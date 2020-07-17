Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть

Asbis и LG Electronics объявили о подписании дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis начнет поставки всего модельного ряда мониторов LG на территории России с июля 2020 г. через свою партнерскую сеть. Уже сейчас партнеры могут приобрести новинки и эксклюзивные модели мониторов LG со склада в Москве.

«Следуя разработанному плану стратегического развития, компания продолжает наращивать продуктовый портфель, тем самым подтверждая свой статус one-stop-shop дистрибьютора. Asbis обладает высоким уровнем компетенций в области дистрибуции и широкой партнерской сетью, охватывающей все каналы продаж, в том числе и те, для которых продажа потребительской электроники является одним из ключевых направлений. Мы уверены в успешном старте продаж и нацелены на долгое и плодотворное сотрудничество», – сказал Андрей Дмитриенков, коммерческий директор направления потребительской электроники компании Asbis.

«В условиях стремительно изменяющихся трендов современного рынка необходимо укреплять существующие партнерские связи и расширять географию за счет заключения новых соглашений. Сейчас, как никогда, эффективно работают стратегии повышенной мобильности дистрибуции, оперативного реагирования на изменения. Мы уверены, что в этом сотрудничестве выиграют все, и в первую очередь – наши покупатели», – сказал Андрей Господынько, руководитель отдела продаж компьютерной техники LG Electronics Rus.