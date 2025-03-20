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LG частично возобновила производство бытовой техники в России для продаж электроники на отечественном рынке

Южнокорейская компания LG возобновила часть производственных процессов на своем заводе в России по выпуску стиральных машин и холодильников. Ранее руководство LG объявило о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 г., а осенью того же года была приостановлена деятельность завода в России.

Возобновление производства

Южнокорейская LG возобновила часть производственных процессов на своем заводе в России, расположенном в Рузском районе Московской области, в поселке Дорохово, об этом пишет RB.RU.

По информации источников RB.RU, LG частично восстановила выпуск такой бытовой техники, как стиральные машины и холодильники. Представитель крупного оптового поставщика сообщил, что в LG приняли решение о возобновлении производства бытовой техники на заводе в Дорохово для реализации на территории России. Ранее продукция, произведенная на этом заводе, поставлялась в Белоруссию, а после перепродавалась в Россию.

ООО «ЛГ Электроникс Рус» принадлежит земля в поселке Дорохово в Московской области площадью 102 тыс. кв.м. На участке стоит завод площадью 22 тыс. кв.м. В 2021 г. его выручка составила 119 млрд руб., а чистая прибыль — 7 млрд руб. Стоимость — около 46 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Вложения LG в подмосковный завод составили в пределах $500 млн.

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LG
LG частично возобновила производство бытовой техники в России для реализации продукции на отечественном рынке

«В LG принято решение возобновить производство бытовой техники на заводе в подмосковной Рузе для реализации на российском рынке. Раньше продукция LG c завода в Рузе продавалась в Белоруссию, а оттуда перепродавалась в Россию. Теперь она будет продаваться сразу на российский рынок», — рассказал представитель одного из крупных оптовиков бытовой техники.

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) в феврале 2025 г. выдала российской «дочке» LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — декларацию соответствия на серийный выпуск бытовых холодильников-морозильников на ее собственном заводе в Подмосковье. Декларация действует до 13 февраля 2030 г. ранее в августе компания получила декларацию на промышленные кондиционеры, а в октябре 2024 г. компания получила декларацию на выпуск автоматических стиральных машин, в том числе с сушилками. Декларации позволяют компании продавать произведенную технику в странах Таможенного союза (ТС).

По данным Holodilnik.ru, в январе-августе 2022 г. доля LG в России в сегменте стиральных машин составила 17% против 22% за тот же период 2021 г., холодильников — 10% (было 12%), телевизоров — 7,8% (было 15,2%).

Мощности сдали в аренду

В 2023 г. CNews писал о том, что российский ритейлер DNS находится на финальной стадии переговоров с LG в отношении аренды ее мощностей по выпуску холодильников, стиральных машин и телевизоров в Подмосковье.

Со слов бывшего топ-менеджера производителя бытовой техники и электроники Vestel Гусейна Иманова, руководство DNS хочет локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka. Это позволит эксклюзивно продавать технику бренда в своей сети.

По данным сайта компании Konka она производит телевизоры, стиральные машины, холодильники и другую бытовую технику в китайском городе Аньхой, а также имеет три зарубежные фабрики. Как утверждается на сайте компании, их продукция представлена в 110 странах. Электроника Konka в 2023 г. уже продается в DNS.

Ведь иметь локальное производство, даже взятое в аренду, выгоднее, чем импортировать продукцию в Россию, так как при пересечении границы дистрибутор обязан заплатить за бытовую технику пошлину, поделился мнением гендиректор бренда Kuppersberg Дмитрий Шашкин. По его словам, DNS может как сама работать с Konka и эксклюзивно продавать бренд в своей сети, так и сдавать мощности LG в субаренду.

Уход LG с России

LG остановила поставки в Россию и заморозила производство в Дорохово в 2022 г. Уже к июлю доля южнокорейского производителя на российском рынке обвалилась вдвое — до 10,1%.

В мае 2023 г. LG внезапно возобновила набор персонала в России. Выглядело это так, что компания передумала покидать российский рынок, как писал CNews. По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко, LG оставляет для себя возможности снова начать полноценную работу в России, когда действующие санкционные ограничения будут частично или полностью сняты.

В октябре 2023 г. стало известно, что российскими заводами, покинутыми западными вендорами, интересуются производители бытовой техники из России и Китая, например, китайский Hisense. Со слов собеседника ТАСС, в начале 2024 г. Bosch начал внутренний тендер и определил основной круг претендентов, среди которых помимо Hisense была, в частности, китайская Midea, а также неизвестный турецкий инвестор.

Антон Денисенко

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