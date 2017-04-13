Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс

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СОБЫТИЯ
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|13.04.2017
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«Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris
«Техносила» завершила первый этап перехода на промышленную омниканальную платформу SAP Hybris
|02.03.2017
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«Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay
Компания «Ланит Омни» (входит в группу компаний «Ланит») внедрила в компании «Техносила» инновационную платформу RightWay для управления взаимоотношениями с клиентами. Нов
|14.12.2016
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Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них
2016 г. сеть продажи электроники «М.Видео» включает в себя 382 магазинаОсенью в СМИ появилась информация, что близкие к «Сафмар» структуры взяли под контроль ещё одну сеть по продажам электроники – «Техносилу». Однако при этом сеть до сих пор официально не входит в состав группы.Участники сделкиФинансовая группа «Сафмар», ранее известная как группа «БИН», управляет активами семьи Гуцериевы
|06.12.2016
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«Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center
Крупнейший российский ритейлер «Техносила» завершил проект автоматизации контактного центра на базе программного решения Naum
|26.01.2016
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Рост продаж в «Техносиле» по итогам «Киберпонедельника» составил 127%
Компания «Техносила», специализирующаяся на розничной торговле электроникой и бытовой техникой, объявил
|14.12.2015
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«Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris
Компания «Техносила» объявила о старте внедрения интегрированной омниканальной платформы для электронно
|26.11.2015
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«Техносила» установила интерактивные терминалы самообслуживания
СС), входящая в ГК «АйТи», приняла участие в реализации масштабного проекта трансформации компании «Техносила». Об этом CNews сообщили в «АйТи». В рамках программы трансформации «Техносилы» в о
|20.01.2015
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Онлайн продажи «Техносилы» в декабре 2014 г. увеличились в 2,5 раза
Компания «Техносила» сообщила результаты своей операционной деятельности в 4-ом квартале 2014 г. В дека
|04.09.2014
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«Техносила» и «Техношок» объединились
Компании «Техносила» и «Техношок», две сети розничной торговли электроникой и бытовой техники, объявили
|26.02.2013
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«Техносила» передала поддержку ИТ-инфраструктуры своих магазинов на аутсорсинг в Optima
общила о старте проекта по ИТ-аутсорсингу технической поддержки сети электроники и бытовой техники «Техносила». Исполнителем проекта является Optima Services — структурное подразделение группы
|10.02.2011
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«Техносилу» признали банкротом
Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО «Техносила» - управляющую компанию одноименной розничной сети. У компании насчитывается 11 кре
|10.02.2011
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Суд признал банкротом компанию «Техносила»
Арбитражный суд Московской области признал банкротом компанию «Техносила» (оператора одноименной сети магазинов электроники и бытовой техники), сообщает «Ин
|24.06.2010
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«Техносила» внедрила SAP CRM 7.0 Loyalty Management за 5 месяцев
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и компания SAP объявили о завершении проекта по внедрению решения SAP CRM 7.0 Loya
|25.12.2009
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«Комстар» запустил продажи коробочного продукта «Стрим» в «Техносиле»
– Объединенные ТелеСистемы» заключил партнерское соглашение с сетью электроники и бытовой техники «Техносила». В рамках этого соглашения с 21 декабря 2009 г. во всех московских магазинах сети
|25.12.2009
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Zlock защитил «Техносилу» от утечек
and Control), сообщила об успешном внедрении системы защиты от утечек информации Zlock в компании «Техносила». Перед специалистами «Техносилы» была поставлена задача исследования рынка средств
|09.04.2009
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«Техносила» подключилась к RBK Money
Платежная система RBK Money и торговая сеть «Техносила» объявили о том, что заключили партнерское соглашение, благодаря которому оплатить покупку в интернет-магазине «Техносила» стало возможно всеми способами, доступными в RBK Mone
|12.12.2008
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«Техносила» откроет 10 гипермаркетов в регионах до конца года
Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Техносила» планирует до конца 2008 г. ввести в эксплуатацию 10 гипермаркетов в различных реги
|09.12.2008
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«Уралсиб» застраховал товары «Техносилы» при перевозке в России
Страховая группа «Уралсиб» и компания «Техносила», российская сеть электроники и бытовой техники, заключили договор страхования, по
|13.11.2008
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«Техносила» управляет сетью магазинов на базе SAP for Retail
В сети магазинов бытовой техники и электроники «Техносила» внедрено и эффективно используется решение для управления деятельностью сети магаз
|16.10.2008
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«Техносила» открыла свои онлайн-магазины еще в четырех городах
Сеть гипермаркетов электроники и бытовой техники «Техносила» с 9 по 13 октября открыла свои интернет-представительства в Ярославле, Ижевске, Че
|15.10.2008
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«Техносила» открыла 5 франчайзинговых магазинов в сентябре
Компания «Техносила» открыла в сентябре 5 новых франчайзинговых магазинов. В прошедшем месяце под бренд
|03.10.2008
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«Техносила» открыла 21 гипермаркет в Москве
