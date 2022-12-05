Электронная отрасль требует снять запрет на вывоз «железа» из России в ЕАЭС и Китай

Российские производители электроники потребовали от Правительства снять введенный в марте 2022 г. запрет на вывоз отечественной и зарубежной электроники из страны. Данная мера была принята для предотвращения дефицита техники на российском рынке. По мнению отрасли, это было необходимо до тех пор, пока не был отлажен механизм параллельного импорта. Сейчас дефицита оборудования не наблюдается, а такие ограничения негативно влияют на рынок.

Разрешение на экспорт

Как стало известно CNews, отечественные производители радиоэлектронной продукции выступили за снятие запрета на вывоз из России электроники. Это следует из писем в Минцифры от Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ; входят МЦСТ, «Норси-транс», «Промобит» и др.) и Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; входят DNS, Huawei, Sony, «М.Видео», «Ситилинк», «Яндекс.Маркет» и др.). Копии писем есть в распоряжении CNews.

Напомним, в марте 2022 г. Правительство временно запретило вывозить из страны импортное оборудование, включая ПК, серверы, смартфоны, полупроводники, микропроцессоры и пр. Для вывоза техники в страны ЕАЭС компаниям необходимо получать специальное разрешение.

Как следует из письма АРПЭ, необходимость в таких ограничениях отпала, и они «могут и должны быть сняты».

Позиция отрасли

По словам представителей АРПЭ, разрешительный порядок вывоза отдельных видов товаров за пределы страны был введен на временной основе в условиях, когда оперативное пополнение запасов продукции было невозможно, в том числе из-за законодательных ограничений для параллельного импорта и недостаточной емкости независимых каналов поставок.

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«Сейчас российские заказчики и поставщики продукции полностью перестроились на поставки по независимым каналам параллельного импорта, — подчеркивается в письме АРПЭ. — Кроме того, у зарубежных производителей уже нет инструментов влияния на российских поставщиков для возврата продукции, а мировой рынок выходит из периода дефицита».

Негативное влияние ограничений

Дальнейшие же ограничения, по мнению АРПЭ, будут оказывать негативное влияние на развитие экспорта российской электроники. Из-за них у российских предприятий возникают сложности при возврате за рубеж бракованных партий товара, а также при вывозе электронного оборудования после проведенного в России обслуживания и ремонта.

Как рассказал CNews представитель РАТЭК, компании из этой ассоциации выступили за полное снятие запрета на вывоз в части бытовых изделий и запасных частей для их ремонта. «Запрет все сделал сложнее, отметил собеседник. — Особенно сложно дела обстоят с обеспечением сервисного обслуживания в странах ЕАЭС производимых в России товаров: компании несут ответственность за это, но запчасти вывезти непросто».

По мнению ассоциации, ограничения привели к тому, что российские компании не могут выполнять обязательства по заключенным договорам, в том числе с контрагентами, находящимися в пределах ЕАЭС. Это, в свою очередь, негативно отражается на процессе дистрибьюции и ведет к репутационным и финансовым потерям, что, в том числе, приводит к потенциальной потере перспективных внешних рынков сбыта, подчеркивают представители РАТЭК в своем письме к Минцифры.

«Снижение барьеров для экспортных поставок увеличит финансовую устойчивость российских предприятий и обеспечит высокую загрузку производственных мощностей, что позволит сдерживать рост цен на производимую продукцию и снизит риски для российских заказчиков в условиях оказываемого санкционного давления», — приходят к заключению представители АРПЭ.

«Частично ограничения начинают работать не на сохранение доступности продукции на внутреннем рынке, а против создания и развития производства высокотехнологичной продукции в России, — отметил в разговоре с CNews Олег Изумрудов, директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных «РосСХД». По его словам, необходимость сокращения перечня продукции, попадающей под ограничения экспорта, уже назрела. И для создания новых производств любой высокотехнологичной продукции нужно быть уверенным в спросе и обязательно иметь возможность экспорта.



Пояснение Минэкономразвития

Как рассказали CNews представители Минэкономразвития, за период действия ограничений на вывоз из страны определенных категорий товаров риски возможного реэкспорта оборудования были значительно пересмотрены. Поначалу ограничения вводились в отношении более чем 3,8 тыс. товарных позиций, сейчас их число сократилось до 1,7 тыс. Данные «послабления» коснулись, в том числе смартфонов, компьютерной периферии и пр. видов электроники, подчеркнули представители ведомства.

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«Необходимость корректировки перечней обусловлена тем, что в настоящее время экспортные ограничения распространяются на товары, экспорт которых не влечет за собой риски для промышленной, энергетической и транспортной безопасности Российской Федерации», — —утверждают в Минэкономразвития.

Сейчас министерство с заинтересованными ФОИВами продолжает работу по сокращению перечня товаров, ограниченных к вывозу. В первую очередь планируется исключить товары бытового назначения, рассказали CNews представители Минэкономразвития. Финальные предложения по сокращению номенклатуры еще формируются, в том числе по отдельным видам техники. По итогам межведомственной проработки проект акта будет внесен в Правительство.

Запрос на исключение

Минцифры в сентябре и октябре 2022 г. направило 10 ассоциациям (АРПЭ, РАЭК, консорциум «Вычислительная техника» и пр.) и 549 организациям («Сони электроникс», «ЛГ электроникс», «Самсунг», «Лаборатория Касперского», «Вымпелком», и др.) письма с запросом предложений по корректировке категорий товаров, которые запрещено экспортировать из России. Копии писем ведомства и ответов на них есть у CNews.

Причиной отправки запроса послужило заседание рабочей группы по таможенно-тарифному регулированию (координирует Минэкономики) и Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале сентября 2022 г. В ходе него федеральным органам исполнительной власти было поручено проработать вопрос актуализации перечня товаров, запрещенных к вывозу.

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Предложения должны были содержать обоснование необходимости исключения определенных категорий товаров и сведения, которые подтверждают отсутствие их критического недостатка на территории России, а также оценку риска возникновения дефицита предлагаемой к исключению продукции.

В список, предложенных компаниями товаров, вошли 47 позиций. Среди них — китайские и тайваньские вычислительные машины, SSD- и SD-карты, мониторы. Их предлагают свободно вывозить в ЕАЭС, а также Грузию, Китай и на Тайвань. В списке на вывоз в ЕАЭС и СНГ можно найти китайские и российские запчасти для смартфонов. Также в перечень вошли китайские наушники, телевизоры, веб-камеры и видеокамеры.

Постановления 311 и 312

Ограничения на вывоз продукции были установлены постановлениями Правительства от 9 марта 2022 г. № 311 «О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 8 марта 2022 г. № 100» и № 312 «О введении на временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации».

Согласно п. 1 постановлению № 311, до 31 декабря 2022 г. введен запрет на вывоз за пределы территории России отдельных товаров. Минцифры, согласно постановлению № 312, выдает разрешения на вывоз за пределы страны на территории ЕАЭС определенных товаров. Среди них — вычислительные машины, клавиатуры, мониторы, запоминающие устройства, смартфоны, видеокамеры, радиолокационная аппаратура, полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы), электронные интегральные схемы и др.

Однако, не смотря на отзыв отрасли, в начале ноября 2022 г. Правительство на год продлило ограничения на вывоз электроники из страны. Постановление опубликовано на правительственном сайте.

