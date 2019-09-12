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FogSoft
ФогСофт


12.09.2019 Объем российского рынка автоматизации госзакупок достиг 15 млрд рублей 1
23.10.2018 «Фогсофт» обновил систему управления взаимоотношениями с поставщиками iTender SRM 1
30.07.2018 «Фогсофт» автоматизировал закупки строительного холдинга «Группа ЛСР» 1
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender 1
14.03.2018 «Фогсофт» автоматизировала управление качеством поставщиков 1
29.09.2017 «Фогсофт» разработала специализированное решение по закупкам для девелоперов 1
06.07.2017 «Фогсофт» запустила электронную торговую площадку для компании «Талан» 1
05.06.2017 «Фогсофт» разработала готовое решение для минимизации рисков при заключении договоров 3
11.11.2016 Система iTender включена в Реестр российского ПО 2
25.07.2016 «Фогсофт» автоматизировал расчет индекса негативной деловой репутации поставщиков для Госкорпорации «Росатом» 1
10.05.2016 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» в соответствии с приказом №495 «Об утверждении порядка проведения торгов в электронной форме» 4
28.01.2016 «Фогсофт» перевел закупки «Москоллектора» на электронную торговую площадку 1
19.01.2016 «Фогсофт» внедрил ЭТП по продаже нефтепродуктов для «Оптима Группы» 1
25.08.2015 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» 1
17.08.2015 «Фогсофт» создала специализированную систему планирования закупок 1
26.02.2015 Решение «Фогсофт» поможет банкам реализовывать залоговое имущество 2
04.02.2015 В Казахстане на ЭТП товарной биржи «Каспий» началась торговля электроэнергией 1
06.05.2014 «Фогсофт» разработал новую ЭТП для товарной биржи «Каспий» 1
30.04.2014 «Фогсофт» запустил новую электронную торговую площадку «Бэст» 3
04.04.2014 Электронные торговые площадки на платформе iTender теперь доступны и с мобильных устройств 3
03.03.2014 История госзакупок в России стала доступна всем желающим 1
03.02.2014 На российском рынке электронных торгов появился новый игрок 2
01.11.2013 «Фогсофт» представила систему электронных торгов для производственных предприятий 3
03.10.2013 «Агенда» — новая электронная торговая площадкадля закупок по 223-ФЗ на платформе iTender 3
23.08.2013 «Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ 3
27.06.2013 «Фогсофт» разработал для Украины электронную торговую площадку Zakupki.ua 1
26.06.2013 «Южная электронная торговая площадка» перешла на платформу «iTender-Банкротство» 2
19.03.2013 «Фогсофт» представила решение для электронных торгов имуществом банкротов в Беларуси 1
01.02.2013 «Фогсофт» обновил систему «iTender-Банкротство» для украинских пользователей 1
25.12.2012 «Фогсофт» запустила ЭТП для Северо-Восточного федерального университета 2
24.12.2012 «Фогсофт» обновила электронные торговые площадки на платформе «iTender-Банкротство» 1
07.11.2012 «Фогсофт» предлагает решение для электронных площадок по реализации государственного и муниципального имущества 2
08.10.2012 «Фогсофт» выпустила обновление для электронных торговых площадок «iTender Украина» 3
28.09.2012 «ФогСофт» завершил внедрение системы онлайн-кредитования С2С «БезБанка» 1
20.09.2012 «ФогСофт» представила линейку новых систем электронных торгов на базе iTender для Украины 2
30.08.2012 Российские эксперты предлагают защитить информацию на электронных торговых площадках Украины 3
21.08.2012 Группа «Доверие» открыла собственную электронную торговую площадку 1
25.07.2012 У «Дальневосточной энергетической управляющей компании» появилась своя электронная торговая площадка 1
27.06.2012 Закон об ЭЦП продлили из-за риска парализовать госуслуги и электронные закупки 1
07.06.2012 Заработала новая электронная площадка для продажи имущества должников по банкротству 4

Публикаций - 42, упоминаний - 76

FogSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 2
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Криста НПО 59 1
Ланит ГК 1160 1
Барс груп 402 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
ОТР 135 1
Кейсистемс - Keysystems 29 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
3779 1
Алтимета - Ultimeta 12 1
Гранит-Центр НПП 9 1
ЕТС+ 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Почта России ПАО 1579 1
Газпром ПАО 524 1
Россети ПАО 168 1
РусГидро ПАО 129 1
Транснефть 159 1
Интер РАО ПАО 159 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Группа ЛСР 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 2 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 3
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
FogSoft iTender SRM 3 3
FogSoft iTender 24 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
САЗД - Система автоматизации законотворческого документооборота 3 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
FogSoft iTender Закупки 2 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 6 1
FogSoft iTender Казахстан 1 1
Юров Сергей 6 2
Кузнецов Кирилл 14 1
Зубкова Наталья 12 1
Бовин Игорь 2 1
Гогин Андрей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Украина 3398 5
Казахстан - Республика 2650 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Европа 3788 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770473, в очереди разбора - 674155.
Создано именных указателей - 46354.
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