. LG внезапно возобновила набор персонала в нашей стране. Выглядело это так, что компания передумала покидать российский рынок. Об этом писал CNews. По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, LG «оставляет для себя возможности снова начать полноценную работу в России», когда действующие санкционные ограничения будут частично или полностью сняты.

Завод между тем простаивает. Один из собеседников «Коммерсанта» полагает, что на подготовку сделки с DNS, повлиял риск передачи его в управление государству. Минпромторг, будучи заинтересованным в максимальной загрузке всех имеющихся производственных мощностей в стране, требовал от LG и Samsung возобновить работу заводов или продать их другим игрокам.