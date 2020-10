Сколько платят программистам C# в России? Назван потолок зарплат

Программисты, пишущие на C#, могут получать в России за свою работу до 300 тыс. руб. ежемесячно, притом не только в Москве, но и, например, во Владивостоке или Сочи. Это вдвое больше, чем получают сисадмины Windows, но, по данным Superjob, есть города, где такая профессия не в цене – самые низкие зарплаты у C#-кодеров в Оренбурге, впрочем, как и у сисадминов.

Сотни тысяч рублей за строчки кода

В России по состоянию на октябрь 2020 г. наблюдается высокая востребованность программистов, пишущих на языке C#. Такая ситуация наблюдается не только в столичных регионах, но и во многих других крупных городах России.

По данным профильного портала Superjob, на фоне высокой востребованности кадров программисты С# из провинциальных городов могут рассчитывать на зарплату, сопоставимую с московской. Для примера, в столице зарплаты таких специалистов стартуют сo 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге и некоторых других мегаполисах – с 80 тыс. руб.

Максимальный размер заработка опытного разработчика C# составляет 350 тыс. руб. в Москве и 300 тыс. руб. в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге и Сочи. В других крупных российских городах она варьируется от 210 тыс. руб. до 280 тыс. руб.

Наиболее высокий спрос в России наметился на программистов C# с опытом работы от двух лет. Также чаще всего работодателям нужны специалисты с навыками разработки высоконагруженных и многопоточных приложений.

Программисты C# могут рассчитывать на очень высокие зарплаты

Добавим, что C# не входит даже в первую десятку самых популярных языков программирования. Как сообщал CNews, в июле 2020 г. Институт инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) опубликовал рейтинг языков программирования в своем ежемесячном журнале IEEE Spectrum, и в нем C# занял 23 строчку.

Четыре категории соискателей

По оценке Superjob, всех соискателей на должность программиста C# можно разделить на четыре категории – по уровню из знаний и степени профессиональной подготовки. От того, к какой категории относится тот или иной специалист, напрямую зависят их зарплаты, как минимальные, так и максимальные.

Требования и пожелания к профессиональным навыкам программистов C#

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Знание принципов объектно-ориентированного программирования, теории реляционных баз данных, SQL, основ HTML и CSS, JavaScript и Asp.Net; опыт программирования на С# от полугода II Неполное высшее образование (ИТ/математическое/техническое); знание английского языка на уровне чтения технической документации; навыки работы с системами контроля версий; опыт работы с системами баг-трекинга; опыт работы программистом С# от одного года III Высшее образование (ИТ/математическое/техническое); знание английского языка на разговорном или свободном уровне; хорошее знание С#, Asp.Net, библиотек и шаблонов проектирования; знание сетевых технологий, различных фреймворков; опыт разработки высоконагруженных приложений и интеграционных сервисов; опыт рефакторинга чужого кода; опыт работы программистом C# от двух лет. Возможные пожелания:знание JQuery и методик организации процесса разработки в команде; опыт создания REST API сервисов и работы с Docker IV Знание методологий проектирования программного обеспечения; навыки руководства группой разработчиков; опыт разработки многопоточных приложений; опыт работы программистом C# от трех лет. Возможное пожелание: опыт создания клиент-серверных приложений

Источник: Superjob

К каждой из четырех категорий предъявляются различные требования, чем ниже категория, тем их меньше. Например, специалистам I категории достаточно иметь опыт программирования на С# от полугода, а соискателям IV категории – не менее трех лет. Не менее важно и наличие высшего образования – если для II категории подойдет неполное, то для III без законченного высшего никуда.

Города-лидеры и города-аутсайдеры

Согласно статистике Superjob, для получения самой высокой зарплаты, даже минимальной и даже в случае со специалистом I категории, нужно жить в Москве или работать на столичную компанию. В этом городе уровень оклада варьируется от 100 тыс. руб. (минимальная для I категории) до 300 тыс. руб. (максимальная для IV категории).

Уровень зарплат программистов C# по городам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб. Москва 100000—120000 120000—150000 150000—250000 250000—350000 200000 Санкт-Петербург 80000—100000 100000—130000 130000—210000 210000—300000 170000 Архангельск 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000 Астрахань 60000—75000 75000—90000 90000—150000 150000—210000 120000 Белгород 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—240000 135000 Владивосток 80000—100000 100000—125000 125000—210000 210000—300000 170000 Волгоград 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000 Воронеж 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000 Екатеринбург 80000—100000 100000—130000 130000—215000 215000—300000 170000 Казань 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 145000 Кемерово 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000 Краснодар 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000 Красноярск 80000—90000 90000—115000 115000—195000 195000—270000 155000 Набережные Челны 65000—80000 80000—100000 100000—165000 165000—230000 130000 Нижний Новгород 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000 Новосибирск 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—280000 155000 Омск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000 Оренбург 60000—70000 70000—85000 85000—145000 145000—200000 115000 Пермь 70000—90000 90000—110000 110000—180000 180000—250000 145000 Псков 65000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000 Ростов-на-Дону 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000 Рязань 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000 Самара 80000—95000 95000—120000 120000—195000 195000—270000 155000 Смоленск 70000—80000 80000—100000 100000—170000 170000—230000 135000 Сочи 80000—100000 100000—120000 120000—210000 210000—300000 170000 Тверь 75000—90000 90000—110000 110000—185000 185000—260000 150000 Уфа 70000—85000 85000—105000 105000—175000 175000—240000 140000 Хабаровск 80000—95000 95000—120000 120000—200000 200000—280000 160000 Челябинск 75000—90000 90000—115000 115000—190000 190000—260000 150000 Ярославль 75000—80000 80000—110000 110000—180000 180000—250000 145000

