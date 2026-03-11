Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191504
ИКТ 14765
Организации 11429
Ведомства 1495
Ассоциации 1083
Технологии 3558
Системы 26651
Персоны 83330
География 3040
Статьи 1576
Пресса 1279
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 885

Nvidia HGX специализированная серверная платформа


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.03.2026 Российский пионер распознавания речи вложит 200 миллионов в ИИ-фабрику на базе Nvidia H200. Эти процессоры запрещали в Китае 2
27.11.2025 Тигран Погосян -

Тигран Погосян, IconGroup: В ряде случаев мы готовы заменить оборудование в срок до четырех часов круглосуточно

 1
03.10.2025 Видеокарты Nvidia H200 стали доступны для аренды в Selectel 1
22.07.2025 У Nvidia заканчиваются запасы специальных замедленных ИИ-ускорителей, разрешенных для продажи в Китай. Новые версии будут еще медленнее 1
20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
03.12.2024 Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер 1
19.11.2024 ITGlobal.com запускает услугу аренды суперкомпьютера на базе Nvidia SuperPOD 4
18.09.2023 Компания «Dатару» запустила производство ИИ-серверов 2
01.06.2021 Nvidia анонсировала новые серверы, сертифицированные для работы с ПО Nvidia AI Enterprise 1
08.02.2021 Серверы Lenovo ThinkSystem станут платформой самого мощного суперкомпьютера Нидерландов 2
31.05.2018 Nvidia представила облачную платформу HGX-2 для HPC и задач ИИ 14
08.12.2017 Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
31.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для задач ИИ 3
30.05.2017 Nvidia совместно с производителями серверов развивает облачные вычисления для ИИ 3

Публикаций - 15, упоминаний - 38

Nvidia HGX и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3799 13
Lenovo Group 2378 4
Acer - AOpen - Wistron 78 3
Quanta Computer 211 3
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 428 3
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 173 2
Broadcom - VMware 2516 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 675 2
AMD - Advanced Micro Devices 4517 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 2
Supermicro 129 2
StormWall - Сторм системс 125 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 7 1
ИИ-Технологии 254 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 113 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 162 1
Biren Technology 10 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Dell EMC 5113 1
Microsoft Corporation 25379 1
Huawei 4312 1
Meta Platforms - Facebook 4563 1
Commvault 179 1
Dell Technologies - Dell Computer 2165 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2116 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 64 1
Red Hat 1348 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1049 1
Selectel - Селектел 464 1
Nvidia - Mellanox Technologies 95 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 86 1
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 1
Ampere Computing 58 1
Cloudera 60 1
Tesla Motors 439 3
Россети Ленэнерго 1699 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 44 1
Great Wall Motors 5 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 33 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 14 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 148 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1635 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 423 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 538 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1374 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19175 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4281 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32154 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21900 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23203 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1755 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12182 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74452 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15063 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17313 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6050 6
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 510 5
GPU computing -  GPGPU - GPGP - GP²U - General-purpose computing on graphics processing units - GPU Cloud - Неспециализированные вычисления на графических процессорах - Accelerated Computing - Ускоренные вычисления - CPU+GPU - гибридная гетерогенная 148 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17306 4
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 595 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11666 3
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1584 3
High-End - высочайший («элитный») класс техники 692 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 965 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10201 2
DDR - Double data rate 2963 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 823 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 177 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7500 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9937 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6757 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4212 2
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 102 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26290 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4174 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 258 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8218 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3438 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2741 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7163 1
Double precision - Число двойной точности - FP64 17 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 70 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 72 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1268 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 153 8
Nvidia Volta GV 31 4
Nvidia Tesla GPU 188 4
Nvidia H - серия графических процессоров (GPU) 64 3
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 59 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 57 3
Apache MXNet 13 2
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 2
Nvidia Ampere 18 2
Caffe - Caffe2 - среда для глубинного обучения 8 2
Microsoft Project Olympus 2 2
Google TensorFlow 95 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 181 2
Nvidia TensorRT 17 1
Nvidia Shield 26 1
Nvidia NVSwitch 1 1
Red Hat Developer Program 9 1
Nvidia Shield TV 9 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 30 1
Lenovo DSS-G - Lenovo Distributed Storage Solution 2 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 12 1
ResNet - Residual Neural Network 17 1
ARM Neoverse 7 1
Ampere Altra 11 1
Nvidia AI Enterprise 9 1
Nvidia Drive PX 7 1
Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 1
Nvidia ConnectX 4 1
Nvidia Arm HPC 3 1
Nvidia BlueField DPU 5 1
Nvidia Store 1 1
Acer Altos 32 1
Pegatron - ASRock Rack 4 1
Baidu PaddlePaddle 4 1
Baidu Cloud 3 1
Baidu Apollo 1 1
Baidu DuerOS 2 1
DатаРу - ДатаРу ВМ - ДатаРу БС - ДатаРу БИ - ДатаРу БСХ - ДатаРу ПИ - DатаРу ПЛ - ДатаРу РН - ДатаРу СД - ДатаРу СМ - серия серверов 23 1
Equinix DX 6 1
Delta Computers - Delta Sprut 10 1
Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 4
Свидерский Евгений 62 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 122 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 641 1
Коваленя Алексей 13 1
Погосян Тигран 26 1
Чернышев Андрей 70 1
Barbier Tina - Борбьер Тина 1 1
Das Manuvir - Дас Манувир 3 1
Sacks David - Сакс Дэвид 13 1
Ковалев Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 159399 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18468 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46298 2
Нидерланды 3657 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53682 1
Казахстан - Республика 5866 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1179 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 448 1
Бразилия - Федеративная Республика 2464 1
Китай - Тайвань 4156 1
США - Колумбия - Вашингтон 1460 1
Китай - Пекин - Beijing 1060 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 620 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51624 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32195 3
Reference - Референс 206 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55407 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1296 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6439 2
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3751 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7011 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1435 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6730 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1546 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5378 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7417 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3291 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3758 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2348 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9789 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 155 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8934 1
Commercial Times 104 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6042 1
Tom’s Hardware 547 1
The Information 74 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424515, в очереди разбора - 726872.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837