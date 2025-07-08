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Корпорация СТС


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 «Ростелеком» и «Корпорация СТС» модернизируют уличное освещение на Урале 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Корпорация СТС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10024 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 239 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
AVA Group - АВА Групп 3 1
АСК 43 1
СУЭНКО - Сибирско-Уральская энергетическая компания - Курганэнерго 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7752 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2111 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11979 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4699 1
Сбер - SberX Экосистема 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 1
Нуйкин Александр 1 1
Романов Илья 32 1
Россия - Уральские горы - Зауралье - Восточный Урал 64 1
Россия - УФО - Курганская область 542 1
Россия - УФО - Тюменская область 1212 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 908 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4180 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5782 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9195 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370422, в очереди разбора - 748779.
Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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