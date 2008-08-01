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WORM-технологии Write Once, Read Manу Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение



01.08.2008 Массовые заражения пользователей на MySpace и Facebook

Компьютеры пользователей знаменитых социальных сервисов MySpace и Facebook атакованы сетевыми червями Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, — сообщает «Лаборатория Касперского». Зараженные ими компьютеры рекрутируются в ботнеты. В составе этих ботнетов зомбированные компьюте
01.08.2008 Новые черви «охотятся» на пользователей MySpace и Facebook

«Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении сетевых червей Net-Worm.Win32.Koobface.a и Net-Worm.Win32.Koobface.b, которые атакуют пользователей социальных сетей MySpace и Facebook, создавая ботнеты из зараженных компьютеров. В настоящее время активн
17.04.2008 Storm Worm возглавил мартовскую десятку угроз

BitDefender представил десятку наиболее распространенных вредоносных программ за март 2008 г. Возглавляет список троян Trojan.Peed.Gen (он же Storm Worm). Согласно данным BitDefender Lab, более чем в половине пойманных и обезвреженных вирусов в прошлом месяце встречались различные варианты именно Storm Worm (55,58%). Следом за Storm
26.12.2007 Вышла рождественская модификация Storm Worm

Storm Worm, проявившийся в начале 2007 г., был причиной головной боли пользователей и провайдеров. Отчасти благодаря выходу обновления Microsoft Malicious Software Removal Tool, общее число инфициров
03.09.2007 Август без эпидемий: пальма первенства вернулась к вирусам-«ветеранам»

зрения вирусных эпидемий. В последний раз крупная эпидемия в августе была зафиксирована в 2003 г. — тогда это был червь Lovesan. Места в вирусной двадцатке распределились следующим образом: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 21,28% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 12,96% +3 Email-Worm.Win32.NetSky.aa Trojan.generic 9,26% +3 Net-Worm.Win32.Mytob.c Tr
01.08.2007 «Лаборатория Касперского»: «новичок» Warezov.pk подвинул «ветеранов»

систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, подготовила отчет о вирусной активности в июле 2007 г. По данным компании, места в июльской двадцатке вирусов распределились таким образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.pk not detected 22,72% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 14,22% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 8,67% -1 Email-Worm.Win32.NetSky.t

02.07.2007 «Лаборатория Касперского»: в вирусную двадцатку вернулись «ветераны»

«Лаборатория Касперского» представляет вирусную двадцатку июня, составленную по результатам анализа почтового трафика: +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 16,06% +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 13,45% -2 Email-Worm.Win32.NetSky.t 9,61% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 8,26% New! Email-Worm.Win32.Warezov.o
04.04.2007 «Лаборатория Касперского»: вирусная двадцатка за март 2007 года

оратория Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за март 2007 года. В целом, мартовская двадцатка вирусов выглядит следующим образом: New! Trojan-Spy.HTML.Bankfraud.ra n/a 31,93% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.q Trojan.generic 13,96% -1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt Trojan.generic 10,69% -4 Email-Worm.Win32.NetSky.t Trojan.generic 8,50% New! Email-Worm.Win32.Warezov
06.03.2007 PandaLabs: 60% обнаруженных в феврале кодов — трояны

осных кодов февраля стал Rizaloff.TT. Этот троян крадет конфиденциальные данные пользователя. Рейтинг вирусной активности по России выглядит несколько иначе, но отличия не принципиальны: W32/Wukill.A.worm 4,01% Trj/Abwiz.A 1,64% Trj/LdPinch.A 1,64% W32/Sdbo t..ftp://ftp.worm 1,64% W32/Locksky.AU.worm 1,41% Trj/Downloader.LFO 1,34% W32/Bagle.HX.worm 1,34% W32/Brontok.H.<
09.01.2007 «Лаборатория Касперского»: Warezov остаются лидерами ТОП-20 вирусов

ерского» опубликовала топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2006 г. Топ-двадцадка вирусов за декабрь с показателями встречаемости по версии компании выглядит следующим образом: New Email-Worm.Win32.Warezov.fb 19,41% Return Email-Worm.Win32.Warezov.dn 9,88% New Email-Worm.Win32.Warezov.hb 9,57% Email-Worm.Win32.NetSky.t 8,02% +2 Email-Worm.Win32.NetSk
04.12.2006 "Лаборатория Касперского": Warezov были топ-вирусами в декабре

