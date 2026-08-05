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WORM-технологии Write Once, Read Manу Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.08.2026 ТФОМС Самарской области перевел страховой фонд данных на аппаратно-защищенные оптические носители 1
27.05.2026 XPlatform XTime: Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией 1
20.02.2025 ITglobal.com подвел итоги облачного бизнеса за 2024 год 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
07.04.2021 Infinidat помогает компаниям бороться с атаками программ-вымогателей 1
24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей 1
23.11.2018 QSAN представила NAS серверы XCubeNAS 7000 1
02.11.2016 Флэш повсеместно: как выиграть конкуренцию на хранении данных 1
17.03.2016 Panasonic анонсировала систему хранения данных freeze-ray на оптических дисках емкостью 300 ГБ 2
06.07.2015 Raidix обновила ПО для SAN- и NAS-систем хранения данных до версии 4.3 1
08.08.2013 Банк «Русский Стандарт» обновил систему хранения данных на оптических дисках 1
15.06.2010 Ленточные технологии: новое поколение пришло 1
24.08.2005 Storus представляет новые ленточные автозагрузчики 1
29.10.2003 Hitachi Data Systems заключила партнерские соглашения с Ixos и AppIQ 1
10.10.2003 HDS усовершенствует системы хранения 1
14.11.2000 JVC и Hitachi представили новую технологию для одноразовой записи дисков емкостью 9,4 ГБ 1
08.11.2000 ТерраЛинк объявляет об увеличении емкости перезаписываемых дисков Plasmon DVD-RAM в 4 раза 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

WORM-технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 345 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
NetApp - Network Appliance 667 2
Broadcom - VMware 2610 2
Microsoft Corporation 25775 2
Intel Corporation 12811 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Storus - Сторус 36 1
Ростелеком 10948 1
Nutanix 114 1
Dell EMC 5180 1
Huawei 4677 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Commvault 187 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Норси-Транс - НТ 146 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Infinidat 32 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 1
Zabbix SIA - Заббикс 175 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
Qsan Technology 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Nvidia Corp 4002 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
StormWall - Сторм системс 149 1
JVC Kenwood 422 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
BMW Group 482 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Газпром нефть 725 1
Русский стандарт Банк 509 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Деловые Линии ГК 93 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 520 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 2
Оповещение и уведомление - Notification 5944 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
NetApp SnapLock Enterprise Software - NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect - NetApp SnapVault 39 2
JVC Jukebox 1 1
Hitachi TrueCopy 8 1
Hitachi ShadowImage 6 1
Hitachi Lightning 3 1
Hitachi CopyCentral 1 1
Infinidat InfiniGuard 4 1
Linux Secure Repository 2 1
ЭЛАР НСМ 9 1
Microsoft Windows 10 Credential Guard 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
NetApp All-NVMe - NetApp NVMe Flash Cache 3 1
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 1
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 37 1
Veeam Object Immutability 1 1
Equinix DX 6 1
Nutanix Files 1 1
Nutanix Flow 1 1
Nutanix Objects 1 1
Hitachi Data Systems - HDS HiCommand 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra XPlatform 15 1
БИАТЕХ - LISAD 3 1
NetApp ONTAP 69 1
Linux OS 11533 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 1
Microsoft Azure 1526 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 65 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 1
Войнов Андрей 8 1
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 1
Авдеенко Сергей 2 1
Митин Филипп 2 1
Чаркин Евгений 317 1
Савкин Владимир 40 1
Свидерский Евгений 77 1
Катамадзе Анна 133 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Платонов Сергей 13 1
Клявин Владимир 52 1
Маркин Владимир 17 1
Понькин Александр 34 1
Казарин Станислав 175 1
Мадани Фарид 11 1
Валчев Стоян 48 1
Карпунин Алексей 51 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Сологуб Денис 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
Европа 24964 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ПФО - Самарская область 1577 1
Украина 7928 1
США - Калифорния 4829 1
Грузия 1332 1
Монголия 382 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 201 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 167 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 212 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
PR Newswire 58 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
IBM Research 111 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
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