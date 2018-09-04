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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Гарс Телеком
Gars Telecom
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Публикаций - 41, упоминаний - 111
Гарс Телеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сотин Денис 103 2
|Вагизов Руслан 13 2
|Соловьев Алексей 60 2
|Патрин Максим 31 2
|Кузнецов Андрей 30 2
|Шинкарев Александр 2 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Гришин Александр 10 2
|Илюхин Олег 16 2
|Бахвалов Андрей 18 2
|Панасюк Иосиф 3 2
|Шестаков Александр 35 2
|Леушев Андрей 63 2
|Галкин Андрей 19 1
|Телятников Алексей 12 1
|Биккулова Гульнара 23 1
|Крысина Ольга 109 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Попова Мария 77 1
|Кирьянова Александра 42 1
|Пирогов Антон 4 1
|Растопшин Павел 26 1
|Таврин Иван 83 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru