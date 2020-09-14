Названы самые востребованные в России ИТ-специальности и их зарплаты

Дистанционные вакансии российского ИТ-рынка

Каждая вторая вакансия на сегодняшнем рынке дистанционного труда в российской ИТ-отрасли имеет отношение к программированию, при этом самыми востребованными с долей 11,7% от общего числа дистанционных ИТ-вакансий в топ-50 оказались Java-программисты. К таким выводам пришли составители рейтинга топ-50 самых востребованных ИТ-профессий на «удаленке» из «Университета 2035».

В рамках исследования, проведенного при поддержке Минэкономразвития России в рамках федпроекта «Кадры для цифровой экономики», было проанализировано более 7,5 тыс актуальных вакансий на ресурсах HeadHunter, Superjob и Career.Habr.

Кроме программистов, в первую двадцатку наиболее востребованных удаленных ИТ-вакансий вошли аналитики данных, специалисты техподдержки, продакт-аналитики, сисадмины, системные и бизнес-аналитики, инженеры техподдержки, аналитики CRM и продакт-менеджеры.

«Кадровые тренды, как и везде в ИТ, меняются в зависимости от сезона, эпидемиологической обстановки, массовой реакции компаний на любые социально-экономические или технологические вызовы, – сказал Олег Подольский, управляющий директор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики «Университета 2035». – Новые условия рынка труда сглаживают неровности экономического ландшафта, предоставляя людям возможности войти в ИТ-отрасль, самореализовываться и повышать свою собственную капитализацию. При достаточной мотивации и способности обучаться новый язык программирования на базовом уровне можно освоить за пару месяцев».

Техдиректор и директор по продукту реже других востребованы удаленно

Исследователи рынка проанализировали предпочтения работодателей по предоставлению удаленных вакансий в разных сегментах ИТ. Также был представлен рейтинг удаленных вакансий в ИТ по уровню заработной платы и рейтинг «вхождения» в ИТ без соответствующего образования или с минимальными профильными навыками.

Программисты разные нужны

В верхнюю половину рейтинга топ-50 наиболее популярных ИТ профессий на удаленке, помимо Java-разработчиков, также вошли программисты на языке C# (третья строчка рейтинга), PHP (четвертая строчка), Kotlin (восьмая строчка), Python (14 строчка), Golang/Go (18 строчка), Objective-C (22 строчка) и Ruby (24 строчка).

Топ-50 наиболее востребованных удаленных ИТ-профессий

Топ Профессия % от вакансий топ-50 1 Разработчик на языке программирования Java 11,69% 2 Аналитик данных 10,09% 3 Разработчик на языке программирования C# 8,86% 4 Разработчик на языке программирования PHP 7,17% 5 Специалист службы поддержки 6,57% 6 Продуктовый аналитик 5,28% 7 Разработчик на платформе 1С 5,01% 8 Разработчик на языке программирования Kotlin 3,67% 9 Системный администратор 3,48% 10 Системный аналитик 3,11% 11 Бизнес-аналитик 2,96% 12 Инженер технической поддержки 2,88% 13 Аналитик в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 2,65% 14 Разработчик на языке программирования Python 2,51% 15 Продакт-менеджер 2,13% 16 Разработчик-универсал (full-stack) 1,97% 17 Разработчик пользовательского интерфейса 1,84% 18 Разработчик на языке программирования Golang (Go) 1,42% 19 Специалист по машинному обучению 1,39% 20 Тестировщик программного обеспечения 1,37% 21 Инженер по автоматизации жизненного цикла приложения (DevOps) 1,52% 22 Разработчик на языке программирования Objective-C 1,70% 23 Специалист по юзабилити (UI/UX) 1,28% 24 Разработчик на языке программирования Ruby 1,24% 25 Руководитель команды разработки (teamlead) 1,16% 26 Инженер по внедрению 1,01% 27 Специалист по обработке естественного языка (NLP) 0,83% 28 Инженер-программист 0,80% 29 Геймдизайнер 0,77% 30 Разработчик на платформе 1С Битрикс 0,59% 31 Специалист по верстке веб-страниц (веб-дизайнер) 0,51% 32 Руководитель проекта внедрения 0,33% 33 Технический писатель 0,33% 34 Специалист по сопровождению 0,29% 35 Разработчик на языке программирования Swift 0,29% 36 Специалист по 3D моделированию 0,27% 37 Администратор баз данных 0,17% 38 Веб-аналитик 0,15% 39 Технический директор 0,13% 40 Аналитик в системах бизнес-аналитики (BI) 0,09% 41 Специалист по искусственному интеллекту 0,09% 42 Аналитик в области управления человеческими ресурсами 0,09% 43 Аналитик в области информационной безопасности 0,08% 44 Системный программист 0,05% 45 Специалист по анализу и синтезу речи 0,04% 46 Аналитик качества программного обеспечения 0,04% 47 Разработчик информационных систем 0,03% 48 Разработчик баз данных 0,03% 49 Аналитик в ETL-системах 0,03% 50 Разработчик мобильных приложений 0,03%

