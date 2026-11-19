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ВкусВилл Обед.ру
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|19.11.2026
|«ВкусВилл» и «Обед.ру» запустили новый инструмент для оплаты корпоративного питания через партнёрские приложения 1
|05.04.2024
|«ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
ВкусВилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
|ГЛОНАСС АО 292 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1391 1
|Superjob - Суперджоб 908 1
|Joom - маркетплейс 20 1
|ВкусВилл - Избёнка 226 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3014 1
|Фролова Марина 5 1
|Орлов Владимир 13 1
|Карев Алексей 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.