Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Asbis начала поставки мониторов LG в России через свою партнерскую сеть

Ритейл Дистрибуция Техника

Asbis и LG Electronics объявили о подписании дистрибьюторского контракта. В рамках подписанного соглашения компания Asbis начнет поставки всего модельного ряда мониторов LG на территории России с июля 2020 г. через свою партнерскую сеть. Уже сейчас партнеры могут приобрести новинки и эксклюзивные модели мониторов LG со склада в Москве.

«Следуя разработанному плану стратегического развития, компания продолжает наращивать продуктовый портфель, тем самым подтверждая свой статус one-stop-shop дистрибьютора. Asbis обладает высоким уровнем компетенций в области дистрибуции и широкой партнерской сетью, охватывающей все каналы продаж, в том числе и те, для которых продажа потребительской электроники является одним из ключевых направлений. Мы уверены в успешном старте продаж и нацелены на долгое и плодотворное сотрудничество», – сказал Андрей Дмитриенков, коммерческий директор направления потребительской электроники компании Asbis.

«В условиях стремительно изменяющихся трендов современного рынка необходимо укреплять существующие партнерские связи и расширять географию за счет заключения новых соглашений. Сейчас, как никогда, эффективно работают стратегии повышенной мобильности дистрибуции, оперативного реагирования на изменения. Мы уверены, что в этом сотрудничестве выиграют все, и в первую очередь – наши покупатели», – сказал Андрей Господынько, руководитель отдела продаж компьютерной техники LG Electronics Rus.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж

Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях

Роутеры с поддержкой частоты 5 ГГц: хиты продаж 2020 года

Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос

Показать еще

Наука

Черные дыры — неисчерпаемый источник энергии

Следующее поколение миниатюрной электроники не за горами

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов
Показать еще
Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Почему 5G называют фундаментом цифровой экономики Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live