Источник: «Университет 2035»

Спрос на программистов со знанием языка Swift, который используется при разработке мобильных приложений под iOS составил менее 0,3% рассмотренных вакансий. Спрос на программистов на языке Kotlin, который применяется для разработки Android-приложений, оказался более чем в 12 раз выше.

Разработчики под платформу «1С» заняли седьмую строку рейтинга по востребованности, под «1С Битрикс» – тридцатую.

Зарплаты, большие и маленькие

По данным исследования, уровень заработной платы для дистанционных ИТ-специалистов напрямую зависит от квалификации и сферы деятельности, и варьируется в диапазоне от 46 тыс. руб. до 259 тыс. руб. Разработчики, наиболее востребованные на «удаленке», в среднем получают в месяц 100-150 тыс. руб.

Рейтинг зарплат удаленных ИТ-специалистов

Топ Профессия З/п в мес., данные сareer.habr.com 1 Архитектор программного обеспечения 259 526 2 Технический директор (CTO) 230 142 3 Директор продукта 210 000 4 Инженер по автоматизации жизненного цикла приложения (DevOps) 188 705 5 Разработчик мобильных приложений 151 408 6 Продакт-менеджер 142 200 7 Разработчик баз данных 136 581 8 Pазработчик программно-аппаратной части 145 907 9 Инженер встраиваемых систем (Embedded) 143 142 10 Программист-универсал (Full-stack) 128 582 11 Разработчик пользовательского интерфейса (Frontend) 128 166 12 Дата сайнтист 122 552 13 Аналитик данных 120 778 14 Разработчик игр 116 425 15 Специалист по юзабилити 111 595 16 Инженер по обеспечению качества 109 397 17 Администратор серверов 108 200 18 Бизнес-аналитик 105 850 19 Инженер по автоматическому тестированию 100 484 20 Разработчик десктоп приложений 99 653 21 Системный аналитик 89 050 22 Системный администратор 86 750 23 Веб дизайнер 80 600 24 Инженер по ручному тестированию 75 332 25 Инженер технической поддержки 46 142

Источник: «Университет 2035»

На верхушке зарплатного рейтинга разместились архитекторы ПО – им платят до 259 526 руб. в месяц. Достаточно высокий уровень зарплат также у технических директоров и директоров по продукту – более 210 тыс. руб. в месяц. Оклад дистанционных специалистов по эксплуатации и поддержке укладывается в диапазон 46-99 тыс. руб.

«Большинство профессий этого списка были востребованы и до коронакризиса, то есть до принудительного перехода на «удаленку», что говорит об устойчивости спроса на айтишников, – отметил Николай Комлев, директор АПКИТ, председатель совета ТПП России по развитию цифровой экономики. – В целом уровень зарплат показывает, что разработка оплачивается выше эксплуатации. Это дает правильный ориентир выбирающим профессию, стимулирует на освоение знаний, необходимых для созидания, создания новых программ, моделей, услуг».

