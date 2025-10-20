Разделы

ISPsystem обеспечила импортозамещение виртуализации в «Электросетях Кубани»

Энергетическая компания Юга России АО «Электросети Кубани» внедрила отечественную платформу виртуализации VMmanager от компании ISPsystem (входит в «Группу Астра») для замещения ушедшего зарубежного ПО. Это позволило энергетикам консолидировать разрозненную инфраструктуру, повысить ее отказоустойчивость для критических систем диспетчеризации и создать единую сервисную модель управления ИТ. Об этом CNews сообщили представители ISPsystem.

Ключевая задача ИТ-подразделения «Электросетей Кубани» — обеспечить работоспособность критических бизнес-процессов компании. В зону ответственности команды входит поддержка функционирования инфраструктуры (серверные и аппаратные среды), а также корпоративной сети передачи данных, через которую реализована связь между филиалами и доступ к системам автоматизации; и управление безопасностью, в частности настройка политик, правил доступа и защита каналов связи.

Ранее виртуальная инфраструктура компании представляла собой «зоопарк» из решений зарубежных вендоров (VMware, Citrix, Microsoft), что было наследием экстенсивного развития. После ограничения поддержки софта в 2022 г. перед компанией остро встала задача импортозамещения в условиях высоких требований к надежности энергосистемы.

Решением стала отечественная платформа VMmanager — масштабируемая платформа для создания отказоустойчивой среды виртуализации — стал основой для преобразований. Решение поддерживает как аппаратную, так и контейнерную виртуализацию, изолируя виртуальную инфраструктуру от физической и абстрагируя управление ресурсами. Ее выбор был обусловлен наличием сертификатов Минцифры, вхождением в экосистему «Группы Астра» и встроенными механизмами отказоустойчивости. Платформа поддерживает микросервисную архитектуру и построение кластеров, которые обеспечивают непрерывную работу виртуальных машин даже при сбоях оборудования. Внедрение прошло в несколько этапов: после шести месяцев тестирования в 2024 г. начался плавный перевод сотрудников и сервисов на новую систему.

На сегодняшний день на базе VMmanager развернута отказоустойчивая кластерная инфраструктура из восьми серверов, готовая к масштабированию. Благодаря платформе компания перешла от разрозненного управления к централизованной сервисной модели. Встроенные инструменты автоматизации позволили сократить время развертывания кластеров любой сложности с нескольких дней до нескольких часов, а встроенный каталог образов ОС и готовые скрипты минимизировали ручной труд.

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета
Цифровизация

«Главное преимущество — мы перешли от разрозненного управления инфраструктурой к централизованной сервисной модели. Ранее критические системы, например диспетчеризации, администрировались силами самих бизнес-подразделений. Благодаря VMmanager ИТ-департамент предоставляет коллегам готовый и стандартизированный сервис. Это снижает операционную нагрузку на подразделения и повышает общую управляемость», — отметил Евгений Кайбилов, директор по информационным технологиям АО «Электросети Кубани».

«Мы рады, что наша платформа помогает обеспечивать бесперебойность работы критически важной инфраструктуры таких компаний, как «Электросети Кубани». Их опыт доказывает, что переход на отечественное ПО может быть выполнен эффективно и безопасно даже в высоконагруженных системах энергетического сектора. Созданная основа позволяет компании уверенно масштабироваться и соответствовать требованиям регуляторов», — сказал Иван Нистратов, директор по продажам ISPsystem.

