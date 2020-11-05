Python впервые в истории стал популярнее Java

В новом рейтинге TIOBE язык программирования Python опередил Java и стал вторым по популярности в мире. Впереди него теперь лишь С, но составители рейтинга уверены, что Python, довольно легкий в освоении и широко применяемый во многих областях, через три-четыре года обгонит и его.

Один из самых востребованных языков

Язык программирования Python сумел обогнать по популярности Java и впервые за свою историю занять второе место в рейтинге TIOBE. Сам рейтинг существует с 2003 г.

В рейтинге TIOBE за ноябрь 2019 г. Java был на первом месте, а Python довольствовался третьим. Популярность Java за год упала на 4,57%, а спрос на Python возрос на 2,27%. Но пока эти языки «спорили» за «серебро», победу в актуальном рейтинге TIOBE одержал язык C.

Как пишет портал ZDnet, всплеск популярности Python может быть связан с наращиванием темпов развития тех областей, где он применяется чаще всего. В качестве примеры были приведены data mining, численные вычисления и машинное обучение. Генеральный директор TIOBE Пол Янсен (Paul Jansen) полагает, что интерес к Python основан еще и на том, что если раньше программированием занимались, в основном, инженеры, то теперь этот навык «требуется почти повсюду, а хороших разработчиков ПО не хватает». «Недавний всплеск популярности Python вызван тем, что он достаточно прост для использования непрограммистами, а не является языком только для продвинутых программистов», – отметил Пол Янсен.

До первого места осталось совсем немного

«Не так давно на моей машине спустило колесо, и мне пришлось вызвать дорожный патруль. Приехавший специалист спросил меня о роде моей деятельности, и когда я рассказал про программирование, он сообщил, что увлекается программированием на Python. Тогда я понял, что Python будет использоваться повсеместно», – добавил глава TIOBE.

Составители TIOBE уверены, что популярность Python продолжит расти. CNews писал, что еще в июне 2019 г. они опубликовали прогноз, согласно которому в ближайшие три-четыре года Python займет первую строчку в их рейтинге. На тот момент он находился на третьей позиции, уступая все тем же Java и С.

Особенности рейтинга

TIOBE отслеживает популярность языков программирования путем подсчета результатов поисковых запросов, связанных с программированием. Например, он отслеживает наличие в нем сочетания слов programming и language.

В рейтинге учитываются 50 языков программирования

Рейтинг составляется ежемесячной, данные берутся с самых популярных, по рейтингу Alexa, веб-сайтов. Среди них есть поисковики Google и Bing, а также порталы YouTube, Blogger, Amazon и стриминговый сервис YouTube. В то же время рейтинг не проводит сравнение языков по количеству написанного на нем кода.

Ежегодно TIOBE присваивает звание «Язык года». С 2003 г. Python трижды побеждал в этой номинации – в 2007, 2010 и 2018 гг., однако в 2019 г. он уступил его С, равно как в 2017 и 2008 г. Для сравнения, Java удерживал этот титул лишь дважды – в 2005 и 2015 гг.

Немного о Python

Язык Python зародился в конце 80-х годов XX века. Его создатель – нидерландский разработчик Гвидо ван Россум (Guido van Rossum), и он задумывал его как потомка языка ABC.

Гвидо ван Россум

Первая публикация кода Python состоялась в феврале 1991 г., на тот момент язык имел версию 0.9.0. Путь до версии 1.0 оказался довольно длинным – она была опубликована лишь в январе 1994 г. До 2.0 язык обновился в октябре 2000 г., до 3.0 – в декабре 2008 г. На момент публикации материала самая актуальная стабильная версия Python носила индекс 3.9.0 – ее выпуск состоялся 5 октября 2020 г.

Динамика изменения популярности языков программирования

В июле 2018 г., как сообщал CNews, Гвидо ван Россум, спустя почти 20 лет с момента первого релиза Python, сложил с себя полномочия главы проекта. О своем уходе Гвидо сообщил сам в письме на сайте Python.

Так менялась популярность Python

Свое решение он объяснил тем, что ему надоело сталкиваться с трудностями в процессе утверждения предложений по улучшению Python (Python Enhancement Proposal, PEP). «Теперь, когда PEP 572 готовы, я больше никогда не хочу так тяжело бороться за PEP и обнаруживать потом, что так много людей презирают мои решения», – сказал он, добавив также, что ему довольно много лет (на момент ухода ему было 62 года), и что он испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Самый популярный язык в мире

Если в рейтинге TIOBE на ноябрь 2020 г. Python занимал лишь вторую строчку, то, по версии сотрудников Института инженеров электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE), равных ему нет. В июле 2020 г. они опубликовали собственный рейтинг популярности языков программирования, где первая тройка состоит из тех же участников, что и в перечне TIOBE, вот только расположены они совершенно иначе.

Рейтинг популярности языков программирования

Место в рейтинге Название языка Количество баллов 1 Python 100,0 2 Java 95,3 3 C 94,6 4 C++ 87,0 5 JavaScript 79,5 6 R 78,6 7 Arduino 73,2 8 Go 73,1 9 Swift 70,5 10 Matlab 68,4

Источник: IEEE Spectrum Перейти к полной таблице

В рейтинге IEEE Python удерживает первое место, а Java находится на втором. Языку С приходится довольствоваться «бронзой».

Все может измениться

В июле 2020 г. Python проявил себя и в рейтинге языков RedMonk, оказавшись в нем на втором месте после JavaScript. Составитель рейтинга Стивен О’Грейди (Stephen O'Grady) не согласен с мнением Пола Янсена из TIOBE о том, что популярность Python будет расти и дальше.

По его словам, все может измениться, и в качестве примера он привел Perl, популярность которого тоже росла столь же быстро. Однако сейчас Perl находится на 12 месте в рейтинге TIOBE, и нет никакой гарантии, что то же самое никогда не случится с Python.