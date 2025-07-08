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Казаков Николай
УПОМИНАНИЯ
Казаков Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Горбатько Александр 105 8
|Барсуков Николай 9 8
|Кадацкий Валерий 7 7
|Денисюк Геннадий 7 6
|Абрамов Сергей 73 5
|Старовойтов Александр 13 5
|Малярчук Юрий 8 5
|Попенков Владимир 6 5
|Андрианов Михаил 9 5
|Головин Леонид 25 4
|Попов Никита 9 4
|Черныш Сергей 6 4
|Богомолов Анатолий 4 4
|Соловьев Владимир 107 3
|Головин Дмитрий 38 3
|Осипов Олег 24 3
|Круглов Максим 26 3
|Герман Андрей 24 3
|Лесь Алексей 10 3
|Тимофеев Илья 10 3
|Чайка Павел 7 3
|Марин Виктор 3 3
|Молярчук Юрий 3 3
|Костылев Станислав 3 3
|Струев Сергей 3 3
|Курышев Вячеслав 3 3
|Будько Игорь 3 3
|Массух Илья 234 2
|Юдников Андрей 14 2
|Козлов Михаил 175 2
|Разгуляев Валерий 18 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Орлов Владимир 12 2
|Грунтов Антон 8 2
|Рылов Сергей 8 2
|Кархов Александр 6 2
|Богданов Алексей 7 1
|Кибалко Кирилл 41 1
|Загороднев Григорий 4 1
|Луцишин Виктор 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 8
|Россия - РФ - Российская федерация 150620 7
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17999 3
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 3
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 3
|РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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