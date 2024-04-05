«ВкусВилл» купил сервис «Обед.ру»

«ВкусВилл» закрыл сделку по покупке высокотехнологичного сервиса «Обед.ру» — представителя сегмента B2B2C корпоративного питания. Возможности компании позволят развивать FoodTech-направление и предлагать клиентам и бизнесу дополнительные ценности.

ВкусВилл развивает экосистему внутренних и внешних проектов, чтобы продукты и сервисы, созвучные ценностям бренда, как можно чаще присутствовали в повседневной жизни покупателей и закрывали самые разные потребности, связанные с едой. Приобретение «Обед.ру» усиливает позиции компании в сегментах технологий в корпоративном питании и доставки из ресторанов, а главное — даёт доступ к востребованному и технологичному сервису.

«Обед.ру» — бесплатная для пользователей платформа, которая помогает легко организовать питание сотрудников и закрыть «боли» HR-отдела. Компания появилась на рынке в 2004 г., это старейший в России сервис доставки еды и один из первых отечественных агрегаторов. Сегодня «Обед.ру» закрывает потребности более 700 работодателей по всей стране, среди которых: «СКБ Контур», АО «Глонасс», SuperJob, Joom, «Фабрикант» и другие. Компании интегрируют «Обед.ру» в свои системы учёта и подключают удобный сотрудникам способ обслуживания — вендинги, доставку обедов в офис или карты питания, позволяющие расплатиться в любом из партнёрских ресторанов.

Одним из факторов принятия решения о покупке для «ВкусВилла» стал клиентоориентированный подход сервиса. С помощью простых и удобных инструментов «Обед.ру» отвечает потребностям и даёт ценность как сотрудникам, так и бизнесу. Компании получают гибкие настройки для компенсации питания совершенно бесплатно с возможностью быстрой интеграции с любой ИТ-системой, а вместе с операционным удобством — повышение лояльности, вовлечённости и мотивации команды. Для сотрудников — это доступность сбалансированного и разнообразного обеда с быстрой доставкой из ближайших ресторанов и кафе. Также есть необходимые возможности для совместного питания с коллегами: на сайте и в приложении предусмотрены функции общей корзины и раздельной оплаты. Кроме того, как показывают опросы пользователей, формат отдельной карты мотивирует правильно организовать своё питание и не пропускать обед.

Компания «Обед.ру» сохранит свою основную команду, никаких кадровых изменений в рамках текущей сделки не планируется. Со стороны «ВкусВилла» лидировать поддержку и адаптацию будет Марина Фролова — лидер платёжного пути и кассового ПО, которая более 12 лет работает в компании и имеет опыт в продажах, разработке касс и продуктов для розницы, управлении платёжными системами и улучшении клиентского пути.

Марина Фролова, лидер проекта по интеграции «Обед.ру» в экосистему «ВкусВилла», сказала: «Мы изучили рынок корпоративного питания и видим потенциал для роста и создания дополнительных ценностей в этом сегменте. Культура заботы о сотрудниках из тренда переходит в обязательный элемент для привлекательности работодателя. И в этом контексте «Обед.ру» — это перспективный сервис про пользу, удобство и еду для бизнеса и пользователей. Мы нацелены на развитие компании, усиление бренда, расширение сотрудничества с партнёрами и поиск новых решений как в В2В, так и в B2C сегменте. Впереди у нас интеграция «Обед.ру» в систему проектов «ВкусВилла», прилаживание процессов и достижение синергетического эффекта».

Владимир Орлов, управляющий партнёр «Обед.ру», сказал: «Мы давно определили стратегию своего развития как синергию с одним из федеральных игроков на рынке. «ВкусВилл» с его сильным брендом, экспертизой в качественных продуктах, собственной доставкой и лояльностью покупателей идеально соотносится с нашими представлениями о развитии. Я очень люблю «Обед.ру», этот проект основан на искреннем желании сделать жизнь людей и компаний проще, впереди его ждёт новый виток развития. Убежден, что внутри перспективной экосистемы «ВкусВилла» наши клиенты получат массу дополнительных возможностей и оценят все преимущества сервиса».