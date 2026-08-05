Индексная книга (каталог) CNews*
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WORM-технологии Write Once, Read Manу Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 18
WORM-технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Войнов Андрей 8 1
|Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 1
|Авдеенко Сергей 2 1
|Митин Филипп 2 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Савкин Владимир 40 1
|Свидерский Евгений 77 1
|Катамадзе Анна 133 1
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
|Платонов Сергей 13 1
|Клявин Владимир 52 1
|Маркин Владимир 17 1
|Понькин Александр 34 1
|Казарин Станислав 175 1
|Мадани Фарид 11 1
|Валчев Стоян 48 1
|Карпунин Алексей 51 1
|Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
|Сологуб Денис 75 1
|PR Newswire 58 1
|IDC - International Data Corporation 4975 2
|Gartner - Гартнер 3658 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|IBM Research 111 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.