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Росгосцирк перешел на российскую платформу виртуализации

В рамках реализации стратегии импортозамещения ФКП «Росгосцирк» успешно перевело свою ИТ-инфраструктуру на отечественную платформу серверной виртуализации. Новая платформа объединяет физические серверы и сетевые хранилища в единый кластер.

Компания «Росгосцирк» перенесла свою информационную инфраструктуру на платформу VMmanager в рамках стратегии замещения импортных решений. Программные, телекоммуникационные ресурсы, а также системы хранения теперь используют масштабируемую российскую платформу. Продукт используется для создания отказоустойчивой среды виртуализации, позволяя централизованно управлять средой виртуализации, эффективно использовать вычислительные и сетевые ресурсы.

Росгосцирк – самая крупная цирковая компания в мире, управляющая 37 стационарными цирками по всей России. Коллектив компании соcтавляет 3 тыс. сотрудников, в цирковом конвейере Росгосцирка задействовано 2 тыс. артистов, среди них народные и заслуженные артисты России, победители и лауреаты множества российских и международных профессиональных фестивалей и конкурсов. Сегодня Росгосцирк – это более 290 оригинальных цирковых номеров и аттракционов, разработанных лучшими режиссерами, хореографами и композиторами.

«С помощью платформы VMmanager мы создали простую и эффективную систему управления серверной виртуализацией. Наш продукт был выбран не просто для замены иностранных аналогов, а благодаря наличию поддержки отказоустойчивой кластеризации и встроенной системы резервного копирования. Благодарим Росгосцирк за доверие и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – сказал Иван Нистратов, директор по продажам ISPsystem, российского разработчика платформ для комплексного управления ИТ-инфраструктурой.

По словам начальника Департамента цифрового развития и информационной безопасности ФКП «Росгосцирк» Андрея Прокопова, поиск альтернативы был проведен с учетом актуальных производственных и технологических задач по поиску эффективных и отказоустойчивых решений: «Внедрение VMmanager позволило Росгосцирку решить такие задачи, как эффективное использование серверных мощностей, создание тестовых сред, повышение отказоустойчивости инфраструктуры, упрощение администрирования и оптимизацию затрат».

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