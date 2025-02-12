Власти проверят продавцов смартфонов Samsung на предмет ценового сговора

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку крупных розничных сетей на предмет возможного ценового сговора при продаже новых моделей смартфонов от Samsung. Поводом стали продажи смартфона Galaxy S25, ведь ретейлеры выставляют модель почти по одинаковым ценам. Это может указывать на координацию экономической деятельности продавцов.

Проверка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку среди крупных розничных сетей на предмет ценового сговора при продаже новинок от Samsung, пишут «Известия».

Поводом стали продажи флагмана Galaxy S25, ведь российские ретейлеры выставляют модель почти по одинаковым ценам. Например, в самой базовой комплектации (128 ГБ) он стоит 99,99 тыс. руб., стоимость Galaxy S25+ 256 ГБ начинается от 129,99 тыс. руб., Galaxy S25 Ultra - от 159,99 тыс. руб. Только в некоторых случаях стоимость отличается примерно на 1 тыс. руб.

При этом российские магазины, которые также поставляют устройства по параллельному импорту, предлагают Samsung Galaxy S25 на 256 ГБ в среднем за 78 тыс. руб. - то есть на 21 тыс. руб. дешевле, чем стоит версия на 128 ГБ у ритейлеров.

Сотрудники ведомства подозревают, что схожесть цен на смартфоны у различных ритейлеров может свидетельствовать о координации действий продавцов, возможно, со стороны производителя или импортера. Данная нелегальная практика, противоречащая законодательству о защите конкуренции.

Ценовой сговор - это не только соблюдение определенного уровня цен (картель единой цены) и согласованное их повышение, это и установление минимальной цены (картель минимальных цен), и процент скидок (картель согласованных размеров скидок), и типовая формула расчета (калькуляционный картель). За участие в ценовом сговоре предусмотрены значительные штрафы. Согласно Кодексу об административных правонарушениях России (Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), статья 14.32), компании могут быть оштрафованы на сумму до 15% от годовой выручки на рынке, где было совершено нарушение.

ФАС ранее выявляла подобные нарушения в деятельности российских представительств иностранных компаний. В частности, компания представители компании Samsung указывали продавцам цены на телефоны и планшеты в 2019 г.

Мнения по ситуации

Эксперты полагают, что инициаторами координации цен вряд ли выступают сами ретейлеры, а в условиях жесткой конкуренции на рынке, падения продаж и борьбы за потребителя скидки и специальные предложения могли бы помочь привлечь клиентов.

Пресс-служба МТС отметила, что цены устанавливаются с учетом планов по оборачиваемости и маржинальности, а также анализа конкурентной среды. В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что в условиях параллельного импорта ключевые факторы ценообразования включают закупочную цену, валютный курс, срок доставки и предложения на зарубежных рынках.

Источники из сферы торговли электроникой утверждает «Известиям», что одинаковые цены могут быть результатом недостаточных запасов новых моделей на складах или того факта, что устройства только появились на рынке и исходные поставщики пока ориентируются на рекомендованные розничные цены.

Ситуация повторяется

В 2019 г. сотрудники ФАС обвинили российское представительство компании Samsung – «Самсунг Электроникс Рус Компани» в координировании цен на мобильную электронику, писал CNews. Действия российской «дочки» Samsung, считают в ведомстве, нарушает часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», и теперь компании грозит штраф в размере до 5 млн. руб.

Расследование ФАС в отношении российского филиала Samsung ведется с осени 2018 г., когда на компанию пало подозрение в незаконной деятельности. По словам начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, изначально компания подозревалась не только в незаконной экономической координации, но и в наличии антиконкурентных соглашений. Дело против «Самсунг Электроникс Рус Компани» ФАС возбудила в середине февраля 2019 г., хотя изначально планировала сделать это до конца 2018 г.

Первым техногигантом, оштрафованным ФАС за координацию цен, стала корпорация Apple. В 2016 г. ведомство заинтересовали цены на смартфоны iPhone, и проведенный анализ показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость телефонов iPhone 6s и 6s Plus не менялась с момента старта продаж (с сентября 2015 г.). В число сетей вошли МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-Хау») и «Техносила». Спустя год, ФАС выписала штраф российскому представительству компании LG, «ЛГ электроникс рус», и снова за нарушение 5 части статьи 11 закона «О защите конкуренции». Сумма взыскания составила 2,5 млн руб. вместо предполагаемых 5 млн руб. с учетом ряда смягчающих обстоятельств.