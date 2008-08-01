WORM-технологии Write Once, Read Manу Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение

Массовые заражения пользователей на MySpace и Facebook Компьютеры пользователей знаменитых социальных сервисов MySpace и Facebook атакованы сетевыми червями Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, — сообщает «Лаборатория Касперского». Зараженные ими компьютеры рекрутируются в ботнеты. В составе этих ботнетов зомбированные компьюте

Новые черви «охотятся» на пользователей MySpace и Facebook «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении сетевых червей Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, которые атакуют пользователей социальных сетей MySpace и Facebook, создавая ботнеты из зараженных компьютеров. В настоящее время активн

Storm Worm возглавил мартовскую десятку угроз BitDefender представил десятку наиболее распространенных вредоносных программ за март 2008 г. Возглавляет список троян Trojan.Peed.Gen (он же Storm Worm). Согласно данным BitDefender Lab, более чем в половине пойманных и обезвреженных вирусов в прошлом месяце встречались различные варианты именно Storm Worm (55,58%). Следом за Storm

Вышла рождественская модификация Storm Worm Storm Worm, проявившийся в начале 2007 г., был причиной головной боли пользователей и провайдеров. Отчасти благодаря выходу обновления Microsoft Malicious Software Removal Tool, общее число инфициров

Август без эпидемий: пальма первенства вернулась к вирусам-«ветеранам» зрения вирусных эпидемий. В последний раз крупная эпидемия в августе была зафиксирована в 2003 г. — тогда это был червь Lovesan. Места в вирусной двадцатке распределились следующим образом: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 21,28% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 12,96% +3 Email-Worm.Win32.NetSky.aa Trojan.generic 9,26% +3 Net-Worm.Win32.Mytob.c Tr

«Лаборатория Касперского»: «новичок» Warezov.pk подвинул «ветеранов» систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, подготовила отчет о вирусной активности в июле 2007 г. По данным компании, места в июльской двадцатке вирусов распределились таким образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.pk not detected 22,72% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 14,22% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 8,67% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.t

«Лаборатория Касперского»: в вирусную двадцатку вернулись «ветераны» «Лаборатория Касперского» представляет вирусную двадцатку июня, составленную по результатам анализа почтового трафика: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 16,06% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 13,45% -2 Email-Worm.Win32.NetSky.t 9,61% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 8,26% New! Email-Worm.Win32.Warezov.o

«Лаборатория Касперского»: вирусная двадцатка за март 2007 года оратория Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за март 2007 года. В целом, мартовская двадцатка вирусов выглядит следующим образом: New! Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ra n/a 31,93% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 13,96% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 10,69% -4 Email-Worm.Win32.NetSky.t Trojan.generic 8,50% New! Email-Worm.Win32.Warezov

PandaLabs: 60% обнаруженных в феврале кодов — трояны осных кодов февраля стал Rizaloff.TT. Этот троян крадет конфиденциальные данные пользователя. Рейтинг вирусной активности по России выглядит несколько иначе, но отличия не принципиальны: W32/Wukill.A.worm 4,01% Trj/Abwiz.A 1,64% Trj/LdPinch.A 1,64% W32/Sdbo t..ftp://ftp.worm 1,64% W32/Locksky.AU.worm 1,41% Trj/Downloader.LFO 1,34% W32/Bagle.HX.worm 1,34% W32/Brontok.H.<

«Лаборатория Касперского»: Warezov остаются лидерами ТОП-20 вирусов ерского» опубликовала топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2006 г. Топ-двадцадка вирусов за декабрь с показателями встречаемости по версии компании выглядит следующим образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.fb 19,41% Return Email-Worm.Win32.Warezov.dn 9,88% New Email-Worm.Win32.Warezov.hb 9,57% Email-Worm.Win32.NetSky.t 8,02% +2 Email-Worm.Win32.NetSk

"Лаборатория Касперского": Warezov были топ-вирусами в декабре "Лаборатория Касперского" опубликовала ноябрьскую топ-десятку самых вредоносных программ. Рейтинг выглядит так: (позиция вируса, изменение позиции, название, частота). Email-Worm.Win32.Warezov.gj 18,27 +3 Email-Worm.Win32.Warezov.ev 14,88 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 9,89 Email-Worm.Win32.NetSky.t 7,54 -1 Email-Worm.Win32.Scano.gen 6,57 +8 N

