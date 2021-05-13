Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании

Сибирско-Уральская энергетическая компания (входит в состав группы компаний «Корпорация СТС») установила высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы VisionLabs THERMO для контроля за эпидемиологической ситуацией в офисах в Тюмени. Решение интегрировано с системами контроля и управления доступом объектов, что позволяет автоматически блокировать доступ сотрудникам с повышенной температурой.

Сибирско-Уральская энергетическая компания обеспечивает энергоснабжение Тюменской и Курганской областей, а на её балансе находятся 12 тысяч объектов электросетевого хозяйства. СУЭНКО – один из крупнейших инвесторов в сфере электроэнергетики юга Тюменской области и всего Зауралья, поэтому особенно важна непрерывность работы всех процессов. Чтобы в текущей эпидемиологической ситуации исключить распространение инфекции, в центральном офисе, центре обслуживания клиентов и офисе «Тюменских городских электрических сетей» были установлены комплексы эпидемиологического контроля VisionLabs Thermo.

За счет тепловизионной камеры VisionLabs Thermo может обеспечить бесконтактное и автоматическое измерение температуры тела одновременно 40 людям в кадре. При этом максимальная погрешность измерения составляет не больше 0,2 C°. Интеграционный модуль, разработанный компанией VisionLabs, позволяет в удобном формате вывести в онлайн-режиме температурную сводку по всем, кто находится в поле зрения камеры. Кроме того, он агрегирует информацию со всех распределенных объектов и доступ к ней можно получить с любого подключенного рабочего места.

При настройке системы на объекте задается предельный температурный порог. Если она обнаруживает человека, у которого температура тела выше этого значения, то оповещение сразу же отправляется уполномоченному сотруднику для дальнейших действий по внутреннему регламенту. В центральном офисе и офисе «Тюменских городских электрических сетей» VisionLabs Thermo также интегрирован с системой контроля доступа и биометрическим модулем. Это позволяет автоматически заблокировать проход для сотрудников с повышенной температурой, а также выгружать температурную сводку по каждому и смотреть, кто находится в карантине.

«Эпидемиологический контроль для предотвращения вспышек распространения вируса всё еще остается актуальным запросом. Для компаний и производств, где непрерывность процессов выходит на первый план и их перевод на «удаленку» невозможен, обеспечить безопасную среду для сотрудников – особенно важная задача. VL Thermo помогает обеспечить автоматическую термометрию и эффективный мониторинг эпидемиологической ситуации, решение уже используется на объектах Сбера, ГК «Росатом», строительной компания АСК (AVA Group) и других», - рассказал Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

«Экосистема Сбера продолжает развиваться, мы предлагаем нашим клиентам несколько десятков решений, направленных на цифровизацию процессов. В текущей эпидемиологической ситуации решения по автоматической и бесконтактной термометрии как никогда актуальны. Мы рады, что VisionLabs Thermo будет способствовать защите здоровья сотрудников СУЭНКО, а значит и повышению надежности электроснабжения потребителей в регионе», - отметил Александр Нуйкин, управляющий директор Центра продаж корпоративным клиентам Уральского банка Сбербанка.