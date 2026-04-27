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FogSoft ФогСофт

FogSoft - ФогСофт

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Российская электронная площадка заработала на бирже 2,4 миллиарда и раскрыла свою ИТ-инфраструктуру 1
26.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2023 1
12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM 1
30.07.2018 «Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР» 1
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender 1
14.03.2018 «Фогсофт» автоматизировала управление качеством поставщиков 1
29.09.2017 «Фогсофт» разработала специализированное решение по закупкам для девелоперов 1
06.07.2017 «Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан» 1
05.06.2017 «Фогсофт» разработала готовое решение для минимизации рисков при заключении договоров 1
11.11.2016 Система iTender включена в Реестр российского ПО 1
25.07.2016 «Фогсофт» автоматизировал расчет индекса негативной деловой репутации поставщиков для Госкорпорации «Росатом» 1
10.05.2016 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» в соответствии с приказом №495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме» 1
28.01.2016 «Фогсофт» перевел закупки «Москоллектора» на электронную торговую площадку 1
19.01.2016 «Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы» 1
25.08.2015 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» 1
17.08.2015 «Фогсофт» создала специализированную систему планирования закупок 1
26.02.2015 Решение «Фогсофт» поможет банкам реализовывать залоговое имущество 1
04.02.2015 В Казахстане на ЭТП товарной биржи «Каспий» началась торговля электроэнергией 1
06.05.2014 «Фогсофт» разработал новую ЭТП для товарной биржи «Каспий» 2
30.04.2014 «Фогсофт» запустил новую электронную торговую площадку «Бэст» 1
04.04.2014 Электронные торговые площадки на платформе iTender теперь доступны и с мобильных устройств 2
03.03.2014 История госзакупок в России стала доступна всем желающим 1
03.02.2014 На российском рынке электронных торгов появился новый игрок 1
01.11.2013 «Фогсофт» представила систему электронных торгов для производственных предприятий 1
03.10.2013 «Агенда» — новая электронная торговая площадкадля закупок по 223-ФЗ на платформе iTender 1
23.08.2013 «Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ 2
27.06.2013 «Фогсофт» разработал для Украины электронную торговую площадку Zakupki.ua 1
26.06.2013 «Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» 1
19.03.2013 «Фогсофт» представила решение для электронных торгов имуществом банкротов в Беларуси 1
01.02.2013 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей 1
25.12.2012 «Фогсофт» запустила ЭТП для Северо-Восточного федерального университета 1
24.12.2012 «Фогсофт» обновила электронные торговые площадки на платформе «iTender-Банкротство» 1
07.11.2012 «Фогсофт» предлагает решение для электронных площадок по реализации государственного и муниципального имущества 1
08.10.2012 «Фогсофт» выпустила обновление для электронных торговых площадок «iTender Украина» 1
28.09.2012 «ФогСофт» завершил внедрение системы онлайн-кредитования С2С «БезБанка» 2
20.09.2012 «ФогСофт» представила линейку новых систем электронных торгов на базе iTender для Украины 2
30.08.2012 Российские эксперты предлагают защитить информацию на электронных торговых площадках Украины 1
21.08.2012 Группа «Доверие» открыла собственную электронную торговую площадку 1
25.07.2012 У «Дальневосточной энергетической управляющей компании» появилась своя электронная торговая площадка 4

Публикаций - 44, упоминаний - 53

FogSoft и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 3
9594 3
Ростелеком 10948 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 30 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 1
Электронный экспресс 14 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
Гранит-Центр НПП 47 1
ЕТС+ 1 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 289 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 23 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Росстат ГМЦ - Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 7 1
Системы документооборота 522 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Криста НПО 69 1
Oracle Corporation 7074 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
БАРС Груп 579 1
Naumen - Наумен 752 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
Neoflex - Неофлекс 257 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 1
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Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Такском - Taxcom 256 1
SimbirSoft - СимбирСофт 124 1
Кейсистемс - Keysystems 40 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
Талан УК 8 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Газпром ПАО 1493 2
Мосводоканал МГУП 69 2
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 1
Национальная девелоперская компания 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
101Hotels.com 456 1
Международный аэропорт Иркутск - ИАТА: IKT, ИКАО: UIII 8 1
ФПБ Банк - Финпромбанк - Финансово-Промышленный Банк 8 1
Росатом - Росэнергоатом - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 9 1
ЮЭТП - Южная ЭТП - Южная Электронная Торговая Площадка 1 1
Почта России ПАО 2370 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Транснефть 335 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
JD.com - Jingdong Mall 101 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Казахстана - МЭГРП РК - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана - Министерство окружающей среды и водных ресурсов Казахстана 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 4
НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
ГПОУ ЯО Ярославский колледж культуры - Ярославском училище культуры 1 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 3
Международный женский день - 8 марта 418 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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