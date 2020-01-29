Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-шников в России стабильно растут на 5-10% в год

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Тренды рынка труда в сфере ИТ

Российский рынок труда остро нуждается в квалифицированных ИТ-специалистах. Из-за этого заработные платы в сфере ИТ продемонстририровали рост на уровне 5-10% в 2019 г. Особо ценные кадры работодатели готовы удерживать, существенно повышая зарплату уже готовым сменить работу сотрудникам. Такие выводы можно сделать на основании данных, опубликованных международной рекрутинговой компанией Hays в своем «Исследовании рынка труда России в 2019 году».

Государственные структуры и крупные промышленные компании создают собственные подразделения для разработок в области искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей. Количество вакансий в этих областях растет, и тренд, по оценкам Hays, продолжит развитие в 2020 г.



Основная концентрация проектов в сфере ИТ сейчас наблюдается в сегментах Fintech (финансовые информационные продукты), Edtech (дистанционные образовательные платформы), Adtech (решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса) и автомобильной промышленности. Создаются ориентированные на западный рынок стартапы для разработки продуктов в области компьютерного зрения, интернета вещей и других.

Сложности с поиском и удержанием специалистов

По оценке экспертов, рынок труда в России остается кандидатским, и на нем по-прежнему преобладают неактивные кандидаты, не приступающие к поиску работы самостоятельно. Поэтому работодателям приходится существенно увеличивать уровень оплаты труда или уделять гораздо больше внимания развитию своего HR-бренда среди технических профессионалов.



Поиск кандидатов на вакансии в разработке, тестировании ПО, в направлении Devops даже у крупнейших игроков на рынке с сильными брендами, по данным Hays, занимает не менее 1,5–2 месяцев. На позиции тимлидов и выше срок закрытия доходит в некоторых случаях до полугода.

Из-за кадрового голода зарплаты ИТ-специалистов в России стабильно растут на 5-10%

При этом работодатели не склонны снижать требования к квалификации нанимаемых специалистов. Компании предпочитают продолжать поиски профессионалов со знаниями и опытом, вместо того чтобы идти на компромисс и принимать кандидатов с дефицитом компетенций для последующего повышения квалификации. Нередко компании отказываются предлагать работу специалистам, недостаточно информированным о целях проекта и ожиданиях работодателя. Это в Hays объясняют нежеланием руководителей проектов вставать на позиции «продавцов» перед кандидатами, завлекая их в проект.

Ценных специалистов все чаще удерживают с помощью контрофферов, то есть делая встречное предложение работнику, который выразил намерение уйти из компании. По наиболее востребованным направлениям (разработка, большие данные, электронная коммерция) заработные платы возросли за прошедший год примерно на 10–15%.

Среди используемых в разработке технологий популярными остаются Java, Python, C++, C# на бэкэнде и фреймворк React (Javascript) на фронтэнде. В то же время в ряде компаний продолжают пользоваться старыми версиями языков и фреймворков, с которыми кандидаты не хотят работать. Компании, использующие самые современные версии, также испытывают сложности с подбором персонала, так как на рынке не хватает кандидатов с опытом работы в актуальных версиях.

Сколько зарабатывают в ИТ

Как отмечают эксперты Hays, в России сохраняется высокий спрос на разработчиков для мобильных платформ iOS и Android. В зависимости от индустрии разработчики Android могут претендовать на заработную плату в районе 190–250 тыс. руб. до вычета НДФЛ.

Средние зарплаты ИТ-специалистов в Москве и МО

Вакансия Средняя зарплата (тыс. руб. до вычета НДФЛ) Разработчик/системный интегратор/вендор Интернет/e-commerce Банкинг Разработчик C++ 210 190 190 Devops-архитектор 210 300 300 Devops-инженер 230 230 230 Разработчик Go 230 230 230 Разработчик Node JS 205 205 220 UI/UX-дизайнер 160 160 150 Администратор баз данных 150 160 170 Аналитик BI 180 180 180 Аналитик хранилища данных 150 155 165 Архитектор SAP 270 - 270 Архитектор решений 250 270 250 Разработчик 1С 115 140 140 Разработчик Android 175 220 195 Разработчик iOS 170 195 195 Разработчик C# 190 190 190 Разработчик Java 250 250 250 Разработчик Javascript 160 165 160 Разработчик PHP 200 200 200 Разработчик Python 160 235 170 Разработчик автотестов 170 170 170 Сетевой инженер 115 120 120 Системный администратор 170 160 150 Системный аналитик 120 140 135 Специалист по ИБ 130 120 132,5 Специалист по работе с большими данными 220 220 220

Источник: Hays

Из профессиональных специализаций в ИТ-компаниях наиболее активно развивается практика Devops (набор практик для повышения эффективности процессов разработки). В связи с этим специалисты по Devops, а также по большим данным и облачным решениям становятся все более востребованными. Devops-архитекторы в зависимости от опыта и компетенций могут претендовать на заработную плату от 250 тыс. до 450 тыс. руб. Devops-инженеры – от 180 тыс. до 350 тыс. руб. ежемесячно.