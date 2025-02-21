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Субботин Александр



21.02.2025 Ученые Пермского Политеха предлагают новый метод борьбы с мошенничеством в сети интернет 1
14.11.2024 Подтверждена совместимость серверов «Сила» с ПО «Базис» 1
06.05.2024 ISPsystem подтвердила совместимость DCImanager с серверами «Сила» 1
24.02.2021 Подтверждена совместимость РЕД ОС и вычислительных платформ СИЛА серий СР1 и СР2 1
25.08.2016 «Корус Консалтинг» внедрил систему бюджетного управления на базе Oracle Hyperion Planning в «дочке» корпорации «Иркут» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Субботин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1925 1
Intel Corporation 12218 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
Ред Софт - Red Soft 724 1
Корус Консалтинг ГК 1226 1
Oracle Corporation 6707 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11733 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11118 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3773 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 661 2
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 203 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 660 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4750 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20878 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11445 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2491 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10017 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 378 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1705 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5413 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 941 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 553 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА - СИЛА СР - серия серверов 4 3
Basis - Базис.vControl 2 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1345 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 1
Basis - Базис.vCore 11 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 1
Linux OS 10019 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
Oracle Hyperion 235 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Рустамов Рустам 417 1
Сафронов Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5456 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18661 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6171 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 1
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