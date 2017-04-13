Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс

«Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris «Техносила» завершила первый этап перехода на промышленную омниканальную платформу SAP Hybris

«Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Нов

Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них 2016 г. сеть продажи электроники «М.Видео» включает в себя 382 магазинаОсенью в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль ещё одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.Участники сделкиФинансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевы

«Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center Крупнейший российский ритейлер «Техносила» завершил проект автоматизации контактного центра на базе программного решения Naum

Рост продаж в «Техносиле» по итогам «Киберпонедельника» составил 127% Компания «Техносила», специализирующаяся на розничной торговле электроникой и бытовой техникой, объявил

«Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris Компания «Техносила» объявила о старте внедрения интегрированной омниканальной платформы для электронно

«Техносила» установила интерактивные терминалы самообслуживания СС), входящая в ГК «АйТи», приняла участие в реализации масштабного проекта трансформации компании «Техносила». Об этом CNews сообщили в «АйТи». В рамках программы трансформации «Техносилы» в о

Онлайн продажи «Техносилы» в декабре 2014 г. увеличились в 2,5 раза Компания «Техносила» сообщила результаты своей операционной деятельности в 4-ом квартале 2014 г. В дека

«Техносила» и «Техношок» объединились Компании «Техносила» и «Техношок», две сети розничной торговли электроникой и бытовой техники, объявили

«Техносила» передала поддержку ИТ-инфраструктуры своих магазинов на аутсорсинг в Optima общила о старте проекта по ИТ-аутсорсингу технической поддержки сети электроники и бытовой техники «Техносила». Исполнителем проекта является Optima Services — структурное подразделение группы

«Техносилу» признали банкротом Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Техносила» - управляющую компанию одноименной розничной сети. У компании насчитывается 11 кре

Суд признал банкротом компанию «Техносила» Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Техносила» (оператора одноименной сети магазинов электроники и бытовой техники), сообщает «Ин

«Техносила» внедрила SAP CRM 7.0 Loyalty Management за 5 месяцев Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и компания SAP объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM 7.0 Loya

«Комстар» запустил продажи коробочного продукта «Стрим» в «Техносиле» – Объединенные ТелеСистемы» заключил партнерское соглашение с сетью электроники и бытовой техники «Техносила». В рамках этого соглашения с 21 декабря 2009 г. во всех московских магазинах сети

Zlock защитил «Техносилу» от утечек and Control), сообщила об успешном внедрении системы защиты от утечек информации Zlock в компании «Техносила». Перед специалистами «Техносилы» была поставлена задача исследования рынка средств

«Техносила» подключилась к RBK Money Платежная система RBK Money и торговая сеть «Техносила» объявили о том, что заключили партнерское соглашение, благодаря которому оплатить покупку в интернет-магазине «Техносила» стало возможно всеми способами, доступными в RBK Mone

«Техносила» откроет 10 гипермаркетов в регионах до конца года Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техносила» планирует до конца 2008 г. ввести в эксплуатацию 10 гипермаркетов в различных реги

«Уралсиб» застраховал товары «Техносилы» при перевозке в России Страховая группа «Уралсиб» и компания «Техносила», российская сеть электроники и бытовой техники, заключили договор страхования, по

«Техносила» управляет сетью магазинов на базе SAP for Retail В сети магазинов бытовой техники и электроники «Техносила» внедрено и эффективно используется решение для управления деятельностью сети магаз

«Техносила» открыла свои онлайн-магазины еще в четырех городах Сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «Техносила» с 9 по 13 октября открыла свои интернет-представительства в Ярославле, Ижевске, Че

«Техносила» открыла 5 франчайзинговых магазинов в сентябре Компания «Техносила» открыла в сентябре 5 новых франчайзинговых магазинов. В прошедшем месяце под бренд

«Техносила» открыла 21 гипермаркет в Москве Компания «Техносила» сообщила сегодня, 3 октября, об открытии нового гипермаркета электроники и бытовой

«Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане, который расположился в ТЦ «ГиперСити». Магазин занял площадь более 3800 кв.м и стал крупнейшим гипермаркетом электроники и бытовой техники

«Техносила» представила новую стратегию развития Российская сеть электроники и бытовой техники «Техносила» представила новую стратегию развития. По оценкам представителей «Техносилы», до ко

Выручка «Техносилы» за 1 полугодие выросла на 67% За первые 6 месяцев 2008 г. оборот сети «Техносила» составил $851 млн, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.,

«Техносила» открывает VIP-отделы Торговая сеть «Техносила» объявила об открытии VIP-отделов в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. До конца 2008 г. к списку прибавятся Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону и Тюмень, а в 2009 г. – восемь г

«Техносила» и «Росгосстрах» расширили программу страхования Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и страховая компания «Росгосстрах» расширяют совместную партнерскую программу. Спе

«Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае, рядом с г. Владивосток. Магазин

«Техносила» открыла 6 франчайзинговых магазинов в июне Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла в июне 6 франчайзинговых магазинов. С новыми открытиями количество магазинов-франчайзи в сети увеличилось до 125 торговых франчайзинговых объектов. Первый франчайзинговый маг

«Техносила» закрыла неформатный магазин сети в Москве Сеть электроники и бытовой техники «Техносила», продолжая свою программу закрытия неформатных магазинов, закрыла неформатный мага

«Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открыти

«Техносила-Инвест» выплатила 4-й купонный доход по облигациям серии 01 открытой подписке, 29 мая 2008 г. состоялась выплата четвертого купонного дохода по облигациям ООО «Техносила-Инвест». ООО «Техносила-Инвест» осуществило выплату купонного дохода владель

«Техносила» открыла четыре гипермаркета Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Санкт-Петербурге, Майкопе, Серпухове и Новокуйбышевске. С открытием новых магазинов сеть «Техносила» увеличилась более чем на 8,5 тысяч кв. метров

«Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в городе Магнитогорск. Магазин стал первым объекто

«Техносила» открыла новые интернет-магазины в регионах Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла три новых интернет-магазина в Воронеже, Томске и Краснодаре. Затраты сети на открытие одного интернет-магазина составляют в среднем $10 тыс. - $15 тыс. Для сравнения, общие и

Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков" ры", NB company, "Микробит") и отделы компьютерной техники в сетях бытовой электроники ("Калинка", "Техношок", "Телемакс" и др.). Они отличаются ценами, схемой работы с покупателями и месторасп

«Техносила» открыла новый гипермаркет в Москве Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой 28-й гипермаркет в Москве. Новый магазин «Техносила» начал свою работу в ТЦ «Ясенево». С открытием нового гипермаркета сеть увеличилась на 3 тыс. кв. метров и бол

«Техносила» планирует привлечь $200-300 млн. для развития сети Компания "Техносила" планирует привлечь непубличные дополнительные заимствования в размере $200-300 млн, заявил президент и совладелец сети Вячеслав Зайцев, сообщает РБК. По его словам, компания может пр

«Техносила» открыла 2-й гипермаркет в Набережных Челнах Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новый гипермаркет в Татарстане. Гипермаркет стал вторым гипермаркетом сети