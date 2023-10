WORM-технологии Write Once, Read Manу Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение

систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, подготовила отчет о вирусной активности в июле 2007 г. По данным компании, места в июльской двадцатке вирусов распределились таким образом: New Email- Worm .Win32.Warezov.pk not detected 22,72% -1 Email- Worm .Win32.NetSky.q Trojan.generic 14,22% -1 Email- Worm .Win32.Bagle.gt Trojan.generic 8,67% -1 Email- Worm .Win32.NetSky.t

«Лаборатория Касперского» представляет вирусную двадцатку июня, составленную по результатам анализа почтового трафика: +1 Email- Worm .Win32.NetSky.q 16,06% +1 Email- Worm .Win32.Bagle.gt 13,45% -2 Email- Worm .Win32.NetSky.t 9,61% +2 Email- Worm .Win32.NetSky.aa 8,26% New! Email- Worm .Win32.Warezov.o

оратория Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за март 2007 года. В целом, мартовская двадцатка вирусов выглядит следующим образом: New! Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ra n/a 31,93% +2 Email- Worm .Win32.NetSky.q Trojan.generic 13,96% -1 Email- Worm .Win32.Bagle.gt Trojan.generic 10,69% -4 Email- Worm .Win32.NetSky.t Trojan.generic 8,50% New! Email- Worm .Win32.Warezov

ерского» опубликовала топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2006 г. Топ-двадцадка вирусов за декабрь с показателями встречаемости по версии компании выглядит следующим образом: New Email- Worm .Win32.Warezov.fb 19,41% Return Email- Worm .Win32.Warezov.dn 9,88% New Email- Worm .Win32.Warezov.hb 9,57% Email- Worm .Win32.NetSky.t 8,02% +2 Email- Worm .Win32.NetSk

"Лаборатория Касперского" произвела обзор вирусной активности за июнь 2006 года по результатам обработки почтового трафика. Топ-двадцатка выглядит следующим образом: Net- Worm .Win32.Mytob.c 29.01% New Email- Worm .Win32.Nyxem.e 16.70% -1 Email- Worm .Win32.LovGate.w 8.64% +2 Email- Worm .Win32.NetSky.b 5.55% -1 Email- Worm .Win32.LovGate.ad 4

атория Касперского» подвела итоги вирусной активности в марте. В топ-двадцатку вредоносных программ за март 2005 г. вошли следующие коды с соответствующими показателями распространенности: 1 +1 Email- Worm .Win32.NetSky.q 27,76% 2 +5 Email- Worm .Win32.NetSky.aa 9,01% 3 +2 Email- Worm .Win32.NetSky.b 8,84% 4 New Net- Worm .Win32.Mytob.c 8,21% 5 +7 Email- Worm .Win32.Lovgat

Эксперты «Лаборатории Касперского» составили топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2004 г. Это следующие коды и соответствующие показатели распространенности: New I- Worm .Zafi.d 17,85% +2 I- Worm .Zafi.b 13,42% - I- Worm .NetSky.q 10,85% +2 I- Worm .LovGate.w 9,77% - I- Worm .NetSky.aa 9,5% -4 I- Worm .Mydoom.ab 4,69% - I- Worm