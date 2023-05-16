LG открыла «охоту» на программистов в России. Ей нужны специалисты в Python и С++

LG, спустя более года после своего ухода из России, открыла сразу две ИТ-вакансии в Санкт-Петербурге. Ей нужны программисты на С++ и Python, которые, вероятно, будут работать в ее петербургском центре разработок. Это первый случай за год, когда LG нанимает сотрудников в России – ранее все ее вакансии находились в архиве.

LG почти вернулась

Компания LG, ушедшая из России еще весной 2022 г., внезапно возобновила набор персонала в стране. Притом ей нужны в первую очередь ИТ-специалисты, в особенности программисты, знающие языки С++ и Python. Причина внезапного пробуждения интереса компании к российским ИТ-шникам не установлена, но свои вакансии она разместила в открытом доступе на портале HeadHunter.

LG принимает на работу программистов в Санкт-Петербурге. Пока открыты две вакансии – они появились 14 и 15 мая 2023 г. Как пишут «Известия», сразу после объявления о своем уходе из России, сделанном в середине марта 2022 г., LG перенесла все открытые на тот момент предложения по работе в архив, где они хранились больше года.

Фото: LG Возможно, LG хочет вернуться в Россию

Что примечательно, в обоих объявлениях LG на момент выхода материала уточняла размер зарплаты. При этом список требований к кандидатам предъявляется внушительных размеров, в особенности к программистам на С++ – компании нужен именно «сеньор», то есть работник с многолетним опытом написания ПО за плечами.

На кого нацелилась LG

В описании к вакансии программиста на С++ сказано, что от кандидата требуется «понимание внутреннего устройства embedded операционных систем на базе Linux». Вероятно, в данном случае речь идет о прошивках для различных современных устройств. Также программист на С++, желающий работать на южнокорейскую компанию, единожды уже ушедшую из России, обязан иметь опыт разработки «веб-движков и веб-браузеров (Blink, Chromium, WebKit, Firefox или др.)».

Требующийся LG Python-программист должен уметь разрабатывать кросс-платформенные онлайн-сервисы, а также ИИ-сервисы. Что касается зарплаты, то еще в начале 2021 г. знающие Python специалисты в крупных российских городах могли получать до 400 тыс. руб. в зависимости от опыта работы и накопленных знаний. Программисты на С++ в мае 2022 г., как сообщал CNews, могли рассчитывать на 350 тыс. руб. в месяц. Пока неизвестно, готова ли LG предложить такой уровень оплаты нанимаемым сотрудникам – в описании к вакансиям указано лишь, что зарплата «конкурентная».

Почему именно Санкт-Петербург

Сосредоточение открытых LG ИТ-вакансий в северной столице, а не в Москве, имеет логичное объяснение. В Подмосковье корейский вендор располагает лишь заводом по выпуску бытовой техники – едва ли там нужны «сеньоры», десятилетиями пишущие на С++.

Этот завод работал с 2006 г., а девятью годами ранее, в 1997 г., LG открыла собственный центр разработки. Он-то и находится в Санкт-Петербурге, и, вероятнее всего, новые сотрудники будут работать именно в нем.

Вакансия программиста С++

По словам опрошенных изданием экспертов, LG вернулась к найму сотрудников в России по нескольким причинам. Одна из них – это ценность российских ИТ-специалистов на мировом рынке за счет их высокого уровня знаний и умений. Вторая – российские программисты обходятся работодателям зачастую дешевле, чем иностранные, даже если речь идет не о новичках, а о «мидлах» и «сеньорах».

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Еще одна вероятная причина появления новых вакансий LG в России – задел на будущее. Как сообщил изданию управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко, LG «оставляет для себя возможности снова начать полноценную работу в России», когда действующие санкционные ограничения будут частично или полностью сняты.

Еще одна вероятная причина – деньги. Опрошенные изданием специалисты отмечают, что вложения LG в свой подмосковный завод составили в пределах $500 млн. Сколько она вложила в центр разработки за неполные 30 лет его существования, не установлено.

Способ проверенный

LG явно руководствовалась примером другой компании из Южной Кореи – Samsung. Как сообщал CNews, она ушла из России в первых числах марта 2022 г., а весной сначала остановила, после чего повторно запустила свой завод по выпуску бытовой техники и домашней электроники под Калугой, который тоже обошелся ей в сотни миллионов долларов.

Летом 2022 г. Samsung начала тайный набор сотрудников, но не программистов, а специалистов в сфере «непрямых» закупок для параллельного импорта. К началу октября 2022 г. темпы расширения штата Samsung выросли в несколько раз – компания охотно набирала специалистов, в том числе и тех, кого уволили ее прямые конкуренты. Например, она предлагала работу бывшим сотрудникам Electrolux, отправленным на улицу из-за санкций.