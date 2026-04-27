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FogSoft ФогСофт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 44, упоминаний - 53
FogSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 4
|НАИЗ - Национальная ассоциация институтов закупок 8 1
|Фогилев Михаил 13 13
|Юров Сергей 8 7
|Кабеткин Дмитрий 3 3
|Ахмадиев Олег 3 3
|Сенченков Алексей 3 3
|Бовин Игорь 2 2
|Гогин Андрей 2 2
|Кайгородов Сергей 4 2
|Надыргалиев Елнар 2 2
|Баранов Сергей 20 2
|Кузнецов Кирилл 29 1
|Лишенков Владимир 18 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Сухадольский Георгий 4 1
|Баранов Никита 13 1
|Плигин Владимир 7 1
|Тихомиров Павел 1 1
|Орехова Ольга 1 1
|Шарапов Иван 1 1
|Коростина Лариса 1 1
|Кузьменко Алексей 1 1
|Кульбаев Линар 1 1
|Кориков Денис 1 1
|Просвирницына Екатерина 1 1
|Доронкина Екатерина 1 1
|Вернигора Олег 1 1
|Заборовский Алексей 1 1
|Малышков Николай 1 1
|Чалиенко Андрей 1 1
|Толчеев Кирилл 6 1
|Тырышкин Иван 1 1
|Бубуненко Игорь 1 1
|Толкачев Роман 1 1
|Путин Владимир 3454 1
|СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 2
|ГПОУ ЯО Ярославский колледж культуры - Ярославском училище культуры 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.