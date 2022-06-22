Мосводоканал МГУП
|22.06.2022
|
Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО
Отказ от ВКС Cisco Как выяснил CNews, компания «Мосводоканал», занимающаяся подачей воды жителям Московского региона и очисткой стоков, решил
|24.07.2019
|
«Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata
управляемости подразделений, более высокой прозрачности и устойчивости бизнес-процессов в 2008 г. «Мосводоканал» приступил к реализации долгосрочного проекта внедрения корпоративной информацио
|12.09.2018
|
Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»
ления доступом к информационным ресурсам предприятия. При этом отдел технической защиты информации «Мосводоканал» получил единый инструмент централизованного управления правами доступа, охватыв
|30.06.2015
|
«Мосводоканал» подвел итоги годовой работы с корпоративной СЭД
«Мосводоканал» подвел первые итоги работы с системой электронного документооборота, которая фу
|26.05.2015
|
«АйТи» построила единую ИТ-инфраструктуру «Мосводоканала»
формы, обеспечивающей пользователей всеми необходимыми сервисами. Об этом CNews сообщили в «АйТи». «Мосводоканал» предоставляет услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн жителей
|17.09.2014
|
«Ай-Теко» построила распределенный ЦОД для «Мосводоканала»
стую простаивая или выполняя лишь ограниченный круг задач. Принципиальное отличие реализованного в «Мосводоканале» решения — использование обеих площадок, которые на логическом уровне представл
|18.03.2014
|
«Мосводоканал» запустил в эксплуатацию СЭД на базе решения IRM businessDoc
Группа компаний «Системы и Проекты» создала для компании «Мосводоканал» систему управления документами и бизнес-процессами на базе собственного решения
|21.02.2014
|
МГТС создала защищенную сеть передачи данных для «Мосводоканала»
ообщила о реализации одного из крупнейших проектов по созданию защищенной сети передачи данных для «Мосводоканала». Как рассказали CNews в МГТС, компания объединила 20 объектов «Мосводоканал
|18.02.2014
|
«Акадо Телеком» подключит «Мосводоканал» к интернету
заказчика. Согласно условиям контракта, московская телекоммуникационная корпорация организует для «Мосводоканала» виртуальную частную сеть третьего уровня и каналы доступа к ней пропускной спо
|23.08.2013
|
«Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ
фт» запустила корпоративную систему электронных закупок на платформе «iTender-Энерго» для компании «Мосводоканал» (МВК). Как рассказали CNews в «Фогсофте», электронная торговая площадка (ЭТП) «
|04.02.2013
|
В «Мосводоканале» заработала мультимедийная платформа для управления водным хозяйством Москвы
ещение ЦДУ оборудовано подсистемами озвучивания и видеоконференц-связи, а также конгресс-системой. «Мосводоканал» – крупнейшая водная компания России, которая занимается производством питьевой
|12.09.2012
|
«Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM
панией «РД Консалтинг» создали систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для МГУП «Мосводоканал» на основе решений Oracle. В рамках проекта создана единая среда управления спра
|29.09.2010
|
«Мосводоканал» оптимизирует бюджетирование с помощью IBM Cognos 8 CPM
Корпорация IBM объявила о завершении проекта по автоматизации системы бюджетирования МГУП «Мосводоканал» с помощью программных средств IBM Cognos 8 CPM. Благодаря реализации проекта, к
|19.03.2009
|
«МЦФЭР-консалтинг» автоматизирует бюджетное управление в «Мосводоканале»
матизированной информационной системы бюджетного управления на базе продуктов IBM Cognos PM в МГУП «Мосводоканал». Система будет построена на базе программных решений IBM Cognos Performance Men
|23.05.2008
|
«Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг»
В целях повышения эффективности управления реализацией ИТ-стратегии МГУП «Мосводоканал» возобновил с «МЦФЭР-консалтинг» договор о контроле качества работ, выполняемых
|14.04.2008
|
«Мосводоканал» внедряет ERP-систему Oracle E-Business Suite
«Мосводоканал» (МВК), компания IBS и представительство Oracle СНГ объявили о старте проекта по
|23.07.2007
|
«Мосводоканал» утвердил ИТ-стратегию: создание КИСУ
МГУП «Мосводоканал» принял стратегию развития ИТ, разработанную консультантами «МЦФЭР-консалтинг».
|06.06.2007
|
Leaves внедрит биллинг в московском «Водоканале»
Петербургская фирма Leaves приступила к внедрению комплексной системы биллинга в МГУП «Мосводоканал». В мае 2007 года между компанией Leaves и Московским городским унитарным предпр
Мосводоканал МГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Головин Леонид 25 13
|Шибаев Александр 18 8
|Герасимов Александр 43 8
|Дегтерева Мария 28 8
|Брагин Павел 23 8
|Межов Игорь 16 8
|Соловьев Владимир 106 8
|Зингерман Борис 38 8
|Козлов Михаил 174 8
|Корчагин Руслан 23 7
|Аншина Марина 78 5
|Шевченко Владимир 147 5
|Крючков Максим 9 5
|Рудаков Денис 31 5
|Горбатько Александр 105 4
|Попов Никита 9 4
|Вольпе Борис 91 4
|Барсуков Николай 9 4
|Казаков Николай 8 4
|Малярчук Юрий 8 4
|Кадацкий Валерий 7 4
|Денисюк Геннадий 7 4
|Попенков Владимир 6 4
|Старовойтов Александр 13 4
|Андрианов Михаил 9 4
|Малышев Александр 37 4
|Меднов Сергей 124 4
|Богомолов Анатолий 4 4
|Лантух Владислав 21 3
|Захаренко Максим 56 3
|Герман Андрей 24 3
|Лесь Алексей 10 3
|Черныш Сергей 6 3
|Чайка Павел 7 3
|Абрамов Сергей 73 3
|Осипов Олег 23 3
|Бабаев Денис 2 2
|Чонг Хенг Хан 2 2
|Николаев Александр 33 2
|Кореш Виктор 82 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.