Дистанционно-незаменимых не бывает

По данным исследования, чаще всего в режим удаленной работы выносится разработка и внедрение ИТ-продуктов, реже всего – техническое руководство, в том числе, по продуктам. В настоящее время имеется массовый спрос на удаленку по более чем 15 профессий в области программирования на разных языках, точечный спрос на дистанционных специалистов по геймдизайну, машинному обучению, 3D-моделированию и искусственному интеллекту. В общей сложности удаленные вакансии в этой области составили 58% об их общего числа.

Достаточно высок – до 20% вакансий, спрос на дистанционных аналитиков, в том числе, на аналитиков по продукту (шестая строчка рейтинга), системным аналитикам, бизнес-аналитикам и аналитикам в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) – 10,11 и 13 позиции в топ-50, соответственно.

Дистанционные веб-аналитики заняли только 38 строчку рейтинга, и лишь в десятку топ-40 вошли аналитики в области управления человеческими ресурсами, информационной безопасности и качества программного обеспечения.

Топ-10 дистанционных ИТ-профессий, по которым можно работать без базовой подготовки

Топ Топ-10 профессий без базовой подготовки % от топ-10 З/п, руб./мес. 1 Специалист технической поддержки 31,88% 40 000 2 Стажер-разработчик 18,03% 35 000 3 Оператор ввода данных 15,85% 15 000 4 Оператор персонального компьютера 13,11% 35 000 5 Тестировщик 11,11% 35 000 6 Аналитик-тестировщик 3,64% 30 000 7 Младший аналитик 2,00% 40 000 8 Специалист проектов внедрения 1,82% 40 000 9 Специалист по поддержке чата 1,82% 20 000 10 Помощник менеджера хостинг-сервиса 0,73% 25 000

Источник: «Университет 2035»

Техподдержку, в том числе, по профессиям сисадмин и администратор БД, готовы делегировать удаленным сотрудникам лишь в 12% от общего числа таких вакансий. Только 6% удаленных вакансий приходится на тестировщиков ПО, аналитиков качества ПО и инженеров DevOps. Лишь 4% удаленных вакансий приходится на технических директоров и руководителей продуктов.

Куда податься начинающим айтишникам

По данным исследования, начинающие ИТ-специалисты наиболее востребованы в качестве дистанционных преподавателей программирования, младших аналитиков, сисадминов, стажеров ручного тестирования, младших разработчиков пользовательского интерфейса, младших аналитиков качества ПО, разработчиков фреймворка .NET, программистов JavaScript и PHP. Меньше всего вакансий для начинающих айтишников в техподдержке.

Топ-10 дистанционных профессий для начинающих айтишников без опыта работы

Топ Топ-10 ИТ-профессий без навыка работы % в топ-50 З/п, руб./мес. 1 Преподаватель по программированию 25,0% 45 000 2 Младший аналитик 21,9% 60 000 3 Системный администратор 15,6% 40 000 4 Младший системный администратор 9,4% 45 000 5 Стажер ручного тестирования QA 9,4% 25 000 6 Разработчик пользовательского интерфейса (Junior) 6,2% 40 000 7 Младший аналитик качества программного обеспечения 3,1% 50 000 8 Разработчик во фреймворке .NET (Junior) 3,1% 30 000 9 Программист на языках программирования JavaScript и PHP (Junior) 3,1% 40 000 10 Специалист-аналитик технической поддержки 3,1% 35 000

Источник: «Университет 2035»

В качестве помощника без спецобразования и без опыта работы есть шанс устроится специалистом техподдержки (32%), стажером-разработчиком (18%), оператором ввода данных (16%), оператором ПК (13%) и тестировщиком (11%). Достаточно обладать базовой цифровой грамотностью для устройства в качестве дистанционного аналитика-тестировщика, младшего аналитика, специалиста проектов внедрения, специалиста по поддержке чатов, помощника менеджера хостинг-сервиса.