"Лаборатория Касперского": наиболее активны старые черви «Лаборатория Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за прошедший июль. Топ-десятка наиболее активных вирусов, по данным онлайнового сканирования, выглядит следующим образом: Net-Worm.Win32.Mytob.c 25.32% Email-Worm.Win32.Nyxem.e 24.24% +1 Email-Worm.Win32.NetSky.b 5.84% -1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 5.83% +2 Net-Worm.Win32.Mytob.q 3.14% +5 E

"Лаборатория Касперского": берегитесь 3 июля "Лаборатория Касперского" произвела обзор вирусной активности за июнь 2006 года по результатам обработки почтового трафика. Топ-двадцатка выглядит следующим образом: Net-Worm.Win32.Mytob.c 29.01% New Email-Worm.Win32.Nyxem.e 16.70% -1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 8.64% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.b 5.55% -1 Email-Worm.Win32.LovGate.ad 4

"Лаборатория Касперского": Mytob удерживает "пальму первенства" а почтовой активности, описывает наиболее часто встречающиеся в почтовом трафике вредоносные программы, и рейтинга самых популярных вирусов по статистике онлайн-сканера "Лаборатории Касперского". Net-Worm.Win32.Mytob.c 27,61% +1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 10,01% +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 6,13% +1 Email-Worm.Win32.LovGate.ad 5,83% -3 Email-Worm.Win32.NetSky.t 4

"Лаборатория Касперского": самым вредоносным остается Mytob «Лаборатория Касперского» подвела итоги вирусной активности в мае. В топ-двадцатку вредоносных программ за май 2005 г. вошли следующие коды с соответствующими показателями распространенности: Net-Worm.Win32.Mytob.c — 24,28% Email-Worm.Win32.NetSky.q — 15,54% Email-Worm.Win32.NetSky.aa — 5,27% Email-Worm.Win32.NetSky.b — 4,00% Email-Worm.Wi

"Лаборатория Касперского": в марте самым опасным был NetSky атория Касперского» подвела итоги вирусной активности в марте. В топ-двадцатку вредоносных программ за март 2005 г. вошли следующие коды с соответствующими показателями распространенности: 1 +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 27,76% 2 +5 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 9,01% 3 +2 Email-Worm.Win32.NetSky.b 8,84% 4 New Net-Worm.Win32.Mytob.c 8,21% 5 +7 Email-Worm.Win32.Lovgat

"Лаборатория Касперского": в декабре 2004 г. самым опасным кодом был Zafi Эксперты «Лаборатории Касперского» составили топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2004 г. Это следующие коды и соответствующие показатели распространенности: New I-Worm.Zafi.d 17,85% +2 I-Worm.Zafi.b 13,42% - I-Worm.NetSky.q 10,85% +2 I-Worm.LovGate.w 9,77% - I-Worm.NetSky.aa 9,5% -4 I-Worm.Mydoom.ab 4,69% - I-Worm

«Тефлоновый» вирус неуязвим для антивирусов что чрезвычайно осложняет борьбу с ними». "Лаборатория Касперского" обнаружила данного червя еще 9 ноября этого года, рассказали CNews.ru в информационной службе компании. Изначально он был назван I-Worm.Mydoom.ad, чуть позже появилась его модификация Mydoom.ae. Однако затем было принято решение переименовать данное семейство в антивирусных базах "Лаборатории Касперского" на I-Worm.

"Лаборатория Касперского": в интернете идет рассылка новых Bagle «Лаборатория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает об обнаружении двух новых модификаций известного сетевого червя I-Worm.Bagle — I-Worm.Bagle.at и I-Worm.Bagle.au. На настоящий момент экспертами «Лаборатории Касперского» зафиксирована массированая спам-рассылка новых вариантов данного вред

"Лаборатория Касперского": в сентябре появилось 5 новых вирусов Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" подвела итоги вирусной активности в сентябре 2004 г. В топ-двадцатку вошли следующие вредоносные коды и их доля в общем числе вирусных инцидентов: +3 I-Worm.NetSky.q 21,67 -1 I-Worm.NetSky.aa 13,79 +1 I-Worm.Zafi.b 12,70 -2 I-Worm.NetSky.b 9,63 - I-Worm.Mydoom.m 5,34 +2 I-Worm.Bagle.z 4,86 +2 I-Worm.Ne

