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МТС Инфоматика
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 679 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 134 1
|Microsoft Office 3766 1
|Microsoft Office 2013 62 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Тартаковский Давид 1 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Минниханов Рустам 118 1
|Клепцов Денис 1 1
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