Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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FogSoft
ФогСофт
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Публикаций - 42, упоминаний - 76
FogSoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|SAP SE 3220 2
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|Ростех - Ростехнологии 2230 1
|Криста НПО 59 1
|Ланит ГК 1160 1
|Барс груп 402 1
|Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
|ОТР 135 1
|Кейсистемс - Keysystems 29 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 492 1
|1С 3779 1
|Алтимета - Ultimeta 12 1
|Гранит-Центр НПП 9 1
|ЕТС+ 1 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Почта России ПАО 1579 1
|Газпром ПАО 524 1
|Россети ПАО 168 1
|РусГидро ПАО 129 1
|Транснефть 159 1
|Интер РАО ПАО 159 1
|CyberPlat - КиберПлат 205 1
|Группа ЛСР 6 1
|Юров Сергей 6 2
|Кузнецов Кирилл 14 1
|Зубкова Наталья 12 1
|Бовин Игорь 2 1
|Гогин Андрей 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770473, в очереди разбора - 674155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770473, в очереди разбора - 674155.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru