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Корпорация СТС
УПОМИНАНИЯ
|08.07.2025
|«Ростелеком» и «Корпорация СТС» модернизируют уличное освещение на Урале 1
|13.05.2021
|Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1
Корпорация СТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
|AVA Group - АВА Групп 3 1
|АСК 43 1
|СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания - Курганэнерго 3 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
|Нуйкин Александр 1 1
|Романов Илья 32 1
|Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 64 1
|Россия - УФО - Курганская область 542 1
|Россия - УФО - Тюменская область 1212 1
|Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 908 1
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