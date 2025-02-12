LG Electronics Russia ЛГ Электроникс Рус
LG Electronics Russia и организации, системы, технологии, персоны:
|Тенишев Андрей 16 5
|Цариковский Андрей 22 5
|Господынько Андрей 3 3
|Поликарпов Александр 7 2
|Пикинер Константин 3 1
|Костыгин Дмитрий 24 1
|Васинкевич Михаил 18 1
|Федоринов Сергей 25 1
|Мейер Август 17 1
|Македонский Сергей 47 1
|Крук Евгений 4 1
|Микоян Александр 43 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Коржаков Андрей 14 1
|Бучин Сергей 7 1
|Гизатулин Ринат 1 1
|Леонычев Виктор 5 1
|Лапина Кира 6 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Дмитриенков Андрей 1 1
|Сапунов Сергей 3 1
|Пахомкина Марина 1 1
|Градова Валерия 1 1
|Егорова Ксения 1 1
|Ефросинин Юрий 2 1
|Макоев Владимир 1 1
|Шашкин Дмитрий 10 1
|Самойленко Иван 2 1
|Ажгирей Петр 2 1
|Кониева Фатима 1 1
|Иманов Гусейн 5 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
|НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 63 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340346, в очереди разбора - 769025.
Создано именных указателей - 168512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.