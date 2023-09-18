Компания «Dатару» запустила производство ИИ-серверов

Российский ИТ-вендор «Dатару» запустил производство серверов для работы с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения, нейросетями и высокопроизводительным вычислениями. «Датару ПИ XE9680» обладает самой большой памятью графического процессора и пропускной способностью в линейке «Dатару». Об этом CNews сообщили представители «Dатару».

«Датару ПИ XE9680» разработан и оптимизирован для приложений искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Он подходит для формирования больших языковых моделей, рекомендательных систем и для обеспечения задач молекулярной динамики и секвенирования генома.

Сервер построен на базе компонентов от лидеров глобального ИТ-рынка: процессора Intel Xeon 4 с поддержкой до 56 ядер на ЦПУ, а также восьми графических процессоров Nvidia HGX. Новейшие технологии NVMe открывают широкие возможности для ускорения потока данных и вычислительных возможностей

На фронтальной панели расположено до 10 разъемов формата PCle Gen 5.0 для увеличения пропускной способности — она достигает 900 Гб/с. Благодаря этому сервер обеспечивает высокую производительность обучения моделей искусственного интеллекта.

Также новый сервер «Dатару» поддерживает Nvidia GDS — технологию, обеспечивающую прямой путь данных для передачи доступа к памяти (DMA) между памятью графического процессора и хранилищем, увеличивая пропускную способность системы и уменьшая задержку и нагрузку на процессор. Кроме того, продукт оптимизирован для многопользовательских сред: так, можно использовать инструменты виртуализации типа Nvidia Multi-Instance GPU (MIG).

«Датару ПИ XE9680» разработан с учетом современных стандартов безопасности. Она обеспечивается на всех этапах производственного и жизненного цикла продукта, от завода до эксплуатации на объекте. В частности, предусмотрены сквозная защита микросхем, многофакторная идентификация пользователя и ролевое управление доступом.

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«Вклад искусственного интеллекта в российский ВВП к 2030 г. может составить около 2%. Спрос на такие решения стремительно растет со стороны как коммерческого, так и государственного сектора. Но развитие передовой технологии невозможно без надежных решений базовой ИТ-инфраструктуры. Мы предоставляем нашим заказчикам оборудование для развития ИИ, которое отвечает самым современным требованиям. При этом оно независимо от глобальных ИТ-поставщиков — сборка производится в Москве, а наша команда оказывает полную техподдержку на всех уровнях», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «Dатару».

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«Dатару» - российский производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений.