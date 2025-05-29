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Индексная книга (каталог) CNews*
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Нистратов Иван


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 ISPsystem ускоряет цифровизацию Дальневосточного ГАУ 1
06.05.2024 ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила» 1
02.05.2024 Росгосцирк перешел на российскую платформу виртуализации 1
16.05.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
21.04.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
04.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Нистратов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group 76 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2061 1
Intel Corporation 12310 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 3
Adidas - Адидас 163 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 166 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1443 3
Спортмастер - Sportmaster 181 3
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 103 3
Yves Rocher - Ив Роше 34 3
Zenden Group - Дом одежды 65 3
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 3
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 3
OR Group - Обувь России 29 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 74 3
Лудинг - Luding 10 3
Finn Flare - ФФ Стайл 43 3
Новард УК - Novard 72 3
Седьмой Континент 64 3
Mr. Сумкин 6 3
Zolla - Золла 17 3
Холдинг-Центр ТД - торговый дом 5 3
SoBeautiful - L'Occitane - Локситан рус 10 3
Munz Group - Thomas Münz - Томас Мюнц - Münz-Schuhfabrik GmbH - Salamander - Briggs - LolliPolli 4 3
Терволина - Tervolina 7 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
FES Retail - РЕ Трэйдинг - бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, RE, RE MEN, XC, МО, FES RETAIL FAR EAST 4 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 2
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Росгосцирк ФКП - Российская государственная цирковая компания 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3073 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1150 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4512 3
Умные платформы 1756 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4883 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2990 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7064 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3354 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4981 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 960 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30547 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4185 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14936 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3900 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 674 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6323 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 215 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 680 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21195 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2551 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 795 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26002 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24836 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 355 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 272 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1761 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 253 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА - СИЛА СР - серия серверов 4 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1363 1
Дилбарян Павел 26 3
Садовенко Илья 65 3
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
Зубарев Александр 11 3
Герасимов Андрей 25 3
Коротнев Константин 34 3
Карпенко Дмитрий 31 3
Комаров Евгений 6 3
Виноградов Сергей 12 3
Миронов Александр 16 3
Горбунов Вадим 12 3
Дубчак Кирилл 12 3
Сардарян Роберт 19 3
Левиков Антон 69 3
Корчагин Руслан 23 3
Спиридонов Александр 44 3
Зайцев Николай 32 3
Староверов Денис 14 3
Сологуб Денис 73 3
Першутов Александр 5 3
Алехин Александр 6 3
Козырь Сергей 32 3
Бахин Евгений 22 3
Шарапов Максим 8 3
Алексеев Герман 10 3
Иванова Ирина 13 3
Хохлов Андрей 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Ляпин Игорь 6 3
Чаморцев Владимир 6 3
Сысоев Анатолий 5 3
Красавин Михаил 5 3
Демиденко Владимир 5 3
Фесюк Виктор 3 3
Егоров Дмитрий 11 3
Мазаев Сергей 4 3
Рычагов Сергей 3 3
Савин Антон 3 3
Россия - РФ - Российская федерация 148994 5
Европа 24385 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7168 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3238 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14120 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2997 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7366 3
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 145 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
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