Источник: Superjob

Меньше всех соискатели всех категорий будут получать в Астрахани и Оренбурге – в этих городах специалистам I категории предложат от 60 до 75 тыс. руб., II категории – от 70 до 90 тыс. руб., III категории – от 85 до 150 тыс. руб. Элитные программисты C# IV категории смогут рассчитывать в этих городах на зарплату от 145 до 210 тыс. руб.

За максимальными зарплатами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, знатокам С# можно поехать, к примеру, во Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Сочи и Хабаровск. Для примера, в Краснодаре соискатели I категории смогут рассчитывать на зарплату в пределах 80-95 тыс. руб, II категории – 95-120 тыс. руб., III категории – 120-200 тыс. руб, и, наконец, IV категории – 200-280 тыс. руб.

Кто он, программист C#

Согласно исследованию SuperJob, язык программирования С# почти не интересует соискателей-программистов женского пола. Из 100% программистов, пишущих на нем и желающих получать за это деньги, 73 – мужчины.

Усредненный портрет соискателя на вакансию программиста С#

Критерий Средний показатель Средний возраст 35 лет Мужчины 73% Имеют высшее образование 78% Готовы к переезду 28% На момент размещения резюме не имели работы 49% Средний срок работы на последнем месте 3,6 года

Источник: Superjob

Также среди таких специалистов довольно мало действительно молодых и даже юных программистов – средний возраст соискателя в этом сегменте составляет 35 лет. В то же время у подавляющего большинства из них (у 78%) есть высшее образование, а вот менять город проживания ради работы в компании готовы менее трети соискателей – всего 28%.

Сисадминам платят меньше

В начале октября 2020 г. CNews рассказывал о зарплатном потолке системных администраторов Windows в России. Согласно исследованию SuperJob, за свою работу они получают вдвое меньше программистов на C#.

В настоящее время российские работодатели более всего интересуются системными администраторами Windows, обладающими стажем работы более двух лет. Зарплатный «потолок» для специалистов этой ИТ-профессии составляет 150-170 тыс. руб., причем, не только в Москве, но и в ряде городов-миллионников.

Уровень зарплат сисадминов Windows по регионам России

Зарплатный диапазон, в месяц I кат., руб. II кат., руб. III кат., руб. IV кат., руб. В среднем по рынку, руб. Москва 60000—70000 70000—80000 80000—120000 120000—170000 100 000 Санкт-Петербург 50000—60000 60000—70000 70000—100000 100000—150000 85 000 Архангельск 40000—47000 47000—53000 53000—80000 80000—110000 65 000 Белгород 40000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 68 000 Владивосток 50000—60000 60000—67000 67000—100000 100000—150000 85 000 Волгоград 42000—48000 48000—55000 55000—80000 80000—120000 80 000 Воронеж 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Екатеринбург 50000—60000 60000—68000 68000—100000 100000—150000 85 000 Казань 45000—52000 52000—58000 58000—90000 90000—130000 73 000 Кемерово 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000 Краснодар 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000 Красноярск 47000—55000 55000—62000 62000—90000 90000—130000 77 000 Набережные Челны 40000—47000 47000—52000 52000—80000 80000—110000 65 000 Нижний Новгород 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Новосибирск 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Омск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Оренбург 35000—40000 40000—47000 47000—70000 70000—100000 57 000 Пермь 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000 Псков 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000 Ростов-на-Дону 47000—55000 55000—63000 63000—100000 100000—140000 80 000 Рязань 42000—49000 49000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000 Самара 47000—55000 55000—62000 62000—100000 100000—130000 78 000 Смоленск 40000—47000 47000—55000 55000—80000 80000—120000 67 000 Тверь 45000—52000 52000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Уфа 42000—50000 50000—57000 57000—90000 90000—120000 70 000 Хабаровск 48000—57000 57000—65000 65000—100000 100000—140000 80 000 Челябинск 45000—53000 53000—60000 60000—90000 90000—130000 75 000 Ярославль 43000—50000 50000—58000 58000—90000 90000—120000 72 000

Источник: Superjob

Предсказуемым лидером по максимальному размеру оклада сисадминов Windows является Москва. В то же время самый низкий уровень зарплат, как и в случае знатоков C#, зарегистрирован в Оренбурге. В этом городе системные администраторы могут рассчитывать на ежемесячный оклад в размере от 35 тыс. руб. (минимальная для I категории специалистов) и до 100 тыс. руб. (максимальная для IV категории).