Индексная книга (каталог) CNews*
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Орлов Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 16
Орлов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ВФПС - Всероссийская федерация парусного спорта 4 1
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
|Лесь Алексей 10 3
|Рылов Сергей 8 3
|Платицын Андрей 6 3
|Попов Никита 12 2
|Герман Андрей 24 2
|Барсуков Николай 9 2
|Казаков Николай 9 2
|Малярчук Юрий 8 2
|Черныш Сергей 6 2
|Кадацкий Валерий 7 2
|Денисюк Геннадий 7 2
|Чайка Павел 7 2
|Попенков Владимир 6 2
|Загороднев Григорий 4 2
|Андрианов Михаил 9 2
|Луцишин Виктор 2 2
|Сомов Дмитрий 7 2
|Стефанчук Дмитрий 2 2
|Стефанчук Александр 2 2
|Богомолов Анатолий 4 2
|Горбатько Александр 105 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Абрамов Сергей 76 2
|Старовойтов Александр 13 2
|Осипов Олег 26 2
|Головин Леонид 26 2
|Алтухов Леонид 21 1
|Васильев Михаил 16 1
|Харин Константин 6 1
|Панфилов Виталий 4 1
|Ливинский Андрей 3 1
|Тураев Валерий 1 1
|Шевченко Леонид 6 1
|Мавлютов Альберт 4 1
|Фролова Марина 4 1
|Логутенко Максим 1 1
|Анисимов Илья 4 1
|Петунин Александр 1 1
|Дедюхин Денис 1 1
|Ахметова Полина 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.