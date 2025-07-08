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Индексная книга (каталог) CNews*
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Казаков Николай


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «Ростелеком» и «Корпорация СТС» модернизируют уличное освещение на Урале 1
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
10.06.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
01.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
05.02.2014 Конференция CNews «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1
14.01.2014 Конференция «Системы видеонаблюдения: продолжение эволюции» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Казаков Николай и организации, системы, технологии, персоны:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 3
Цифра ГК 2491 3
IBM - International Business Machines Corp 9484 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 63 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
АФК Система - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 24 1
Honeywell Security Group 5 1
Ростелеком 10024 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 8
Газпром - Севернефтегазпром 14 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 135 7
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 21 6
РЖД - Российские железные дороги 1949 5
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 347 5
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 4
Мосводоканал МГУП 67 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
ГПБ - Газпромбанк 1114 3
ВкусВилл - Избёнка 164 2
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3447 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 5
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6118 3
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 3
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Метро Международная ассоциация 4 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4203 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1893 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13057 8
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 284 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9750 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8468 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25034 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 3
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1218 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 526 3
Аналоговые технологии 2801 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12667 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7123 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28397 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10292 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 594 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10675 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1337 1
Горбатько Александр 105 8
Барсуков Николай 9 8
Кадацкий Валерий 7 7
Денисюк Геннадий 7 6
Абрамов Сергей 73 5
Старовойтов Александр 13 5
Малярчук Юрий 8 5
Попенков Владимир 6 5
Андрианов Михаил 9 5
Головин Леонид 25 4
Попов Никита 9 4
Черныш Сергей 6 4
Богомолов Анатолий 4 4
Соловьев Владимир 107 3
Головин Дмитрий 38 3
Осипов Олег 24 3
Круглов Максим 26 3
Герман Андрей 24 3
Лесь Алексей 10 3
Тимофеев Илья 10 3
Чайка Павел 7 3
Марин Виктор 3 3
Молярчук Юрий 3 3
Костылев Станислав 3 3
Струев Сергей 3 3
Курышев Вячеслав 3 3
Будько Игорь 3 3
Массух Илья 234 2
Юдников Андрей 14 2
Козлов Михаил 175 2
Разгуляев Валерий 18 2
Игнатов Виктор 12 2
Орлов Владимир 12 2
Грунтов Антон 8 2
Рылов Сергей 8 2
Кархов Александр 6 2
Богданов Алексей 7 1
Кибалко Кирилл 41 1
Загороднев Григорий 4 1
Луцишин Виктор 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 8
Россия - РФ - Российская федерация 150620 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19463 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5993 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8027 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3595 3
Энергетика - Energy - Energetically 5298 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5081 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8245 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 344 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 3
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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