"Лаборатория Касперского" опубликовала ноябрьскую топ-десятку самых вредоносных программ. Рейтинг выглядит так: (позиция вируса, изменение позиции, название, частота). Email-Worm.Win32.Warezov.gj 18,27 +3 Email-Worm.Win32.Warezov.ev 14,88 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 9,89 Email-Worm.Win32.NetSky.t 7,54 -1 Email-Worm.Win32.Scano.gen 6,57 +8 N
01.08.2006 "Лаборатория Касперского": наиболее активны старые черви

«Лаборатория Касперского» опубликовала обзор вирусной активности за прошедший июль. Топ-десятка наиболее активных вирусов, по данным онлайнового сканирования, выглядит следующим образом: Net-Worm.Win32.Mytob.c 25.32% Email-Worm.Win32.Nyxem.e 24.24% +1 Email-Worm.Win32.NetSky.b 5.84% -1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 5.83% +2 Net-Worm.Win32.Mytob.q 3.14% +5 E
30.06.2006 "Лаборатория Касперского": берегитесь 3 июля

"Лаборатория Касперского" произвела обзор вирусной активности за июнь 2006 года по результатам обработки почтового трафика. Топ-двадцатка выглядит следующим образом: Net-Worm.Win32.Mytob.c 29.01% New Email-Worm.Win32.Nyxem.e 16.70% -1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 8.64% +2 Email-Worm.Win32.NetSky.b 5.55% -1 Email-Worm.Win32.LovGate.ad 4
02.06.2006 "Лаборатория Касперского": Mytob удерживает "пальму первенства"

а почтовой активности, описывает наиболее часто встречающиеся в почтовом трафике вредоносные программы, и рейтинга самых популярных вирусов по статистике онлайн-сканера "Лаборатории Касперского". Net-Worm.Win32.Mytob.c 27,61% +1 Email-Worm.Win32.LovGate.w 10,01% +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 6,13% +1 Email-Worm.Win32.LovGate.ad 5,83% -3 Email-Worm.Win32.NetSky.t 4
01.06.2005 "Лаборатория Касперского": самым вредоносным остается Mytob

«Лаборатория Касперского» подвела итоги вирусной активности в мае. В топ-двадцатку вредоносных программ за май 2005 г. вошли следующие коды с соответствующими показателями распространенности: Net-Worm.Win32.Mytob.c — 24,28% Email-Worm.Win32.NetSky.q — 15,54% Email-Worm.Win32.NetSky.aa — 5,27% Email-Worm.Win32.NetSky.b — 4,00% Email-Worm.Wi
01.04.2005 "Лаборатория Касперского": в марте самым опасным был NetSky

атория Касперского» подвела итоги вирусной активности в марте. В топ-двадцатку вредоносных программ за март 2005 г. вошли следующие коды с соответствующими показателями распространенности: 1 +1 Email-Worm.Win32.NetSky.q 27,76% 2 +5 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 9,01% 3 +2 Email-Worm.Win32.NetSky.b 8,84% 4 New Net-Worm.Win32.Mytob.c 8,21% 5 +7 Email-Worm.Win32.Lovgat
12.01.2005 "Лаборатория Касперского": в декабре 2004 г. самым опасным кодом был Zafi

Эксперты «Лаборатории Касперского» составили топ-двадцатку самых вредоносных программ в декабре 2004 г. Это следующие коды и соответствующие показатели распространенности: New I-Worm.Zafi.d 17,85% +2 I-Worm.Zafi.b 13,42% - I-Worm.NetSky.q 10,85% +2 I-Worm.LovGate.w 9,77% - I-Worm.NetSky.aa 9,5% -4 I-Worm.Mydoom.ab 4,69% - I-Worm

17.11.2004 «Тефлоновый» вирус неуязвим для антивирусов

что чрезвычайно осложняет борьбу с ними». "Лаборатория Касперского" обнаружила данного червя еще 9 ноября этого года, рассказали CNews.ru в информационной службе компании. Изначально он был назван I-Worm.Mydoom.ad, чуть позже появилась его модификация Mydoom.ae. Однако затем было принято решение переименовать данное семейство в антивирусных базах "Лаборатории Касперского" на I-Worm.
01.11.2004 "Лаборатория Касперского": в интернете идет рассылка новых Bagle

«Лаборатория Касперского», российский разработчик систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, сообщает об обнаружении двух новых модификаций известного сетевого червя I-Worm.Bagle — I-Worm.Bagle.at и I-Worm.Bagle.au. На настоящий момент экспертами «Лаборатории Касперского» зафиксирована массированая спам-рассылка новых вариантов данного вред
04.10.2004 "Лаборатория Касперского": в сентябре появилось 5 новых вирусов

