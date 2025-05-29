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Нистратов Иван
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|ISPsystem ускоряет цифровизацию Дальневосточного ГАУ 1
|06.05.2024
|ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила» 1
|02.05.2024
|Росгосцирк перешел на российскую платформу виртуализации 1
|16.05.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
|21.04.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
|04.02.2016
|Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016» 1
Нистратов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Inventive Retail Group 76 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2061 1
|Intel Corporation 12310 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3073 1
|Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 130 1
|Дилбарян Павел 26 3
|Садовенко Илья 65 3
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 3
|Зубарев Александр 11 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Коротнев Константин 34 3
|Карпенко Дмитрий 31 3
|Комаров Евгений 6 3
|Виноградов Сергей 12 3
|Миронов Александр 16 3
|Горбунов Вадим 12 3
|Дубчак Кирилл 12 3
|Сардарян Роберт 19 3
|Левиков Антон 69 3
|Корчагин Руслан 23 3
|Спиридонов Александр 44 3
|Зайцев Николай 32 3
|Староверов Денис 14 3
|Сологуб Денис 73 3
|Першутов Александр 5 3
|Алехин Александр 6 3
|Козырь Сергей 32 3
|Бахин Евгений 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Алексеев Герман 10 3
|Иванова Ирина 13 3
|Хохлов Андрей 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Ляпин Игорь 6 3
|Чаморцев Владимир 6 3
|Сысоев Анатолий 5 3
|Красавин Михаил 5 3
|Демиденко Владимир 5 3
|Фесюк Виктор 3 3
|Егоров Дмитрий 11 3
|Мазаев Сергей 4 3
|Рычагов Сергей 3 3
|Савин Антон 3 3
|Россия - РФ - Российская федерация 148994 5
|Европа 24385 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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