Получите все материалы CNews по ключевому слову
Zolla Золла
Zolla – один из fashion-ритейлеров в России, основанный в 2004 году в Москве. В ассортименте представлены коллекции в стиле casual и классика, молодежная линия Jump by Zolla, а также коллекционная линия Zolla Conception. С 2018 года выпускаются линии спортивной и домашней одежды.
УПОМИНАНИЯ
Zolla и организации, системы, технологии, персоны:
|Садовенко Илья 65 7
|Левиков Антон 69 7
|Карпенко Дмитрий 31 6
|Миронов Александр 16 6
|Зайцев Николай 32 6
|Чаморцев Владимир 6 6
|Староверов Денис 14 5
|Бахин Евгений 22 5
|Спиридонов Александр 45 4
|Дилбарян Павел 26 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Ковалев Сергей 25 3
|Голубев Александр 19 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Коротнев Константин 34 3
|Козлов Михаил 175 3
|Гегамов Николай 18 3
|Комаров Евгений 6 3
|Еремеев Сергей 25 3
|Виноградов Сергей 12 3
|Попов Павел 22 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Разгуляев Валерий 18 3
|Сологуб Денис 74 3
|Першутов Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Александрин Андрей 15 3
|Быстров Константин 24 3
|Козырь Сергей 32 3
|Мушаков Игорь 36 3
|Шарапов Максим 8 3
|Коваленко Антон 29 3
|Алексеев Герман 10 3
|Хлуднев Егор 17 3
|Иванова Ирина 14 3
|Шестаков Андрей 10 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8266 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3375 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.