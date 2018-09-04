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Гарс Телеком
Gars Telecom


04.09.2018 «Мегафон» сообщил об открытии ЦОДа в особой экономической зоне Москвы 1
14.11.2016 Рынок телекоммуникаций: все чем-то заняты, но роста нет 1
21.10.2016 «Гарс Телеком» стал партнером стартап-акселератора GenerationS 6
12.10.2016 «Гарс Телеком» усилил экспертизу в корпоративной мобильной связи 8
05.07.2016 Новый сервис «Гарс Телеком» по авторизации пользователей Wi-Fi дополнен аналитическими и маркетинговыми инструментами 1
17.05.2016 «Гарс Телеком» модернизировал антифрод-систему 6
17.03.2016 «Мегафон» заработал на валютных рисках 1
19.01.2016 Назначен новый гендиректор «Гарс Телеком» 3
07.12.2015 Борис Мазо назначен руководителем отдела по взаимодействию с операторами связи «Гарс Телеком» 1
01.12.2015 Любовь Поповкина назначена начальником тендерного отдела «Гарс Телеком» 4
29.10.2015 «Гарс Телеком» запускает услугу защиты от кибератак 5
24.09.2015 Финансы телекома: бюджетная резня, тарифная война и падающие инвестиции 1
18.09.2015 «МегаФон» закрыл сделку по приобретению компании «Гарс» 1
22.06.2015 «Мегафон» покупает оператора, чтобы проникнуть в московские бизнес-центры 7
07.04.2015 ИТ в банках: «Ледниковый период» завершится через пару лет 1
17.03.2015 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
11.03.2015 Выручка «Гарс Телеком» по итогам 2014 г. превысила 1,3 млрд руб. 3
10.10.2014 «Гарс Телеком» запускает новую редакцию услуги FMC в России 4
28.08.2014 Выручка «Гарс Телеком» в первом полугодии 2014 г. выросла на 17,9% 1
16.05.2014 «Гарс Телеком»: «Мегафон» душит нашего виртуального оператора 12
22.08.2013 Выручка «Гарс Телеком» в 1 полугодии 2013 г. увеличилась на 18,7% 1
10.07.2013 "Российская корпоративная телеком-регата" устанавливает стандарты 2
09.08.2012 «Гарс Телеком» пополнил портфель услуг «облачными» сервисами 3
30.07.2012 "Длинные" московские номера: месяц спустя 2
25.07.2012 Зачем нужен CIO? 1
18.07.2012 «Инфосистемы Джет» создала телекоммуникационную инфраструктуру в бизнес-парке Nagatino i-Land 1
14.03.2012 «Гарс Телеком» в 2011 г. заработал 848,9 млн руб. 1
15.09.2011 Выручка «Гарс Телекома» в первом полугодии 2011 г. составила более 414 млн руб. 1
16.03.2011 Доходы «Гарс Телекома» в 2010 г. выросли на 22,7% 2
09.12.2010 Первый вице-президент по развитию ТТК назначен советником управляющего «Гарс Телекома» 1
02.04.2010 ИТ-аутсорсинг в России жаждет роста 10
11.03.2010 Выручка оператора «Гарс Телеком» по итогам 2009 г. составила 532,46 млн руб. 2
09.03.2010 Круглый стол CNews: «Настоящее и будущее ИТ-аутсорсинга в России» 1
26.08.2008 Выручка «Гарс Телекома» выросла на 36,3% 2
02.06.2008 В «Гарс Телекоме» назначен директор по работе с корпоративными клиентами 2
17.03.2008 Кадровая ИТ-блокада Петербурга продолжается 1
17.03.2008 Выручка «Гарс Телекома» в 2007 г. выросла на 60,7% 2
14.03.2008 Корпоративная связь: «карманные» операторы не спешат продаваться 1
06.03.2007 «Гарс Телеком» расширил количество обслуживаемых офисных центров 3
08.02.2007 «Гарс Телеком» утвердил стратегию развития компании до 2010 года 2

Публикаций - 41, упоминаний - 111

Гарс Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 3
Башинформсвязь 79 2
ICL Services 51 2
МегаФон Столичный филиал 68 2
Schneider Electric 409 2
Терн ГК - Tern Group 44 2
Microsoft Corporation 11168 2
СМАРТС Компания 210 2
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Рустелеком ТК 197 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Астерос - Asteros 531 1
MTS-India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices 97 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Tiscali 5 1
Ланит ГК 1160 1
Nortel Networks 223 1
Синтерра - Synterra 570 1
Ростелеком ЦентрТелеком 195 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
NetApp 486 1
SAP SE 3220 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Oracle Corporation 3363 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Крок 1221 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Raidix - Рэйдикс 129 1
Уралсиб Банк 390 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
СДМ-Банк 51 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 2
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1579 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Альфа-Банк 1127 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
ВТБ24 583 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
PMR - Perpendicular Magnetic Recording - «перпендикулярная» магнитная запись 63 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Skype 1477 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
Java - Язык программирования 1180 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
Сотин Денис 103 2
Вагизов Руслан 13 2
Соловьев Алексей 60 2
Патрин Максим 31 2
Кузнецов Андрей 30 2
Шинкарев Александр 2 2
Федечкин Эдуард 32 2
Гришин Александр 10 2
Илюхин Олег 16 2
Бахвалов Андрей 18 2
Панасюк Иосиф 3 2
Шестаков Александр 35 2
Леушев Андрей 63 2
Галкин Андрей 19 1
Телятников Алексей 12 1
Биккулова Гульнара 23 1
Крысина Ольга 109 1
Сергеев Михаил 31 1
Попова Мария 77 1
Кирьянова Александра 42 1
Пирогов Антон 4 1
Растопшин Павел 26 1
Таврин Иван 83 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Бельгия - Королевство 399 1
Европа 3788 1
Восточная Европа 1691 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Ростовская область 864 1
Россия - Йошкар-Ола 108 1
Россия - Самарская область 566 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Армения - Республика 690 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 1
Транспорт 62 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 5
IDC - International Data Corporation 2729 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
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