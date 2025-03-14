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МТС Инфоматика

МТС - Инфоматика

14.03.2025 Испугались не на шутку. Российские ИТ-компании умоляют государство о поддержке, если иностранные конкуренты вернутся 1
10.03.2023 MTS AI приобрела долю производителя умных турникетов и билетных систем 3
19.02.2013 Российская версия Microsoft Office 2013 оказалась безграмотной 1
11.02.2013 «Инфоматика» разработала электронную аккредитацию на официальные мероприятия Правительства Татарстана 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 82 1
VisionLabs - ВижнЛабс 223 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 27 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12883 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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