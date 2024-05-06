ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила»

В мае 2024 г. ISPsystem («Группа Астра») и российский производитель корпоративного ИТ-оборудования «Сила» подтвердили, что работа платформы управления мультивендорной ИТ-инфраструктурой DCImanager полностью соответствует требованиям и стандартам серверного оборудования «Сила», обеспечивая стабильную работу и оптимальное взаимодействие между оборудованием и программным обеспечением.

DCImanager — платформа для работы с физической ИТ-инфраструктурой. Она позволяет в едином веб-интерфейсе управлять мультивендорным парком оборудования, вести его учет и контролировать состояние. Работа с серверным оборудованием происходит на физическом уровне, что позволяет управлять питанием, проводить диагностику компонентов, получать статистику со встроенных датчиков, а также обновлять прошивки BMC и BIOS/UEFI.

В платформу также встроены инструменты управления физическими и виртуальными сетями (учет и назначение серверам IP-адресов, создание VLAN и добавление в них устройств и т.д.). Документирование сетевых настроек, учет и назначение IP-адресов автоматизированы. Продукт позволяет вести учет ИT-активов (контролировать поставки, гарантии, проводить инвентаризацию), включая нематериальные (например, лицензии). Это помогает сократить потери оборудования и ПО, экономно планировать закупки, даже в дата-центрах на сотни стоек. DCImanager является полностью российской разработкой, входит в реестр отечественного ПО и полностью совместим с российской операционной системой Astra Linux.

Компания «Сила» — российский производитель корпоративного ИТ-оборудования. В товарном портфеле «Силы» представлены современные универсальные серверы на базе процессоров Intel Xeon Scalable 2 и 3 поколения, предназначенные для широкого круга вычислительных задач, в том числе модели, включенные в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

По результатам комплексной проверки совместимости, проведенной специалистами ISPsystem и компании «Сила» в мае 2024 г., подтверждена полнофункциональная совместимость программного обеспечения DCImanager и серверного оборудования «Сила», включая модели серверов «Сила СР2-5422», «Сила СР4-5422», «Сила СР1-6326» и «Сила СР2-6327».

«Сейчас расходы на оборудование для информационных технологий растут быстрее, чем расходы на программное обеспечение и ИТ-услуги. Но даже облачное программное обеспечение не может функционировать без аппаратной базы, а оборудование не работает без правильно настроенного и протестированного программного обеспечения. Наше сотрудничество с компанией “Сила” решает задачи клиентов, предлагая им качественную замену импортного оборудования, предоставляя им полноценный программно-аппаратный комплекс», — сказал Иван Нистратов, директор по продажам ISPsystem (входит в «Группу Астра»).

«Система управления инфраструктурой — необходимый инструмент для любого современного предприятия. Использование единой системы управления для всех продуктов Сила позволяет контролировать и детально анализировать состояние всего парка устройств. Мы давно сотрудничаем с компанией “Астра” по многим направлениям и рады предложить нашим заказчикам решение для задач грамотного управления и мониторинга состояния всех используемых ими устройств. Теперь заказчики смогут получать предустановленную версию DCImanager с каждым приобретаемым сервером компании “Сила” без изменения цены устройства», — сказал Александр Субботин, руководитель направления «Серверы» компании «Сила».

«Сила СР2-5422» — универсальный двухпроцессорный сервер форм-фактора 2U, предназначенный для установки в стойку, на базе процессоров Intel Xeon Scalable 2. Сервер «Сила СР2-5422» включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России под номерами 2470\1\2023 и 2470\2\2023.

«Сила СР4-5422» — двухпроцессорный сервер форм-фактора 4U, предназначенный для установки в стойку, на базе процессоров Intel Xeon Scalable 2. Благодаря возможности установить до 40 накопителей, модель идеально подходит для решения задач, требующих локального хранения большого объема данных. Сервер Сила «СР4-5422» соответствует требованиям Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

«Сила СР1-6326» — компактный двухпроцессорный сервер форм-фактора 1U для высокой плотности размещения вычислительной платформы в стойке, на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3. Сервер Сила СР1-6326 подходит для современных центров обработки данных и рассчитан на широкий спектр нагрузок: веб-приложений, облачных вычислений, телекоммуникационных бизнес-приложений, обработки больших данных и других ресурсоемких задач, может быть применен в масштабируемых средах.

«Сила СР2-6327» — универсальный двухпроцессорный сервер форм-фактора 2U, предназначенный для установки в стойку, на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3, поддерживает установку GPU-ускорителей. Сервер «Сила СР2-6327» подходит для нагрузок веб-приложений, облачных вычислений, телекоммуникационных бизнес-приложений, обработки больших данных и других ресурсоемких задач, включая работу с ИИ и графическими приложениями, может быть применен в масштабируемых программно-определяемых средах

«Сила Куб». Все серверы «Сила» имеют встроенное программное обеспечение разработки компании «Сила» – «Сила Куб». Оно обеспечивает простоту и эффективность работы серверов и предназначено для мониторинга состояния компонентов сервера, управления прошивками, питанием и операционной системой сервера, а также выполнения управляющих команд через консоль. ПО «Сила Куб» включено в реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №19234 от 23 сентября 2023 г.).