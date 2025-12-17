Получите все материалы CNews по ключевому слову
DатаРу ДатаРу ПИ DатаРу ПЛ серия серверов
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергеева Наталья 50 3
|Коваленя Алексей 13 2
|Петров Андрей 30 2
|Москвитина Ольга 1 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Ерофеев Максим 29 1
|Дбар Федор 48 1
|Зинкевич Сергей 64 1
|Субботин Александр 8 1
|Березин Максим 131 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157116 9
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45773 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408254, в очереди разбора - 732595.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.