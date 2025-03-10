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«Информзащита» помогла привести в соответствие с изменениями в законах обработку ПДн в «ЛГ Электроникс»

Компания «Информзащита» выполнила регулярную проверку и помогла привести в соответствие с последними изменениями в законодательстве обработку персональных данных в ООО «ЛГ Электроникс РУС» («ЛГ Электроникс»).

Интегратор проанализировал текущие процессы обработки персональных данных (ПДн) и информационные системы персональных данных (ИСПДн), обновил список актуальных угроз и определил уровни защищенности ПДн в ИСПДн, а также разработал рекомендации по совершенствованию текущего процесса обработки ПДн в компании и провел обучение сотрудников компании.

«Приведение внутренних процессов работы с персональными данными в соответствие с требованиями законодательства очень важно для «ЛГ Электроникс». Это позволяет избежать непреднамеренного нарушения законов, улучшить порядок обработки ПДн в компании, что также ведет к повышению общего уровня информационной безопасности. Компания ЛГ Электроникс уделяет много внимания вопросам защиты ПДн и соблюдения всех требований законодательства. Данные работы проводятся регулярно, не реже чем один раз в два года, а сотрудничество с компанией «Информзащита» успешно продолжается с 2015 г.», – сказала старший консультант департамента консалтинга и аудита «Информзащиты» Василиса Скидан.

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В качестве завершающего этапа интегратор доработал меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах, разработал для «ЛГ Электроникс» внутренние документы в этой сфере, а также провел обучение сотрудников для работы с ПДн.

«ЛГ Электроникс» – это российская производственная компания, учредителем которой является LG Electronics – один из крупнейших производителей потребительской электроники и бытовой техники в мире.

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