Антивирусная компания "Лаборатория Касперского" подвела итоги вирусной активности в сентябре 2004 г. В топ-двадцатку вошли следующие вредоносные коды и их доля в общем числе вирусных инцидентов: +3 I-Worm.NetSky.q 21,67 -1 I-Worm.NetSky.aa 13,79 +1 I-Worm.Zafi.b 12,70 -2 I-Worm.NetSky.b 9,63 - I-Worm.Mydoom.m 5,34 +2 I-Worm.Bagle.z 4,86 +2 I-Worm.Ne
02.07.2003 Представлена десятка самых вредоносных кодов июня

ой" десятке отметился червь Mapson, впервые появившийся в середине июня, и отсутствует Nimda. По версии "Лаборатории Касперского" десятка наиболее распространенных вредоносных программ июня такова: I-Worm.Lentin - 32,48% I-Worm.Klez - 17,69% I-Worm.Tanatos - 16,91% I-Worm.Sobig - 12,01% Macro.Word97.Saver - 1,17% Macro.Word97.Thus - 1,00% VBS.Redlof - 0,73% I-Worm

02.06.2003 Sobig - самый назойливый червь мая

х инцидентов достигла 21,87%. Второе и третье места достались ветеранам рейтинга - Lentin и Klez соответственно. Двадцатка наиболее распространенных вредоносных программ выглядит следующим образом. I-Worm.Sobig 21,87% I-Worm.Lentin 15,95% I-Worm.Klez 15,39% I-Worm.Fizzer 0,67% I-Worm.Roron 0,51% Worm.Win32.Randon 0,38% I-Worm.Ganda 0,28% Macro.Word9
02.04.2003 KLEZ.I - самый "популярный" вирус марта

вирусами, вошедшими в мартовскую десятку, являются NoClose, Elkern.C, Nimda, Klez.C, Bugbear, Parite.B и Sobig."Лаборатория Касперского" предложила следующий рейтинг вирусной активности за март: 1 I-Worm.Klez 37,60% 2 I-Worm.Sobig 10,75% 3 I-Worm.Lentin 9,03% 4 I-Worm.Avron 3,30% 5 Macro.Word97.Thus 2,62% 6 I-Worm.Tanatos 1,38% 7 Macro.Word97.Marker 1,21% 8 W
01.11.2002 20 самых распространенных вирусов октября

"Лаборатории Касперского" опубликовала вирусную двадцатку за октябрь 2002 года. Лидером стал червь I-Worm.Tanatos, на долю которого пришлась почти половина заражений. Данные представлены в % от общего количества заражений. 1. I-Worm.Tanatos 44.9% 2. I-Worm.Lentin 21.6% 3. I-Wo
03.06.2002 "Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" мая 2002 г.

"Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" мая 2002 г. Как и следовало ожидать, I-Worm.Klez, признанный недавно самым опасным вирусом, поражавшим интернет когда-либо, не только не уступил своих позиций, но даже сумел еще упрочить. Таким образом, почти 97% заражений, регистри
01.03.2002 "Лаборатория Касперского" представила "вирусную двадцатку" февраля

"Лаборатория Касперского" опубликовала очередной релиз ежемесячного рейтинга "вирусная двадцатка" за февраль 2002 г. Среди важных особенностей нового рейтинга следует отметить смену лидера. I-Worm.BadtransII, который еще месяц назад обеспечивал свыше 60% всех заражений, в феврале уступил позиции I-Worm.Klez, который в январском перечне значился лишь на четвертой строчке с 4,1
01.02.2002 "Лаборатория Касперского" представляет "большую двадцатку" вирусов января

первые зарегистрированные всего несколько дней вирусы MyParty и Klez сумели занять в представленном "хит-параде" вполне достойные места. В остальном "большая двадцатка" выглядит вполне традиционно: I-Worm.BadtransII - 65,6% I-Worm.Sircam - 11,2% I-Worm.Myparty - 4,1% I-Worm.Klez - 4,1% I-Worm.Hybris - 1,8% I-Worm.Magistr - 0,8% VCL - 0,8% I-Worm.Ali
21.06.2000 Компьютерные эксперты считают, что они знают автора и распространителя вируса "Stages.worm"

Пока ФБР только приступило к поискам автора недавно появившегося вируса Stages.worm, который распространяется по электронной почте, как и его ближайший собрат "Love bug", компьютерные эксперты заявили, что знают того, кто мог сделать и запустить в Интернет этот вирус. По

20.06.2000 Появился новый вирус, распространяющийся через Microsoft Outlook - Stages.worm

