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Johnson Controls

Johnson Controls

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator 1
05.04.2018 Microsoft вложит $5 млрд в интернет вещей 1
14.05.2015 Элон Маск наносит ответный удар: Tesla переманила из Apple главного «охотника за головами» 1
02.03.2015 Apple официально стала производителем автомобилей 1
01.10.2012 9 октября откроется XII Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2012» 1
07.11.2008 В Москве состоялся Международный Конгресс «Экономические преимущества Интеллектуальных Зданий» 1
20.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
15.10.2008 29 октября состоится Конгресс «Экономические преимущества «Интеллектуальных Зданий» 1
09.07.2008 «АРМО-Групп» автоматизирует бизнес-центр «Двинцев» 1
06.11.2007 7 ноября откроется выставка Hi-Tech House & Building 2007 1
31.10.2007 7 ноября откроется выставка HI-Tech House & Building 2007 1
24.10.2007 7 ноября состоится Hi-Tech House & Building 2007 1
07.12.2006 Рынок умных офисов: взлет неминуем 1
03.11.2006 8 ноября состоится форум Hi-Tech House 2006 1
01.11.2006 8 ноября состоится форум Hi-Tech House 2006 1
30.10.2006 8 ноября состоится форум Hi-Tech House 2006 1
10.08.2006 Московский отель Marriott стал интеллектуальным 1
17.11.2005 Штаб-квартира ТНК-ВР стала интеллектуальной 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
08.07.2004 Бывший сотрудник "Оптимы" займется интеллектуальными зданиями в "Би-Эй-Си" 1
22.05.2002 Intel: через 20 лет искусственный интеллект может догнать человеческий 1
22.05.2002 Intel: через 20 лет искусственный интеллект может догнать человеческий 1
22.05.2002 Intel: через 20 лет искусственный интеллект может догнать человеческий 1
22.05.2002 Intel: через 20 лет искусственный интеллект может догнать человеческий 1
13.03.2002 "АРМО-Инжиниринг" открыла первый в России Центр моделирования и интеграции систем Интеллектуального здания 1
06.03.2002 Intel обеспечит автомобили беспроводной голосовой связью и каналом передачи данных 1
12.02.2002 Intel представила новые процессоры прикладных программ 1
20.12.2001 "АРМО-Групп" завершила реструктуризацию и объявила о новой стратегии 1
29.11.2001 "АРМО-Групп" наращивает свой интеллектуальный потенциал 1
26.10.2001 DaimlerChrysler компьютеризирует автомобили 1
15.10.2001 Московский небоскреб получит интеллектуальную инженерную систему 2
09.08.2000 Johnson Controls поручила поддержку своих сетей компании Nortel Networks 1

Публикаций - 34, упоминаний - 35

Johnson Controls и организации, системы, технологии, персоны:

АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 13
АРМО ГК 181 9
Schneider Electric 607 8
Intel Corporation 12752 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 362 7
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 6
Ростех - Автоматика Концерн 1814 6
Крок - Croc 1948 5
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 5
Siemens AG - Siemens Group 2662 5
Delta Controls - Дельта Контролс 12 3
ИТРИУМ СПб - itrium 9 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 3
Legrand - BTicino 10 3
Fr. Sauter - Фр.Саутер 3 3
Эдванс-С 4 3
Черус 22 3
GIRA 23 3
Toshiba Corporation 2976 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 3
СЭМ НПО - Научно-производственное объединение 8 3
Legrand 82 3
Делайт 2000 - DeLight 42 3
JUNG 18 3
Унисервис 6 2
Simplex International Building Systems 2 2
GE Security - General Electric Security - UTC Fire & Security - Interlogix - Kalatel 27 2
Siemon Company 21 2
Samsung Electronics 10973 2
Cisco Systems 5335 2
Microsoft Corporation 25657 2
Apple Inc 13036 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
Honeywell 305 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
AWG - АртВеб Групп 26 2
Аргус-Спектр 19 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 66 2
Hyperion Group - Hyperion Systems Engineering - Иперион Системс Инжиниринг Рус 5 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 7
Миракс Групп - Mirax Group 17 5
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 75 4
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 35 3
M+W Zander Facility management 3 3
OTIS - OTIS Elevators 13 3
РЖД - Российские железные дороги 2064 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 3
Nikoliers - Colliers - Николиерс 18 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
Tesla Motors 448 2
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 21 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 260 2
Daikin Industries 64 2
LG Chem 27 2
FF Angel - Founders Fund 17 1
Балтийская строительная компания 1 1
Volvo Group 15 1
Альфа Арбат Центр - бизнес-центр 4 1
Messe Frankfurt - Мессе Франкфурт РУС - Франкфуртская ярмарка 1 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
Grundfos - Грундфос 12 1
Yazaki - Язаки Волга 7 1
Kearney - A.T. Kerney 47 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Газпром нефть 701 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 179 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
Uber 351 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 457 3
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6485 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2827 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1054 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1507 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 279 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 607 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9758 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15792 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4321 10
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2993 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26061 9
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22318 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29502 7
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1708 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7864 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 5
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 635 5
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 677 5
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1725 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 5
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4166 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16875 5
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 204 5
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1098 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 5
MOST Bus - Media Oriented System Transport 6 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12011 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4715 4
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1654 4
Инжиниринг - технические консультационные услуги 484 4
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 206 4
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1561 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 4
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2194 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4547 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3356 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8648 4
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Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1012 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 96 3
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 3
Microsoft Windows 16754 2
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 15 1
Honeywell Esser 4 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 29 1
Linux OS 11371 1
Microsoft Windows 10 1928 1
Microsoft Office 4111 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Nokia Symbian OS 1407 1
Microsoft Azure 1511 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Microsoft Azure IoT 33 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 470 1
Intel - StrongARM - 121 1
Intel PCA - Intel Personal Internet Client Architecture 33 1
Intel DBPXA 4 1
Intel DCPXA 2 1
Garmin Forerunner 18 1
Гутман Виктор 17 6
Воеводенко Нина 6 6
Вроблевский Роман 7 6
Рудь Сергей 7 6
Широков Александр 25 5
Александров Артур 6 5
Головин Андрей 15 5
Пека Павел 5 5
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Moore Gordon - Мур Гордон 66 4
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Иванов Владимир 67 3
Орлов Дмитрий 24 3
Максименко Владимир 10 3
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Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Невзоров Михаил 5 3
Ильин Виктор 4 3
Терень Дмитрий 2 2
Сафонов Владимир 4 2
Королев Юрий 5 2
Алиев Руслан 7 2
Calacanis Jason - Калаканис Джейсон 8 2
Гутекулов Александр 2 2
Хуснутдинов Азат 2 2
Аветисян Сергей 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Макеев Михаил 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54320 5
Европа 24878 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8458 2
Польша - Республика 2026 2
Германия - Федеративная Республика 13124 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 2
Украина 7899 2
США - Калифорния 4803 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1454 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 226 2
США - Массачусетс 517 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 391 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Москва - ЮВАО - Юго-Восточный административный округ 101 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4177 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3639 1
Канада 5050 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2585 1
Франция - Французская Республика 8119 1
Солнечная система - Solar system 2561 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2328 1
Европа Западная 1495 1
Нигерия - Федеративная Республика 338 1
Москва ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 83 1
США - Аляска 246 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5444 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5520 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21292 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6551 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6640 8
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2999 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3107 5
Спорт - Шахматы - Chess 259 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 878 4
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 429 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 4
Закон Мура - Moore's law 213 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56899 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1573 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4460 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5591 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33228 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2142 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8735 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3301 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4565 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 95 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3909 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6426 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3771 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7276 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2083 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1223 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2677 1
Аудит - аудиторский услуги 3356 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8414 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2375 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 262 2
CNews Техноблог 62 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 1
Bloomberg 1601 1
N+1 - Издание 185 1
9to5Mac 70 1
Forrester Research 832 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1185 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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