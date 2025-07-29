Zolla - Золла

Zolla – один из fashion-ритейлеров в России, основанный в 2004 году в Москве. В ассортименте представлены коллекции в стиле casual и классика, молодежная линия Jump by Zolla, а также коллекционная линия Zolla Conception. С 2018 года выпускаются линии спортивной и домашней одежды.