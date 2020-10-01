Назван зарплатный потолок для сисадминов Windows в России
Господин «цифровой белый воротничок»
В настоящее время российские работодатели более всего интересуются системными администраторами Windows, обладающими стажем работы более двух лет. Зарплатный «потолок» для специалистов этой ИТ-профессии составляет 150-170 тыс. руб., причем, не только в Москве, но и в ряде городов-миллионников. Таковы выводы свежего исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.
Для претендентов на должность сисадмина Windows, рассчитывающих на высокий уровень зарплаты, весьма желателен опыт работы в компании с развитой компьютерной сетью, наличие профессиональных сертификатов, навыки администрирования «1С», а также опыт работы с системами виртуализации и Unix/Linux.
По данным Superjob, усредненный портрет соискателя на должность сисадмина Windows представлен 36-летним мужчиной со средним сроком работы на последнем месте 3,7 года. 78% из них имеют высшее образование, 40% не имели работы на момент размещения резюме, и только 21% соискателей готовы к переезду.
Сисадмин Windows глазами работодателя
Специалисты Superjob разделяют претендентов на должность системного администратора Windows по степени их профессиональной подготовленности на четыре ключевые подкатегории. Соответственно, претенденты первой категории могут рассчитывать на базовый уровень доходов, элита верхней четвертой категории – на максимальные оклады.
Вне зависимости от категории, работодателей интересует определенный базовый уровень навыков для всех претендентов на должность сисадмина Windows. В него, в частности, входит умение конфигурировать, настраивать и администрировать серверы, ПК и периферию; навыки поддержки локальной (LAN), глобальной (WAN) и телефонной сетей; инсталляция, настройка, обновление операционной системы и другого ПО, в том числе, антивирусного; резервное копирование и восстановление данных; обеспечение ИБ системы.
|Зарплатный диапазон
|Требования и пожелания к профессиональным навыкам
|I
|Среднее профессиональное образование (IT/техническое); знание Windows (нескольких версий) на уровне администратора; знание систем резервного копирования данных; знание английского языка на уровне чтения технической документации; хорошее знание компьютерных комплектующих, периферийного оборудования
|II
|Знание DNS, DHCP, SMTP, VLAN, VPN, IPSec; навыки обслуживания сетевых протоколов TCP/IP; навыки администрирования локальной сети; навыки настройки и администрирования систем антивирусной защиты; опыт работы системным администратором/специалистом технической поддержки от 1 года
|III
|Неполное высшее образование (IT/техническое); знание методов мониторинга и диагностики серверных систем; знание принципов построения и функционирования современных вычислительных систем и компьютерных сетей, методов защиты информации; навыки администрирования MS Active Directory, MS Exchange, MS Forefront TMG; навыки администрирования системы «1С»; опыт администрирования баз данных; опыт построения локальной сети; опыт работы системным администратором от 2 лет
|IV
|Высшее образование (IT/техническое); знание и опыт работы с продуктами Unix/Linux; наличие профессиональных сертификатов; опыт работы с системами виртуализации (Hyper-V, Vmware); опыт работы в компании с численностью персонала от 500 человек и развитой компьютерной сетью; опыт работы системным администратором от 3 лет. Возможное пожелание: базовые знания одного или нескольких языков программирования
Источник: Superjob
Помимо этого, предполагается, что сисадмин Windows будет координировать и принимать участие в закупке техники, комплектующих и ПО, а также обеспечит ведение техдокументации и консультирование пользователей.
Верхняя и нижняя границы зарплат сисадминов Windows
По данным Superjob, предсказуемым лидером по максимальному размеру оклада сисадминов Windows является Москва, где этот показатель для элитной четвертой категории работников достигает 120-170 тыс. руб.
|Зарплатный диапазон, в месяц
|I кат., руб.
|II кат., руб.
|III кат., руб.
|IV кат., руб.
|В среднем по рынку, руб.
|Москва
|60000—70000
|70000—80000
|80000—120000
|120000—170000
|100 000
|Санкт-Петербург
|50000—60000
|60000—70000
|70000—100000
|100000—150000
|85 000
|Архангельск
|40000—47000
|47000—53000
|53000—80000
|80000—110000
|65 000
|Белгород
|40000—48000
|48000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|68 000
|Владивосток
|50000—60000
|60000—67000
|67000—100000
|100000—150000
|85 000
|Волгоград
|42000—48000
|48000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|80 000
|Воронеж
|45000—52000
|52000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Екатеринбург
|50000—60000
|60000—68000
|68000—100000
|100000—150000
|85 000
|Казань
|45000—52000
|52000—58000
|58000—90000
|90000—130000
|73 000
|Кемерово
|40000—47000
|47000—52000
|52000—80000
|80000—110000
|65 000
|Краснодар
|47000—55000
|55000—63000
|63000—100000
|100000—140000
|80 000
|Красноярск
|47000—55000
|55000—62000
|62000—90000
|90000—130000
|77 000
|Набережные Челны
|40000—47000
|47000—52000
|52000—80000
|80000—110000
|65 000
|Нижний Новгород
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Новосибирск
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Омск
|45000—53000
|53000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Оренбург
|35000—40000
|40000—47000
|47000—70000
|70000—100000
|57 000
|Пермь
|43000—50000
|50000—58000
|58000—90000
|90000—120000
|72 000
|Псков
|40000—47000
|47000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|67 000
|Ростов-на-Дону
|47000—55000
|55000—63000
|63000—100000
|100000—140000
|80 000
|Рязань
|42000—49000
|49000—57000
|57000—90000
|90000—120000
|70 000
|Самара
|47000—55000
|55000—62000
|62000—100000
|100000—130000
|78 000
|Смоленск
|40000—47000
|47000—55000
|55000—80000
|80000—120000
|67 000
|Тверь
|45000—52000
|52000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Уфа
|42000—50000
|50000—57000
|57000—90000
|90000—120000
|70 000
|Хабаровск
|48000—57000
|57000—65000
|65000—100000
|100000—140000
|80 000
|Челябинск
|45000—53000
|53000—60000
|60000—90000
|90000—130000
|75 000
|Ярославль
|43000—50000
|50000—58000
|58000—90000
|90000—120000
|72 000
Источник: Superjob
В ряде крупных городов – таких как Санкт-Петербург, Владивосток и Екатеринбург, Казань, Воронеж, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Хабаровск и Челябинск, сисадмины Windows могут рассчитывать на зарплаты до 130-150 тыс. руб.
Нижняя зарплатная планка для сисадминов Windows в 40-42 тыс. руб. наблюдается в таких городах как Архангельск, Белгород, Волгоград, Кемерово, Набережные Челны, Псков, Рязань, Смоленск, Уфа.
Самый нижний уровень окладов для сисадминов Windows начальной первой категории – от 35 тыс. руб., зарегистрирован в Оренбурге, максимальный – 60-70 тыс. руб., также предсказуемо в Москве.
|Критерий
|Средний показатель
|Средний возраст
|36 лет
|Мужчины
|0,98
|Имеют высшее образование
|0,78
|Готовы к переезду
|0,21
|На момент размещения резюме не имели работы
|0,4
|Средний срок работы на последнем месте
|3,7 года
Источник: Superjob
В начале 2020 г. CNews рассказал об исследовании российского рынка труда в ИТ-индустрии, проведенного компанией Hays, в котором эксперты объяснили ежегодный стабильный рост зарплат ИТ-шников в стране на 5-10% кадровым голодом.
В середине сентября 2020 г. CNews также рассказал о самых востребованных в России ИТ-профессиях в удаленном режиме работы и соответствующих уровнях заработной платы.