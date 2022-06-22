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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мосводоканал МГУП

Мосводоканал МГУП


22.06.2022 Флагман российского водоснабжения и канализации мигрирует с видеосвязи Cisco на отечественное ПО

Отказ от ВКС Cisco Как выяснил CNews, компания «Мосводоканал», занимающаяся подачей воды жителям Московского региона и очисткой стоков, решил
24.07.2019 «Мосводоканал» обновил комплексы Oracle Exadata

управляемости подразделений, более высокой прозрачности и устойчивости бизнес-процессов в 2008 г. «Мосводоканал» приступил к реализации долгосрочного проекта внедрения корпоративной информацио
12.09.2018 Avanpost IDM и SSO обеспечили управление доступом в ИС «Мосводоканала»

ления доступом к информационным ресурсам предприятия. При этом отдел технической защиты информации «Мосводоканал» получил единый инструмент централизованного управления правами доступа, охватыв
30.06.2015 «Мосводоканал» подвел итоги годовой работы с корпоративной СЭД

«Мосводоканал» подвел первые итоги работы с системой электронного документооборота, которая фу
26.05.2015 «АйТи» построила единую ИТ-инфраструктуру «Мосводоканала»

формы, обеспечивающей пользователей всеми необходимыми сервисами. Об этом CNews сообщили в «АйТи». «Мосводоканал» предоставляет услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более 15 млн жителей
17.09.2014 «Ай-Теко» построила распределенный ЦОД для «Мосводоканала»

стую простаивая или выполняя лишь ограниченный круг задач. Принципиальное отличие реализованного в «Мосводоканале» решения — использование обеих площадок, которые на логическом уровне представл
18.03.2014 «Мосводоканал» запустил в эксплуатацию СЭД на базе решения IRM businessDoc

Группа компаний «Системы и Проекты» создала для компании «Мосводоканал» систему управления документами и бизнес-процессами на базе собственного решения
21.02.2014 МГТС создала защищенную сеть передачи данных для «Мосводоканала»

ообщила о реализации одного из крупнейших проектов по созданию защищенной сети передачи данных для «Мосводоканала». Как рассказали CNews в МГТС, компания объединила 20 объектов «Мосводоканал
18.02.2014 «Акадо Телеком» подключит «Мосводоканал» к интернету

заказчика. Согласно условиям контракта, московская телекоммуникационная корпорация организует для «Мосводоканала» виртуальную частную сеть третьего уровня и каналы доступа к ней пропускной спо
23.08.2013 «Фогсофт» автоматизировал закупки «Мосводоканала» в соответствии с 223-ФЗ

фт» запустила корпоративную систему электронных закупок на платформе «iTender-Энерго» для компании «Мосводоканал» (МВК). Как рассказали CNews в «Фогсофте», электронная торговая площадка (ЭТП) «
04.02.2013 В «Мосводоканале» заработала мультимедийная платформа для управления водным хозяйством Москвы

ещение ЦДУ оборудовано подсистемами озвучивания и видеоконференц-связи, а также конгресс-системой. «Мосводоканал» – крупнейшая водная компания России, которая занимается производством питьевой

12.09.2012 «Мосводоканал» построил систему управления НСИ на базе Oracle PIM

панией «РД Консалтинг» создали систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ) для МГУП «Мосводоканал» на основе решений Oracle. В рамках проекта создана единая среда управления спра
29.09.2010 «Мосводоканал» оптимизирует бюджетирование с помощью IBM Cognos 8 CPM

Корпорация IBM объявила о завершении проекта по автоматизации системы бюджетирования МГУП «Мосводоканал» с помощью программных средств IBM Cognos 8 CPM. Благодаря реализации проекта, к
19.03.2009 «МЦФЭР-консалтинг» автоматизирует бюджетное управление в «Мосводоканале»

матизированной информационной системы бюджетного управления на базе продуктов IBM Cognos PM в МГУП «Мосводоканал». Система будет построена на базе программных решений IBM Cognos Performance Men
23.05.2008 «Мосводоканал» доверил контроль качества «МЦФЭР-консалтинг»

В целях повышения эффективности управления реализацией ИТ-стратегии МГУП «Мосводоканал» возобновил с «МЦФЭР-консалтинг» договор о контроле качества работ, выполняемых

14.04.2008 «Мосводоканал» внедряет ERP-систему Oracle E-Business Suite

«Мосводоканал» (МВК), компания IBS и представительство Oracle СНГ объявили о старте проекта по
23.07.2007 «Мосводоканал» утвердил ИТ-стратегию: создание КИСУ

МГУП «Мосводоканал» принял стратегию развития ИТ, разработанную консультантами «МЦФЭР-консалтинг».

