Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Орлов Владимир

СОБЫТИЯ


06.05.2026 От разработчика БПЛА требуют вернуть 10 миллионов, полученных на создание дрона, который даже не смог взлететь 1
05.04.2024 «ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру» 1
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус» 1
18.11.2016 «Интерпроком» выходит на международный рынок спортивной аналитики 1
18.11.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
11.08.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
09.07.2014 Конференция «Система видеонаблюдения: новые задачи» 1
30.09.2013 Comparex стал поставщиком ПО для дочерней компании Intermedia.Net в России 1
30.11.2012 Война криптографов: «Русь-Телеком» и «Лисси – Крипто» обвинили друг друга в пиратстве 2
27.07.2012 BSS и основатель ЛИССИ обвиняют друг друга в рейдерстве. ЛИССИ развалена 2
13.04.2012 Россия: Слияние ИТ-компаний обернулось конфликтом с привлечением властей 2
30.03.2012 Россия: ИТ-компании запретили управлять собственной "дочкой" ради "безопасности страны" 1
14.07.2011 Валерий Тураев назначен директором Уфимского филиала «ВымпелКома» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Орлов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
ЛИССИ Софт - Лаборатория испытаний средств и систем информатизации 27 4
ЛИССИ Крипто 2 2
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Саровский технопарк - Открытый технопарк - Технопарк-Технология 25 2
МегаФон 10742 2
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Ракурс НПФ 176 1
Криптоком 9 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Barracuda Communication - Барракуда Коммуникейшен 1 1
Ростелеком 10948 1
Microsoft Corporation 25775 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 1
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 1
SoftwareONE Group 108 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
InterProCom - Интерпроком 57 1
Satterfield Managmenet 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 3
Газпром - Севернефтегазпром 15 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Мосводоканал МГУП 69 2
СТГ - Стройтрансгаз 19 2
ВкусВилл - Избёнка 216 1
Superjob - Суперджоб 858 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Joom - маркетплейс 20 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 2
Правительство Москвы - ДРБ Москва - Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы 6 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 1
ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 392 3
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Управление финансами - Financial management 646 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
ЛИССИ - LirCryptoki 3 2
ЛИССИ УЦ ПАК 3 1
FreePik 1841 1
ЛИССИ - Lissi SSF 2 1
ЛИССИ - Lissi SNC 2 1
ВкусВилл - Обед.ру 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
ЛИССИ - LIRVPN 4 1
ЛИССИ CSP - Lissi Crypto Core - ЛИРССЛ ПБЗИ СКЗИ - LirSSL 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Лесь Алексей 10 3
Рылов Сергей 8 3
Платицын Андрей 6 3
Попов Никита 12 2
Герман Андрей 24 2
Барсуков Николай 9 2
Казаков Николай 9 2
Малярчук Юрий 8 2
Черныш Сергей 6 2
Кадацкий Валерий 7 2
Денисюк Геннадий 7 2
Чайка Павел 7 2
Попенков Владимир 6 2
Загороднев Григорий 4 2
Андрианов Михаил 9 2
Луцишин Виктор 2 2
Сомов Дмитрий 7 2
Стефанчук Дмитрий 2 2
Стефанчук Александр 2 2
Богомолов Анатолий 4 2
Горбатько Александр 105 2
Соловьев Владимир 108 2
Абрамов Сергей 76 2
Старовойтов Александр 13 2
Осипов Олег 26 2
Головин Леонид 26 2
Алтухов Леонид 21 1
Васильев Михаил 16 1
Харин Константин 6 1
Панфилов Виталий 4 1
Ливинский Андрей 3 1
Тураев Валерий 1 1
Шевченко Леонид 6 1
Мавлютов Альберт 4 1
Фролова Марина 4 1
Логутенко Максим 1 1
Анисимов Илья 4 1
Петунин Александр 1 1
Дедюхин Денис 1 1
Ахметова Полина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - УФО - Тюменская область 1365 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Малайзия 922 1
Египет - Арабская Республика 1100 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 1
Перу - Республика 293 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 2
Рейдерство - Рейдерский захват - Враждебные (недружественные) поглощения предприятия против воли его собственников 111 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 972 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 465 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 863 1
Федеральный закон 57-ФЗ - О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 6 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1403 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще