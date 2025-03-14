Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся

Российские ИТ-компании направили властям письмо с просьбой о помощи на случай, если их иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Они просят государство проработать меры их поддержки, если западные фирмы вновь решат закрепиться на рынке России. Список предложенных мер поистине огромен.

Прямая и явная западная угроза

Отечественные ИТ-компании составили письмо с предложениями о поддержке российской ИТ-отрасли на случай, если их прямые иностранные конкуренты решат вернуться в страну. Как пишет РБК, письмо подготовила Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), а адресовано оно непосредственно председателю правительства Михаилу Мишустину.

В состав АРПЭ входит несколько десятков российских ИТ-компаний. В их числе – «Промобит», «Атол», Mobile Inform Group, «Инфоматика», «Норси-Транс», «ЛайтКом», «Инферит», ИТ-холдинг «Т1», «Аэродиск», «Геоскан» и многие другие. Все перечисленные компании сосредоточены на разработки электроники.

Потенциальные меры поддержки

Как пишет РБК, направленное Мишустину письмо АРПЭ изобилует предложениями по поддержке отрасли с целью защиты от иностранных конкурентов. Например, авторы письма открыто предложили ввести 30-процентные таможенные пошлины на импортное электронное оборудование.

Simon Hurry / Unsplash Российские компании не уверены, что смогут справиться с иностранными конкурентами своими силами

Также компании требуют полного запрета участия иностранных брендов в госзакупках и использования их техники на объектах критической информационной инфраструктуры. В числе прочего авторы письма придумали новый термин «санкционная устойчивость» и предлагают использовать его в качестве обязательного требования для доступа иностранных компаний на российский рынок.

По информации издания, «санкционная устойчивость» – это целый комплекс требований. В него входят: «подписание соглашений о неподчинении санкциям, осуждение санкций и антироссийской политики, отказ от любых претензий к российским и зарубежным компаниям за нарушение прав интеллектуальной собственности вендоров в санкционный период, восстановление гарантийного обслуживания и полной техподдержки для ранее поставленной продукции, в том числе поставленной в условиях санкций».

Перечисленным авторы письма решили не ограничиваться. Они также предложили придумать новую маркировку для продукции тех иностранных фирм, которые поддержали санкции или даже просто подчинились им. В качестве аналогии они привели маркировку сигарет – предложено уведомлять пользователей о потенциальных рисках.

В дополнение к этому АРПЭ предлагает «закрепить политику по поддержке независимой дистрибуции импорта по аналогии с параллельным импортом, а также лишить зарубежных производителей исключительного права определять каналы поставок своей продукции в Россию», пишет РБК. Отдельно предложено внести изменения в постановление Правительства России № 1912 от 14 ноября 2023 г. «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры России на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры России». Авторы письма предлагают интегрировать коррективы в критерии «доверенности» для используемых в критической информационной инфраструктуре программно-аппаратных комплексов в соответствии с требованиями российской разработки и контроля жизненного цикла изделия.

Опасения оправданы?

Наряду с крупномасштабным списком предложений по защите от конкуренции со стороны иностранных компаний в письме АРПЭ приводится ряд обоснований, согласно которым все эти меры защиты необходимо реализовать. В частности, в документе говорится, что иностранные компании, еще даже не вернувшись в Россию, уже начали устанавливать контакт с бывшими сотрудниками и вести «рекрутинг специалистов».

Многие эти специалисты после ухода зарубежных фирм из России устроились в отечественные компании. Другими словами, возник риск оттока кадров.

Как сообщил РБК исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский, в 2025 г. российские компании прогнозируют снижение спроса на свою продукцию на 10%. Что до объемов их производства, то в 2024 г. оно сократилось на 10-15%, отмечено в письме.

В письме АРПЭ также содержится прогноз, согласно которому возвращение в страну иностранных компаний может поспособствовать «обесцениванию контрсанкционных инвестиций 2022-2025 гг». Также авторы документа опасаются, что российским компаниям придется переносить производство оборудования за рубеж, если санкции снимут только на поставки в Россию готового оборудования, но не на компоненты для его производства. Это нанесет вред российским заводам, указано в письме.

Нужно больше писем

Консорциум «Вычислительная техника» (среди участников – ГК «Элемент», «Аквариус», Yadro, Fplus и пр.) тоже готовит перечень мер защиты российских разработчиков и производителей электроники от потенциальных последствий возвращения в Россию иностранных компаний, сообщили РБК представители консорциума. По их словам, к настоящему времени готов базовый список таких мер.

В чем именно они заключаются, в консорциуме не раскрыли, но заверили, что в обозримом будущем направят их в профильные ведомства. Письмо также будет содержать идеи по внесению правок в некие неназванные нормативные акты.

«Для сохранения позиций отечественных производителей на российском рынке необходимо ужесточить правила применения национального режима, распространить его на услуги, оказываемые с применением вычислительной техники, а также ввести авансирование закупок отечественной вычислительной техники. Помимо этого должны быть внедрены механизмы маркировки и отраслевого сбора не менее 15%, а также специальные программы поддержки российских брендов на рынке розничных продаж», – сказала изданию генеральный директор консорциума Светлана Легостаева.

Где «железо», там и софт

Российские ИТ-компании, создающие ПО, тоже не возражают против поддержки властей в конкурентной борьбе с иностранцами за отечественный рынок. РБК пишет, что свое письмо с просьбой о такой поддержке готовят сразу несколько организаций – Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциация компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Напомним, что за три года отсутствия многих западных ИТ-компаний на российском рынке, например, Microsoft и Oracle, отечественные разработчики ПО неоднократно повышали цены на свою продукцию, используя для этого самые разные предлоги. В частности, они примерно за год начали готовиться к повышению налога на прибыль для ИТ-компаний с 0 до 5%, которое состоялось 1 января 2025 г. Для компаний вне ИТ-сферы налог на прибыль 1 января 2025 г. вырос с 20% до 25%.

У российских ассоциаций, объединяющих, разработчиков ПО, в отличие от коллектива производителей «железа», готового перечня мер поддержки пока нет. В настоящее время ведется сбор предложений со стороны участников рынка. Направить их планируется в Минцифры, Минпромторг, администрацию Президента, Госдуму и Совет Федерации, пишет РБК.

Неназванная компания из списка участников «Руссофта» сообщила изданию, что в число обсуждаемых в отрасли мер поддержки входит «возможность страхования рисков при повторном уходе зарубежных компаний». В компании отметили также о необходимости принятия мер, «чтобы не допустить потери технологического суверенитета и снижения информационной безопасности».

Боятся не все

По мнению ряда участников рынка, по щелчку пальцев иностранные компании вернуться в Россию не смогут. Многих из них будут ждать юридические проблемы, а также проблемы имиджевого характера – компании, по сути, бросили своих клиентов, не выполнив условия договоров.

«Процесс возможного возвращения зарубежных вендоров будет сложным. Многие из них фактически не выполнили свои коммерческие обязательства, оставили российских клиентов без оплаченной поддержки и не вернули за нее деньги, – сказал CNews Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline. – В отношении ряда компаний ведутся расследования, возбуждены дела, начислены штрафы. Это создает дополнительные барьеры и повышает значимость мер по поддержке отечественных производителей, которые взяли на себя задачу обеспечения технологической независимости и продолжают активно развивать инновационные решения для российского рынка».