Компания «Техносила» сообщила сегодня, 3 октября, об открытии нового гипермаркета электроники и бытовой
|24.09.2008
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«Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в Кургане, который расположился в ТЦ «ГиперСити». Магазин занял площадь более 3800 кв.м и стал крупнейшим гипермаркетом электроники и бытовой техники
|26.08.2008
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«Техносила» представила новую стратегию развития
Российская сеть электроники и бытовой техники «Техносила» представила новую стратегию развития. По оценкам представителей «Техносилы», до ко
|19.08.2008
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Выручка «Техносилы» за 1 полугодие выросла на 67%
За первые 6 месяцев 2008 г. оборот сети «Техносила» составил $851 млн, что на 67% больше по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.,
|15.08.2008
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«Техносила» открывает VIP-отделы
Торговая сеть «Техносила» объявила об открытии VIP-отделов в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. До конца 2008 г. к списку прибавятся Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону и Тюмень, а в 2009 г. – восемь г
|07.08.2008
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«Техносила» и «Росгосстрах» расширили программу страхования
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» и страховая компания «Росгосстрах» расширяют совместную партнерскую программу. Спе
|09.07.2008
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«Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае
Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла франчайзинговый магазин в Приморском крае, рядом с г. Владивосток. Магазин
|03.07.2008
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«Техносила» открыла 6 франчайзинговых магазинов в июне
Cеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла в июне 6 франчайзинговых магазинов. С новыми открытиями количество магазинов-франчайзи в сети увеличилось до 125 торговых франчайзинговых объектов. Первый франчайзинговый маг
|25.06.2008
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«Техносила» закрыла неформатный магазин сети в Москве
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила», продолжая свою программу закрытия неформатных магазинов, закрыла неформатный мага
|18.06.2008
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«Техносила» открыла два гипермаркета в Нижневартовске и Новокузнецке
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Нижневартовске и Новокузнецке. Инвестировав в открыти
|29.05.2008
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«Техносила-Инвест» выплатила 4-й купонный доход по облигациям серии 01
открытой подписке, 29 мая 2008 г. состоялась выплата четвертого купонного дохода по облигациям ООО «Техносила-Инвест». ООО «Техносила-Инвест» осуществило выплату купонного дохода владель
|28.05.2008
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«Техносила» открыла четыре гипермаркета
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новые гипермаркеты в Санкт-Петербурге, Майкопе, Серпухове и Новокуйбышевске. С открытием новых магазинов сеть «Техносила» увеличилась более чем на 8,5 тысяч кв. метров
|24.04.2008
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«Техносила» открыла первый гипермаркет в Магнитогорске
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой первый гипермаркет в городе Магнитогорск. Магазин стал первым объекто
|18.04.2008
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«Техносила» открыла новые интернет-магазины в регионах
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла три новых интернет-магазина в Воронеже, Томске и Краснодаре. Затраты сети на открытие одного интернет-магазина составляют в среднем $10 тыс. - $15 тыс. Для сравнения, общие и
|07.04.2008
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Розница в Питере: магазины бытовой техники теснят "компьютерщиков"
ры", NB company, "Микробит") и отделы компьютерной техники в сетях бытовой электроники ("Калинка", "Техношок", "Телемакс" и др.). Они отличаются ценами, схемой работы с покупателями и месторасп
|21.03.2008
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«Техносила» открыла новый гипермаркет в Москве
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла свой 28-й гипермаркет в Москве. Новый магазин «Техносила» начал свою работу в ТЦ «Ясенево». С открытием нового гипермаркета сеть увеличилась на 3 тыс. кв. метров и бол
|04.03.2008
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«Техносила» планирует привлечь $200-300 млн. для развития сети
Компания "Техносила" планирует привлечь непубличные дополнительные заимствования в размере $200-300 млн, заявил президент и совладелец сети Вячеслав Зайцев, сообщает РБК. По его словам, компания может пр
|29.02.2008
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«Техносила» открыла 2-й гипермаркет в Набережных Челнах
Сеть электроники и бытовой техники «Техносила» открыла новый гипермаркет в Татарстане. Гипермаркет стал вторым гипермаркетом сети
|15.02.2008
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«Техносила» откроет свой первый магазин в Магнитогорске
Торговая розничная сеть электроники и бытовой техники «Техносила» подписала очередной договор аренды на торговую площадь. Новый объект находится в г
Техносила и организации, системы, технологии, персоны:
|Сенюк Надежда 33 33
|Зайцев Вячеслав 13 9
|Ксенин Алекс 311 7
|Гуцериев Михаил 114 6
|Серова Елена 320 6
|Кокорич Михаил 8 6
|Тимченко Илья 15 6
|Тюкавкин Леонид 6 6
|Захир Максим 22 4
|Тенишев Андрей 16 4
|Заржецкий Александр 37 4
|Попова Мария 141 4
|Цариковский Андрей 22 4
|Гуцериев Саид 12 4
|Мамут Александр 133 3
|Евтушенко Алексей 42 3
|Воропаева Екатерина 22 3
|Савин Сергей 97 3
|Вайнберг Олег 18 3
|Маликин Андрей 11 3
|Яковлев Игорь 19 3
|Тотунова Елизавета 12 3
|Николаев Григорий 10 3
|Мачабели Константин 13 3
|Зайцев Виктор 3 3
|Еременко Юрий 3 3
|Stutz Bob - Статс Боб 5 3
|Schwarz John - Шварц Джон 8 3
|Duartle Jose - Duarte Jose - Дуарте Хосе - Дуарте Жозе 5 3
|Мирошников Борис 63 3
|Иванов Сергей 405 2
|Тынкован Александр 52 2
|Петров Сергей 61 2
|Федоров Антон 23 2
|Зотов Алексей 69 2
|Демин Владимир 25 2
|Гуськов Антон 44 2
|Лукьянов Дмитрий 10 2
|Хан Дмитрий 3 2
|Суворов Олег 9 2
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