Представлена десятка самых вредоносных кодов июня ой" десятке отметился червь Mapson, впервые появившийся в середине июня, и отсутствует Nimda. По версии "Лаборатории Касперского" десятка наиболее распространенных вредоносных программ июня такова: I-Worm.Lentin - 32,48% I-Worm.Klez - 17,69% I-Worm.Tanatos - 16,91% I-Worm.Sobig - 12,01% Macro.Word97.Saver - 1,17% Macro.Word97.Thus - 1,00% VBS.Redlof - 0,73% I-Worm

Sobig - самый назойливый червь мая х инцидентов достигла 21,87%. Второе и третье места достались ветеранам рейтинга - Lentin и Klez соответственно. Двадцатка наиболее распространенных вредоносных программ выглядит следующим образом. I-Worm.Sobig 21,87% I-Worm.Lentin 15,95% I-Worm.Klez 15,39% I-Worm.Fizzer 0,67% I-Worm.Roron 0,51% Worm.Win32.Randon 0,38% I-Worm.Ganda 0,28% Macro.Word9

KLEZ.I - самый "популярный" вирус марта вирусами, вошедшими в мартовскую десятку, являются NoClose, Elkern.C, Nimda, Klez.C, Bugbear, Parite.B и Sobig."Лаборатория Касперского" предложила следующий рейтинг вирусной активности за март: 1 I-Worm.Klez 37,60% 2 I-Worm.Sobig 10,75% 3 I-Worm.Lentin 9,03% 4 I-Worm.Avron 3,30% 5 Macro.Word97.Thus 2,62% 6 I-Worm.Tanatos 1,38% 7 Macro.Word97.Marker 1,21% 8 W

20 самых распространенных вирусов октября "Лаборатории Касперского" опубликовала вирусную двадцатку за октябрь 2002 года. Лидером стал червь I-Worm.Tanatos, на долю которого пришлась почти половина заражений. Данные представлены в % от общего количества заражений. 1. I-Worm.Tanatos 44.9% 2. I-Worm.Lentin 21.6% 3. I-Wo

"Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" мая 2002 г. "Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" мая 2002 г. Как и следовало ожидать, I-Worm.Klez, признанный недавно самым опасным вирусом, поражавшим интернет когда-либо, не только не уступил своих позиций, но даже сумел еще упрочить. Таким образом, почти 97% заражений, регистри

"Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" февраля "Лаборатория Касперского" опубликовала очередной релиз ежемесячного рейтинга "вирусная двадцатка" за февраль 2002 г. Среди важных особенностей нового рейтинга следует отметить смену лидера. I-Worm.BadtransII, который еще месяц назад обеспечивал свыше 60% всех заражений, в феврале уступил позиции I-Worm.Klez, который в январском перечне значился лишь на четвертой строчке с 4,1

"Лаборатория Касперского" представляет "большую двадцатку" вирусов января первые зарегистрированные всего несколько дней вирусы MyParty и Klez сумели занять в представленном "хит-параде" вполне достойные места. В остальном "большая двадцатка" выглядит вполне традиционно: I-Worm.BadtransII - 65,6% I-Worm.Sircam - 11,2% I-Worm.Myparty - 4,1% I-Worm.Klez - 4,1% I-Worm.Hybris - 1,8% I-Worm.Magistr - 0,8% VCL - 0,8% I-Worm.Ali

Компьютерные эксперты считают, что они знают автора и распространителя вируса "Stages.worm" Пока ФБР только приступило к поискам автора недавно появившегося вируса Stages.worm, который распространяется по электронной почте, как и его ближайший собрат "Love bug", компьютерные эксперты заявили, что знают того, кто мог сделать и запустить в Интернет этот вирус. По

Появился новый вирус, распространяющийся через Microsoft Outlook - Stages.worm На этих выходных компьютеры многих британских и американских компаний были заражены вирусом, который пришел по электронной почте. Названный "Stages.worm", вирус выглядит как текстовый файл "Life_Stages.txt." содержащийся в письме с одним из нескольких вариантов поля темы (Funny, The male and female stages of life, life_stages, jokes, text)