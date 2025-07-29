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Zolla Золла

Zolla - Золла

Zolla – один из  fashion-ритейлеров в России, основанный в 2004 году в Москве.  В ассортименте представлены коллекции в стиле casual и классика, молодежная линия Jump by Zolla, а также коллекционная линия Zolla Conception. С 2018 года выпускаются линии спортивной и домашней одежды.

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Интернет-магазины убивают привычную розницу. Магазины закрываются один за другим. Опрос 1
26.04.2024 «К2Тех» перевел сеть магазинов Zolla на новую систему автоматизации торговли 2
11.04.2024 Инновация TOOLSiD обеспечила эффективный менеджмент контроля исправности и наличия ТСД на складах магазинов Zolla 1
27.11.2023 В «Аскону» с улыбкой: в магазинах сети по всей стране заработала оплата по биометрии от Сбербанка 1
21.11.2023 Сбербанк запустил биометрию на кассах «Вкусвилла» 1
03.11.2023 Клиенты «Сбера» могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте 1
03.02.2022 На «Яндекс.маркет» пришли крупные бренды одежды и обуви масс-сегмента 1
10.11.2021 На «Яндекс.маркете» теперь можно купить одежду и обувь известных брендов 1
07.08.2019 ВТБ купил одного из крупнейших операторов фискальных данных России 1
23.11.2017 Большие данные в рознице: как не потерять ценную информацию 1
30.01.2017 Zolla переходит на онлайн-кассы с помощью «Первого ОФД» 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
18.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
05.02.2015 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2015» 1
13.01.2015 Конференция CNews «ИКТ в ритейле 2015» 1
12.05.2011 БИТ автоматизировала сеть магазинов одежды Zolla с помощью «БИТ:Казначейства и Бюджетирования» 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Zolla и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group 78 5
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 336 3
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 134 3
Код Безопасности 660 3
Yandex - Яндекс 7937 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8983 2
8610 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 854 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Ланит Омни 65 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Intech 22 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 193 1
Импульс Телеком - Атри-Групп 15 1
К2Тех 185 1
Ateuco - Атеуко 1 1
Совинтех - Современные информационные технологии 38 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Finn Flare - ФФ Стайл 44 7
Новард УК - Novard 72 7
ВкусВилл - Избёнка 165 6
Zenden Group - Дом одежды 65 6
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 6
OR Group - Обувь России 29 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2569 5
Спортмастер - Sportmaster 183 5
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 5
Yves Rocher - Ив Роше 34 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 4
Adidas - Адидас 163 4
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1504 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 169 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 3
Rendez-Vous - Рандеву 13 3
Лента - Утконос 177 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 3
Снежная Королева - СК Трейд 57 3
KupiVip - Приват Трэйд 81 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 3
Лудинг - Luding 10 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 3
Седьмой Континент 64 3
Mr. Сумкин 6 3
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 37 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Терволина - Tervolina 8 3
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 4 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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