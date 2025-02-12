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LG Electronics Russia ЛГ Электроникс Рус



12.02.2025 Власти проверят продавцов смартфонов Samsung на предмет ценового сговора 1
07.12.2023 На бывшем заводе LG будут делать китайскую бытовую технику 2
06.12.2022 Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай 1
17.07.2020 Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть 1
10.01.2020 LG Electronics и Gambit Esports объявили о начале партнерства 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
23.04.2019 Samsung признана виновной в завышении цен на смартфоны в России 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
29.03.2019 Отдел цифровых расследований ФАС издал методичку о внезапных проверках для своих жертв 1
14.02.2019 LG Electronics оборудовала компьютерный класс ВШЭ универсальными мониторами LG Ultrawide 34WK500 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
21.06.2018 LG оштрафовали на 2,5 млн рублей за завышение цен на смартфоны 1
28.03.2018 Власти накажут «Юлмарт» из-за отсутствия гендиректора 1
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 2
27.02.2018 Российские власти нашли у LG софт для завышения цен на смартфоны 3
12.10.2017 Названа дата выхода гибкого iPhone 1
02.10.2017 В Москве прошла конференция LG и Elittech 1
28.06.2017 Власти России хотят наказать LG за «ценовых роботов» для смартфонов 1
26.11.2015 Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД завода LG Electronics 1
18.05.2011 Russia BPO Summit 2011: развитие рынка аутсорсинга в России 1
17.05.2011 22 июня в Москве состоится II Международный форум «Стратегия аутсорсинг 2011» 1
07.11.2008 Завод LG в Подмосковье могут закрыть 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

LG Electronics Russia и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3618 19
Samsung Electronics 10280 9
Apple Inc 12132 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8763 7
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 601 7
Spirit DSP - Спирит Корп 471 7
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 65 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 6
МегаФон 8915 5
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 35 5
Philips 2054 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 467 4
Huawei 3945 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2055 3
Sony 6550 3
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 3
Xiaomi 1745 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
МегаФон Ритейл 79 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 181 1
Competera 8 1
Открытые технологии 701 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Pioneer Corporation 423 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 1
Lenovo Group 2296 1
IBM - International Business Machines Corp 9445 1
HP Inc. 5689 1
ZTE Corporation 749 1
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 247 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 405 1
AT&T Inc 1681 1
Samsung Display Corporation - SDC - Samsung Visual Display Business 46 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 113 1
LG Innotek - LG Precision 13 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2374 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1351 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 7
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 7
Связной ГК 1372 6
Евросеть 1405 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 5
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 5
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 79 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 4
Связной Логистика 14 2
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Radisson Hotel Group - RHG - Radisson Hotels & Resorts - гостиничная сеть 42 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 13 1
Техносила - E96.ru онлайн-гипермаркет 10 1
Intercomp Global Services 5 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 11
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 79 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4986 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4533 1
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24234 13
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LG OLED UltraGear 8 1
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Господынько Андрей 3 3
Поликарпов Александр 7 2
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Федоринов Сергей 25 1
Мейер Август 17 1
Македонский Сергей 47 1
Крук Евгений 4 1
Микоян Александр 43 1
Сахарова Юлия 9 1
Коржаков Андрей 14 1
Бучин Сергей 7 1
Гизатулин Ринат 1 1
Леонычев Виктор 5 1
Лапина Кира 6 1
Изумрудов Олег 38 1
Дмитриенков Андрей 1 1
Сапунов Сергей 3 1
Пахомкина Марина 1 1
Градова Валерия 1 1
Егорова Ксения 1 1
Ефросинин Юрий 2 1
Макоев Владимир 1 1
Шашкин Дмитрий 10 1
Самойленко Иван 2 1
Ажгирей Петр 2 1
Кониева Фатима 1 1
Иманов Гусейн 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 19
Южная Корея - Республика 6658 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7476 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 2
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Нидерланды 3526 1
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Франция - Французская Республика 7859 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 1
Китай - Тайвань 3994 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3337 1
Грузия 1243 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 357 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Сельское поселение Дороховское - Дорохово 10 1
Москва - ЦАО - Болотная набережная 3 1
Китай - Аньхой 13 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 12
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6158 5
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 4
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Логистика сбытовая - Сбыт 2391 2
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PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 91 1
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Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2131 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5024 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5987 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1740 1
Аудит - аудиторский услуги 2678 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 1
Импортозамещение - параллельный импорт 488 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1001 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 970 1
РИА Новости 922 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
The Bell - Издание 42 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1882 1
IDC - International Data Corporation 4911 2
Forrester Research 821 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 63 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
Международный женский день - 8 марта 330 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1219 1
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