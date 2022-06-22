Мосводоканал МГУП

Отказ от ВКС Cisco Как выяснил CNews, компания « Мосводоканал », занимающаяся подачей воды жителям Московского региона и очисткой стоков, решил

управляемости подразделений, более высокой прозрачности и устойчивости бизнес-процессов в 2008 г. « Мосводоканал » приступил к реализации долгосрочного проекта внедрения корпоративной информацио

ления доступом к информационным ресурсам предприятия. При этом отдел технической защиты информации « Мосводоканал » получил единый инструмент централизованного управления правами доступа, охватыв

« Мосводоканал » подвел первые итоги работы с системой электронного документооборота, которая фу

формы, обеспечивающей пользователей всеми необходимыми сервисами. Об этом CNews сообщили в «АйТи». « Мосводоканал » предоставляет услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн жителей

стую простаивая или выполняя лишь ограниченный круг задач. Принципиальное отличие реализованного в « Мосводоканале » решения — использование обеих площадок, которые на логическом уровне представл

Группа компаний «Системы и Проекты» создала для компании « Мосводоканал » систему управления документами и бизнес-процессами на базе собственного решения

ообщила о реализации одного из крупнейших проектов по созданию защищенной сети передачи данных для « Мосводоканала ». Как рассказали CNews в МГТС, компания объединила 20 объектов « Мосводоканал

заказчика. Согласно условиям контракта, московская телекоммуникационная корпорация организует для « Мосводоканала » виртуальную частную сеть третьего уровня и каналы доступа к ней пропускной спо

фт» запустила корпоративную систему электронных закупок на платформе «iTender-Энерго» для компании « Мосводоканал » (МВК). Как рассказали CNews в «Фогсофте», электронная торговая площадка (ЭТП) «

ещение ЦДУ оборудовано подсистемами озвучивания и видеоконференц-связи, а также конгресс-системой. « Мосводоканал » – крупнейшая водная компания России, которая занимается производством питьевой

панией «РД Консалтинг» создали систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для МГУП « Мосводоканал » на основе решений Oracle. В рамках проекта создана единая среда управления спра

Корпорация IBM объявила о завершении проекта по автоматизации системы бюджетирования МГУП « Мосводоканал » с помощью программных средств IBM Cognos 8 CPM. Благодаря реализации проекта, к

матизированной информационной системы бюджетного управления на базе продуктов IBM Cognos PM в МГУП « Мосводоканал ». Система будет построена на базе программных решений IBM Cognos Performance Men

В целях повышения эффективности управления реализацией ИТ-стратегии МГУП « Мосводоканал » возобновил с «МЦФЭР-консалтинг» договор о контроле качества работ, выполняемых

« Мосводоканал » (МВК), компания IBS и представительство Oracle СНГ объявили о старте проекта по