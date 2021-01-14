Программисты на Python в России получают до 400 тыс. руб. Но девушки к ним работать не идут

Зарплаты программистов, знающих Python, могут исчисляться сотнями тысяч рублей. Для возможности получать максимум нужно проживать в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге или, в крайнем случае, работать на компанию из одного из этих городов. А меньше всех пишущим на Python программистам платят в Астрахани.

Знать Python выгодно

Программисты, пишущие на Python, могут зарабатывать в России сотни тысяч рублей ежемесячно. Как показало исследование портала SuperJob, для этого даже не обязательно переезжать в Москву или Санкт-Петербург – высокие зарплаты специалистов по этому языку зафиксированы сразу в 30 российских городах.

Python – это один из самых популярных языков программирования во всем мире. Зародившийся в конце 80-х годов XX века и созданный нидерландским разработчиком Гвидо ван Россумом (Guido van Rossum), в настоящее время работающим в Microsoft, в ноябре 2020 г. Python занял второе место в авторитетном рейтинге TIOBE. Тогда он сумел обогнать даже Java, и впереди него остался один только язык С, но к январю 2021 г. Python немного сдал позиции, опустившись на третье место и снова пропустив вперед Java.

Зарплаты программистов Python в России прямо пропорциональны объемам их знаний и опыту работы. В рейтинге SuperJob перечислено 30 городов, в которых знающий Python специалист может ежемесячно получать от 50 до 400 тыс. руб.

Знание Python гарантирует хорошую зарплату

Разумеется, обе российские столицы лидируют в этом рейтинге, но в целом для заработка от 100 тыс. руб., как показало исследование программистам Python вовсе не обязательно жить в городах-миллионниках. Например, в Белгороде с численностью населения около 394 тыс. человек (статистика Росстата на 1 января 2020 г.) они могут получать от 55 до 270 тыс. руб. Плюс к этому, по уровню зарплат в этой сфере Екатеринбург полностью идентичен Санкт-Петербургу.

От чего зависит уровень зарплат

По мнению специалистов SuperJob, все соискатели на должность программиста на Python делятся на четыре категории, в зависимости от уровня их знаний и умений. Чем ниже эта категория (первая – самая низкая, четвертая – самая высокая), тем на меньшую сумму он может рассчитывать.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов Python

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Неполное высшее образование (ИТ/техническое); Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Знание принципов объектно-ориентированного программирования; Знание основ программирования на Python; Знание SQL, HTML и CSS II Знание JavaScript; Опыт работы с MySQL/PostgreSQL; Опыт разработки веб-сервисов; Опыт использования фреймворка Django; Опыт работы с системами баг-трекинга; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт программирования на Python от одного года III Высшее образование (ИТ/техническое); Знание Linux/Unix; Знание методик организации процесса разработки в команде; Опыт тестирования приложений; Опыт создания REST API сервисов; Опыт работы с системами очередей; Успешный опыт разработки высоконагруженных проектов; Опыт программирования на Python от двух лет. Возможные пожелания: знание одного или нескольких языков программирования; знание английского языка на разговорном или свободном уровне; наличие портфолио выполненных проектов; опыт асинхронного программирования; опыт работы с Docker. IV Опыт работы с большими данными; Опыт программирования на Python от трех лет. Возможные пожелания:знание методов машинного обучения; навыки руководства группой разработчиков.

Источник: SuperJob

Для примера, специалист первой категории, работающий в Кемерово, будет получать от 50 до 65 тыс. руб. и при этом от него будет требоваться наличие высшего образования (технического или в сфере ИТ). Но в то же время требований к тому, чтобы это образование было законченным, никто предъявлять уже не будет.

Аналогично, в том же Кемерово программист Python четвертой категории сможет получать до 260 тыс. руб., но для этого его опыт работы в этой сфере не должен составлять меньше трех лет. Законченное высшее ИТ-образование – теперь уже обязательное требование.

Где платят больше всего

Если программист Python живет в Москве или работает на столичную компанию удаленно, то его максимальная зарплата, по данным SuperJob, составит 400 тыс. руб., а минимальная – 80 тыс. руб. Российская столица – лидер рейтинга, и за ней следуют Санкт-Петербург и Екатеринбург с минимальной зарплатой 70 тыс. руб. и максимальной 350 тыс. руб.

Уровень зарплат программистов Python по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб. Москва 80000—100000 100000—130000 130000—220000 220000—400000 180 000 Санкт-Петербург 70000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—350000 150 000 Архангельск 50000—65000 65000—85000 85000—145000 145000—260000 120 000 Астрахань 50000—60000 60000—80000 80000—135000 135000—240000 110 000 Белгород 55000—70000 70000—90000 90000—150000 150000—270000 120 000 Владивосток 65000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—350000 150 000 Волгоград 55000—70000 70000—90000 90000—150000 150000—280000 120 000 Воронеж 60000—75000 75000—95000 95000—165000 165000—300000 130 000 Екатеринбург 70000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—350000 150 000 Казань 60000—75000 75000—95000 95000—160000 160000—300000 130 000

Источник: SuperJob

Меньше всего, вне зависимости от категории и опыта работы, знающие Python программисты зарабатывают в Астрахани. В этом городе они могут рассчитывать минимум на 50 тыс. руб. и максимум на 240 тыс. руб. Как ни странно, но схожая ситуация с зарплатами складывается и у программистов C# - в ноябре 2020 г. CNews писал, что Астрахань заняла предпоследнее место в аналогичном рейтинге SuperJob, обогнав лишь Оренбург.

Python не привлекает девушек

Программисты женского пола, согласно отчету SuperJob, в большинстве своем не интересуются Python. 91% соискателей, пишущих на этом языке – это мужчины.

Усредненный портрет соискателя на вакансию программиста Python

Критерий Средний показатель Средний возраст 29 лет Мужчины 91% Имеют высшее образование 77% Готовы к переезду 25% На момент размещения резюме не имели работы 58% Средний срок работы на последнем месте 1,8 года

Источник: SuperJob

Также программисты Python чаще всего не готовы к переезду, а средний возраст соискателя на такую вакансию – 29 лет, и у 77% кандидатов есть высшее образование.

Сравнение с зарплатами программистов на C# и Windows-сисадминов

В среднем программисты Python получают меньше тех, кто пишет на C#, хотя этот язык находится на пятом месте по популярности (рейтинг TIOBE на январь 2021 г.). Но в данном случае все будет зависеть от конкретного города – например, в Москве уровень оклада специалистов по C# варьируется от 100 тыс. руб. (минимальная для I категории) до 300 тыс. руб. (максимальная для IV категории).

Уровень зарплат программистов C# по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб. Москва 100000—120000 120000—150000 150000—250000 250000—350000 200000 Санкт-Петербург 80000—100000 100000—130000 130000—210000 210000—300000 170000 Архангельск 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000 Астрахань 60000—75000 75000—90000 90000—150000 150000—210000 120000 Белгород 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—240000 135000 Владивосток 80000—100000 100000—125000 125000—210000 210000—300000 170000 Волгоград 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000 Воронеж 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000 Екатеринбург 80000—100000 100000—130000 130000—215000 215000—300000 170000 Казань 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 145000 Кемерово 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000 Краснодар 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000 Красноярск 80000—90000 90000—115000 115000—195000 195000—270000 155000 Набережные Челны 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000 Нижний Новгород 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000 Новосибирск 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—280000 155000 Омск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000 Оренбург 60000—70000 70000—85000 85000—145000 145000—200000 115000 Пермь 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—250000 145000 Псков 65000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000 Ростов-на-Дону 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000 Рязань 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000 Самара 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000 Смоленск 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000 Сочи 80000—100000 100000—120000 120000—210000 210000—300000 170000 Тверь 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000 Уфа 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000 Хабаровск 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000 Челябинск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000 Ярославль 75000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—250000 145000

Источник: Superjob

За максимальными зарплатами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, знатокам С# можно поехать, к примеру, во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и Хабаровск. Меньше всех соискатели всех категорий будут получать в Астрахани и Оренбурге – в этих городах специалистам I категории предложат от 60 до 75 тыс. руб., II категории – от 70 до 90 тыс. руб., III категории – от 85 до 150 тыс. руб. Элитные программисты C# IV категории смогут рассчитывать в этих городах на зарплату от 145 до 210 тыс. руб.

Рейтинг популярности языков программирования TIOBE на январь 2021 года

Зарплаты Windows-сисадминов, о которых CNews рассказывал в октябре 2020 г., ниже, в сравнении с программистами Python и C#. В Москве предельный уровень составляет 170 тыс. руб.

Уровень зарплат сисадминов Windows по регионам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб. Москва 60000—70000 70000—80000 80000—120000 120000—170000 100 000 Санкт-Петербург 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—150000 85 000 Архангельск 40000—47000 47000—53000 53000—80000 80000—110000 65 000 Белгород 40000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 68 000 Владивосток 50000—60000 60000—67000 67000—100000 100000—150000 85 000 Волгоград 42000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 80 000 Воронеж 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Екатеринбург 50000—60000 60000—68000 68000—100000 100000—150000 85 000 Казань 45000—52000 52000—58000 58000—90000 90000—130000 73 000 Кемерово 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000 Краснодар 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000 Красноярск 47000—55000 55000—62000 62000—90000 90000—130000 77 000 Набережные Челны 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000 Нижний Новгород 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Новосибирск 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Омск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Оренбург 35000—40000 40000—47000 47000—70000 70000—100000 57 000 Пермь 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000 Псков 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000 Ростов-на-Дону 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000 Рязань 42000—49000 49000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000 Самара 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Смоленск 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000 Тверь 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Уфа 42000—50000 50000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000 Хабаровск 48000—57000 57000—65000 65000—100000 100000—140000 80 000 Челябинск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Ярославль 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000

Источник: Superjob

В ряде крупных городов – (Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, Казань, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск и Челябинск) сисадмины Windows могут рассчитывать на зарплаты до 130-150 тыс. руб. Минимальный уровень окладов для сисадминов Windows начальной первой категории (35 тыс. руб.) зафиксирован в Оренбурге.