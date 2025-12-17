Разделы

DатаРу ДатаРу ПИ DатаРу ПЛ серия серверов


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


17.12.2025 Объем выручки совместных проектов DCLogic и «DатаРу» в области импортозамещения превысил 3 млрд рублей 2
05.12.2025 DатаРу обновила линейку серверов для масштабных ИИ-нагрузок 3
30.09.2025 Выручка «DатаРу» в первом полугодии 2025 года выросла на 9% 2
09.09.2025 «DатаРу Технологии» усилила линейку серверов «ДатаРу ПИ» для ускоренного внедрения AI/ML и виртуализации рабочих мест 1
27.08.2025 Разработчик систем виртуализации HostVM и «DатаРу Технологии» стали технологическими партнерами 2
07.05.2025 «DатаРу» развернула современную систему серверной виртуализации в Клинике академика Ройтберга 1
10.04.2025 «DатаРу Технологии» запустила производство новой линейки серверов общего назначения «ДатаРу ВМ» 2
16.01.2025 «DатаРу Технологии» поставила серверное оборудование для K2 Cloud 1
24.07.2024 Сервер «DатаРу» протестировали на совместимость с ПАК «Соболь» 2
19.06.2024 «DатаРу» и «Даком М» представили импортонезависимое комплексное решение для виртуализации 2
12.02.2024 «DатаРу» расширила линейку серверного оборудования 1
31.01.2024 Сервер «ДатаРу ПИ760» получил сертификат совместимости с ОС Astra Linux 1
18.09.2023 Компания «Dатару» запустила производство ИИ-серверов 2
02.08.2023 «Dатару» и Axoft помогут российскому бизнесу создать импортонезависимую ИТ-инфраструктуру под ключ 1
16.03.2023 «Dатару» обновит линейку серверов общего назначения 1

Публикаций - 15, упоминаний - 24

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 156 11
Intel Corporation 12545 5
Nvidia Corp 3737 2
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 122 1
Orion soft - Орион софт - 206 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 197 1
Физика сети 4 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 386 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 79 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2503 1
Broadcom - VMware 2495 1
Citrix Systems 840 1
Код Безопасности 703 1
SAS Institute 1034 1
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4914 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12869 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73382 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6701 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23224 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18253 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5933 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12012 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1704 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 794 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1553 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 3
DDR - Double data rate 2921 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9879 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
GPU - vGPU - virtual Graphics processing unit - виртуальные графические процессоры - GPUaaS - GPU as a Service 51 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3540 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1066 1
DRAM - DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 244 1
EDSFF - Enterprise & Datacenter SSD Storage Form Factor - форм-фактор 16 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 242 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 68 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 496 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7419 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4563 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3298 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 635 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 313 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 90 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 42 1
DатаРу - ДатаРу Пиастр ПАК 2 1
DатаРу - ДатаРу ПР - ДатаРу ПС - ДатаРу ПВ - серия СХД 10 1
МСК Групп - Даком М - FreeGRID 15 1
DатаРу - ДатаРу ВМ - серия серверов 1 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 85 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 29 1
Nvidia HGX - специализированная серверная платформа 14 1
Linux OS 10921 1
Linux - Debian GNU 533 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 346 1
Microsoft Windows 16343 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 941 1
Nvidia GRID vGPU 55 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 103 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 181 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
Сергеева Наталья 50 3
Коваленя Алексей 13 2
Петров Андрей 30 2
Москвитина Ольга 1 1
Золотарева Екатерина 26 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Ерофеев Максим 29 1
Дбар Федор 48 1
Зинкевич Сергей 64 1
Субботин Александр 8 1
Березин Максим 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 157116 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45773 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1724 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5866 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
