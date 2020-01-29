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Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год

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Бизнес Кадры
, Текст: Дмитрий Степанов
На российском рынке труда дефицит качественных кадров в сфере ИТ, не в последнюю очередь вызванный стремлением госструктур и крупных промышленных компаний обзавестись собственными подразделениями для разработок в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей. В таких условиях работодатели вынуждены как предлагать более высокие зарплаты новым сотрудникам, так и улучшать условия оплаты труда особо ценных и опытных кадров.

Тренды рынка труда в сфере ИТ

Российский рынок труда остро нуждается в квалифицированных ИТ-специалистах. Из-за этого заработные платы в сфере ИТ продемонстририровали рост на уровне 5-10% в 2019 г. Особо ценные кадры работодатели готовы удерживать, существенно повышая зарплату уже готовым сменить работу сотрудникам. Такие выводы можно сделать на основании данных, опубликованных международной рекрутинговой компанией Hays в своем «Исследовании рынка труда России в 2019 году».

Государственные структуры и крупные промышленные компании создают собственные подразделения для разработок в области искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей. Количество вакансий в этих областях растет, и тренд, по оценкам Hays, продолжит развитие в 2020 г.

Основная концентрация проектов в сфере ИТ сейчас наблюдается в сегментах Fintech (финансовые информационные продукты), Edtech (дистанционные образовательные платформы), Adtech (решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса) и автомобильной промышленности. Создаются ориентированные на западный рынок стартапы для разработки продуктов в области компьютерного зрения, интернета вещей и других.

Сложности с поиском и удержанием специалистов

По оценке экспертов, рынок труда в России остается кандидатским, и на нем по-прежнему преобладают неактивные кандидаты, не приступающие к поиску работы самостоятельно. Поэтому работодателям приходится существенно увеличивать уровень оплаты труда или уделять гораздо больше внимания развитию своего HR-бренда среди технических профессионалов.

Поиск кандидатов на вакансии в разработке, тестировании ПО, в направлении Devops даже у крупнейших игроков на рынке с сильными брендами, по данным Hays, занимает не менее 1,5–2 месяцев. На позиции тимлидов и выше срок закрытия доходит в некоторых случаях до полугода.

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Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-специалистов в России стабильно растут на 5-10%

При этом работодатели не склонны снижать требования к квалификации нанимаемых специалистов. Компании предпочитают продолжать поиски профессионалов со знаниями и опытом, вместо того чтобы идти на компромисс и принимать кандидатов с дефицитом компетенций для последующего повышения квалификации. Нередко компании отказываются предлагать работу специалистам, недостаточно информированным о целях проекта и ожиданиях работодателя. Это в Hays объясняют нежеланием руководителей проектов вставать на позиции «продавцов» перед кандидатами, завлекая их в проект.

Ценных специалистов все чаще удерживают с помощью контрофферов, то есть делая встречное предложение работнику, который выразил намерение уйти из компании. По наиболее востребованным направлениям (разработка, большие данные, электронная коммерция) заработные платы возросли за прошедший год примерно на 10–15%.

Среди используемых в разработке технологий популярными остаются Java, Python, C++, C# на бэкэнде и фреймворк React (Javascript) на фронтэнде. В то же время в ряде компаний продолжают пользоваться старыми версиями языков и фреймворков, с которыми кандидаты не хотят работать. Компании, использующие самые современные версии, также испытывают сложности с подбором персонала, так как на рынке не хватает кандидатов с опытом работы в актуальных версиях.

Сколько зарабатывают в ИТ

Как отмечают эксперты Hays, в России сохраняется высокий спрос на разработчиков для мобильных платформ iOS и Android. В зависимости от индустрии разработчики Android могут претендовать на заработную плату в районе 190–250 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Средние зарплаты ИТ-специалистов в Москве и МО

Вакансия Средняя зарплата (тыс. руб. до вычета НДФЛ)
Разработчик/системный интегратор/вендор Интернет/e-commerce Банкинг
Разработчик C++ 210 190 190
Devops-архитектор 210 300 300
Devops-инженер 230 230 230
Разработчик Go 230 230 230
Разработчик Node JS 205 205 220
UI/UX-дизайнер 160 160 150
Администратор баз данных 150 160 170
Аналитик BI 180 180 180
Аналитик хранилища данных 150 155 165
Архитектор SAP 270 - 270
Архитектор решений 250 270 250
Разработчик 1С 115 140 140
Разработчик Android 175 220 195
Разработчик iOS 170 195 195
Разработчик C# 190 190 190
Разработчик Java 250 250 250
Разработчик Javascript 160 165 160
Разработчик PHP 200 200 200
Разработчик Python 160 235 170
Разработчик автотестов 170 170 170
Сетевой инженер 115 120 120
Системный администратор 170 160 150
Системный аналитик 120 140 135
Специалист по ИБ 130 120 132,5
Специалист по работе с большими данными 220 220 220

Источник: Hays

Из профессиональных специализаций в ИТ-компаниях наиболее активно развивается практика Devops (набор практик для повышения эффективности процессов разработки). В связи с этим специалисты по Devops, а также по большим данным и облачным решениям становятся все более востребованными. Devops-архитекторы в зависимости от опыта и компетенций могут претендовать на заработную плату от 250 тыс. до 450 тыс. руб. Devops-инженеры – от 180 тыс. до 350 тыс. руб. ежемесячно.



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