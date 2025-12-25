Разделы

ЛСР LSR Промышленно-строительная Группа Рудас

ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас

25.12.2025 ЛСР и Ujin создают новый стандарт безопасности в сегменте умных зданий 3
25.08.2025 К витрине новостроек на Wildberries присоединились еще 12 застройщиков 1
13.03.2025 М2: Доля сделок с применением «Госключа» выросла за год в шесть раз 1
27.06.2024 «Группа ЛСР» создала смарт-инфраструктуру знаковых объектов на базе платформы Ujin 2
13.06.2024 «Сбер» помог «Группе ЛСР» внедрить в свой контакт-центр робота-оператора 2
26.09.2023 МТС подключила к высокоскоростному интернету новые дома ЖК «ЗИЛАРТ» 4
28.04.2023 МТС обеспечила жителей ЖК «ЗИЛАРТ» гигабитным интернетом 1
21.11.2019 МТС переманила российского топ-менеджера из Microsoft 1
21.11.2019 МТС объявила о новых назначениях в топ-менеджменте 1
30.07.2018 «Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР» 2
02.07.2018 «Райффайзенбанк» запустил сервис по электронной регистрации ипотечных сделок 3
27.06.2017 LWCOM развернул беспроводную инфраструктуру для ЗЖБИ «Группы ЛСР» 3
29.11.2016 Сбербанк обеспечит возможность оплатить покупку квартиры банковской картой 1
02.09.2015 «ЛСР. Краны-СЗ» сократила затраты на транспорт с внедрением системы «Скаут» 1
16.07.2007 «АНД Проджект» внедрит iMaint в ОАО «Рудас» 1
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1
09.06.2007 «1С:Предприятие 8» внедряют в ГК ЛСР 1
07.02.2007 iMaint внедрили в ОАО «Рудас» 5
23.11.2006 СЗТ обеспечит связью деревообрабатывающий завод 2
26.09.2006 ОАО "Рудас" внедрило EAM-систему iMaint 3
08.09.2006 "Корус консалтинг" автоматизировала финансовую отчётность в группе компаний ЛСР 3
30.09.2004 29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости" 1
29 сентября в Москве прошла конференция "Эффективная эксплуатация объектов недвижимости"

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 3
AWG - АртВеб Групп 23 2
Гарс Телеком - Gars Telecom 59 2
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 13 2
Johnson Controls 33 2
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 2
АРМО ГК 174 2
Siemon Company 21 2
Microsoft Corporation 25264 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 49 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
ЦИАН - Практика Успеха 10 1
СКАУТ 77 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
FogSoft - ФогСофт 43 1
Xerox - The Haloid Company 1155 1
NVision Group - Энвижн Груп 685 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
9033 1
LWCOM - ЛВКОМ Проект 25 1
Корус Консалтинг ГК 1348 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 116 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 197 1
Unicorn - Юникорн 63 1
Spencer Stuart International 6 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 2
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 2
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 2
GFG - Lamoda - Купишуз 196 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 2
РЖД - Российские железные дороги 2008 2
FM Logistic - ФМ Ложистик 19 2
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 29 1
Пионер ГК 12 1
Mayr-Melnhof Karton AG - Mayr-Melnhof Holz Efimovskij GmbH - ММ-Ефимовский 1 1
Аконит НПО 17 1
Гранель ГК 9 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1039 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6295 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1277 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3713 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12999 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 574 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2827 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1007 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1203 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 459 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 618 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 203 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3319 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2209 2
Daikin Industries - VRF - Variable refrigerant flow - VRV - Variable refrigerant volume 18 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 2
FogSoft iTender 37 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
СКАУТ Платформа 24 1
Infor - Extensity MP -Infor Performance Management - Infor Extensity Strategy Management - Infor DEPM - Infor Dynamic Enterprise Performance Management 43 1
Минцифры РФ - Госключ 186 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 66 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 27 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 130 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 392 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5863 1
Поляков Дмитрий 50 2
Голяндрина Мария 5 2
Головин Андрей 15 2
Рудь Сергей 7 2
Аветисян Сергей 4 2
Терень Дмитрий 2 2
Сафонов Владимир 4 2
Королев Юрий 5 2
Алиев Руслан 7 2
Гутекулов Александр 2 2
Хуснутдинов Азат 2 2
Корня Алексей 80 2
Халин Дмитрий 56 2
Чернышева Татьяна 5 2
Шоржин Валерий 63 2
Морозов Андрей 48 1
Слиньков Дмитрий 16 1
Пенягин Петр 1 1
Федоров Сергей 16 1
Перминова Светлана 43 1
Бовин Игорь 2 1
Терехов Андрей 40 1
Уткин Евгений 52 1
Дмитриев Андрей 46 1
Энгель Сергей 2 1
Старовойтов Константин 9 1
Белец Сергей 5 1
Сухов Сергей 3 1
Ермолин Алексей 2 1
Фалалеев Климент 1 1
Ахмеров Руслан 2 1
Сушко Денис 2 1
Рыкунова Юлия 4 1
Бабаков Денис 1 1
Михельсон Николай 3 1
Чайковский Александр 1 1
Толкачев Георгий 1 1
Борзов Вадим 1 1
Кирсанова Светлана 70 1
Бобров Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8148 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2675 4
Европа 24652 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 2
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 128 2
Москва - Куркино 17 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Австрия - Австрийская Республика 1335 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3231 2
Польша - Республика 2002 2
Армения - Республика 2373 2
Беларусь - Белоруссия 6043 2
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Бокситогорск 11 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Россия - СФО - Новосибирск 4670 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Россия - УФО - Свердловская область 1759 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Нидерланды 3637 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14508 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
ГСМ - Горюче-смазочные материалы 247 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6257 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
МГТС Совет директоров 54 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 364 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 441 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 2
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 1
