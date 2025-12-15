Разделы

Фролова Марина


СОБЫТИЯ


15.12.2025 «Ростикс» подключила к «Контур.КЭДО» 2 тыс. сотрудников по всей России 1
05.04.2024 «ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру» 1
15.02.2024 «ВкусВилл» внедрил приём платежей с технологией Tap-on-Phone 1
21.11.2023 Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Фролова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1255 1
ГЛОНАСС АО 241 1
Код Безопасности 703 1
ВкусВилл - Избёнка 185 3
Superjob - Суперджоб 707 1
Joom - маркетплейс 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 526 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Zolla - Золла 18 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5237 1
Dark store - Даркстор - магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей 108 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5345 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1274 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 109 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1141 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1377 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 164 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
ВкусВилл - Обед.ру 1 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 207 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2881 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 1
Google Android 14696 1
Орлов Владимир 12 1
Малых Дмитрий 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 511 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 439 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3775 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1828 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