06.06.2007 Leaves внедрит биллинг в московском «Водоканале»

Петербургская фирма Leaves приступила к внедрению комплексной системы биллинга в МГУП «Мосводоканал». В мае 2007 года между компанией Leaves и Московским городским унитарным предпр

Публикаций - 67, упоминаний - 138

Мосводоканал МГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6705 13
Уютерра - ПланетаСтрой 26 8
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 8
МегаФон 8928 6
Актион МЦФЭР 56 6
Телеком-защита 53 5
АйТи 1372 5
Microsoft Corporation 24666 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 4
IBM - International Business Machines Corp 9447 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1467 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 508 4
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 4
Ciena 203 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 178 4
Системы и Проекты ГК 39 4
8262 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 3
SAP SE 5282 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 82 3
Softline - Софтлайн 2843 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
Diasoft - Диасофт 882 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
FogSoft - ФогСофт 43 2
Микорд 3 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 155 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 6
ВТБ - Почта Банк 467 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 133 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 4
Спортмастер - Sportmaster 177 4
РЖД - Российские железные дороги 1910 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 4
Газпром - Севернефтегазпром 14 4
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 4
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Tech 38 4
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 3
Альфа-Банк 1778 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
Газпром ПАО 1345 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 3
Лента - Сеть розничной торговли 2091 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 177 2
Газпром нефть 622 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 338 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 2
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 2
АльфаСтрахование СГ 321 2
ФосАгро 126 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 2
Мослифт АО 6 2
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
36,6 - аптечная сеть 90 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 9
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 982 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 5
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 153 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
Федеральное казначейство России 1783 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 216 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 4
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 2
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 433 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 2
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 7 2
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 2
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы 33 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 238 2
Правительство Москвы - Главконтроль - Главное контрольное управление города Москвы - АЦКД ГБУ - Аналитический центр контрольной деятельности Москвы 6 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
ASF - Apache Software Foundation 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 41
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 19
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20732 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12019 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8058 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7642 6
Управляемость - Manageability 1738 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 5
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 552 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4047 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2145 5
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1788 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24559 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10805 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 5
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 5
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1712 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 7
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 5
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 51 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 240 4
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 310 4
Linux OS 10013 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 3
Microsoft Office 3749 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1332 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 213 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 29 2
Oracle Engineered Systems 43 2
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1085 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 2
Oracle Utilities 38 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 2
FogSoft iTender 37 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 2
Microsoft Windows 15719 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 2
Google Chrome - браузер 1567 1
Python - высокоуровневый язык программирования 947 1
Google Android 14055 1
Apple iOS 7840 1
Microsoft Azure 1410 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Oracle Java - язык программирования 3093 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 1
Apache Hadoop 430 1
Головин Леонид 25 13
Шибаев Александр 18 8
Герасимов Александр 43 8
Дегтерева Мария 28 8
Брагин Павел 23 8
Межов Игорь 16 8
Соловьев Владимир 106 8
Зингерман Борис 38 8
Козлов Михаил 174 8
Корчагин Руслан 23 7
Аншина Марина 78 5
Шевченко Владимир 147 5
Крючков Максим 9 5
Рудаков Денис 31 5
Горбатько Александр 105 4
Попов Никита 9 4
Вольпе Борис 91 4
Барсуков Николай 9 4
Казаков Николай 8 4
Малярчук Юрий 8 4
Кадацкий Валерий 7 4
Денисюк Геннадий 7 4
Попенков Владимир 6 4
Старовойтов Александр 13 4
Андрианов Михаил 9 4
Малышев Александр 37 4
Меднов Сергей 124 4
Богомолов Анатолий 4 4
Лантух Владислав 21 3
Захаренко Максим 56 3
Герман Андрей 24 3
Лесь Алексей 10 3
Черныш Сергей 6 3
Чайка Павел 7 3
Абрамов Сергей 73 3
Осипов Олег 23 3
Бабаев Денис 2 2
Чонг Хенг Хан 2 2
Николаев Александр 33 2
Кореш Виктор 82 2
Россия - РФ - Российская федерация 145225 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7487 7
Европа 21802 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 3
Казахстан - Республика 5556 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 3
Япония 13304 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1152 2
Украина 7624 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2955 2
Европа Западная 1482 2
Африка - Африканский регион 3485 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 2
Россия - СФО - Новосибирск 4324 2
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