На этих выходных компьютеры многих британских и американских компаний были заражены вирусом, который пришел по электронной почте. Названный "Stages.worm", вирус выглядит как текстовый файл "Life_Stages.txt." содержащийся в письме с одним из нескольких вариантов поля темы (Funny, The male and female stages of life, life_stages, jokes, text)
07.12.1999 Обнаружен новый вирус I-Worm.MyPics, схожий с печально известным вирусом "Мелисса"

"Лаборатория Касперского сообщает о появлении в "диком виде" нового Интернет-червя I-Worm.MyPics, использующего приемы печально известного вируса "Мелисса". Общие характеристики I-Worm.MyPics является Интернет-червем, распространяющийся по сетям Интернет при помощи элект

Публикаций - 111, упоминаний - 111

WORM-технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 59
Microsoft Corporation 23868 18
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 474 6
Meta Platforms - Facebook 4296 6
IBM - International Business Machines Corp 9206 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1667 5
Hitachi - Хитачи 1423 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 325 4
Fujitsu 1909 3
Dr.Web - Доктор Веб 1154 3
Intel Corporation 11750 3
Bitdefender 149 3
Qsan Technology 21 3
Google LLC 11109 2
123 солюшнс 641 2
Trend Micro 584 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 203 2
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 36 2
Sony 6428 2
TFC - Tinfoil Chat - защищённая система обмена сообщениями - мессенджер 7 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 2
SAS Institute 899 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 239 2
Apple Inc 11211 2
X Corp - Twitter 2477 2
Oracle Corporation 6389 2
Nutanix 87 2
HP Inc. 5559 2
PayPal 641 2
Dell EMC 4946 2
Veeam Software 298 2
Western Digital Corporation - WDC 526 2
3data - 3дата 63 1
EY - Ernst & Young Global 66 1
ГКС - Доверенная среда 39 1
HERE Technologies 103 1
Цифра ГК 2221 1
AMD Xilinx 82 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 71 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data 72 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 185 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 122 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 1
Coca-Cola Company 247 1
eBay Inc 1571 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ 55 1
Деловые Линии ГК 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Русский стандарт Банк 355 1
Газпром нефть 511 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
МКБ - Московский кредитный банк 460 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 54 1
Почта России ПАО 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 49 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1067 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 89 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 319 1
Федеральное казначейство России 1592 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 26 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 347 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 197 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
OWASP - Open Web Application Security Project 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1848 83
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 368 82
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 1224 43
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2589 43
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 41
Microsoft Windows API 275 34
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4987 28
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 19
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 316 18
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 1336 18
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 1706 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 6823 13
AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 463 12
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1274 12
Downloader - Даунлоадер - программы-загрузчики для загрузки вредоносного ПО на компьютер жертвы 3 11
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 47 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 11
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 281 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 9
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 909 8
Script - Скрипт 312 8
Rootkit - Руткит - набор программных средств 152 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 8
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 245 8
Adware - рекламное программное обеспечение 95 8
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 442 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 7
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 369 7
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1567 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1204 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 7
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 575 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 6
Microsoft Windows 14705 27
Microsoft Edge - браузер 1953 12
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 88 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 10
JavaScript - JS - язык программирования 930 8
Apple iPhone 6 597 8
Linux OS 8523 7
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 325 6
Microsoft Windows 2000 940 6
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 124 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1499 5
Kaspersky Security Network - KSN 86 5
Microsoft Outlook 1252 5
Panda ActiveScan 44 4
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 80 4
CIH Чернобыль - Virus.Win9x.CIH - резидентный вирус 14 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 79 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 128 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 420 3
Oracle Java - язык программирования 2642 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 131 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1182 3
Qsan QSM - операционная система 5 3
Qsan XCubeNAS - Qsan TrioNAS 5 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 3
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 47 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Sasser - Вредоносное ПО - сетевой червь 38 3
Fujitsu Eternus - Серия СХД 56 3
Apple macOS 1792 3
Google YouTube - Видеохостинг 2445 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 356 2
Microsoft Windows XP 2054 2
Mozilla Firefox - браузер 1798 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 839 2
Microsoft Windows NT 685 2
IBM Storage - IBM Tape and virtual tape systems - IBM TS libraries and servers - IBM Magstar Virtual Tape Server 6 2
Microsoft Windows 98 346 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1024 2
Microsoft Windows 95 336 2
Myspace - социальная сеть 618 2
Гостев Александр 82 2
Spears Britney - Спирс Бритни 61 2
Курникова Анна 10 2
Новикова Светлана 9 2
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Worm Boris - Ворм Борис 2 2
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
Храмцовская Наталья 46 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Войнов Андрей 8 1
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 1
Jaschan Sven - Яшан Свен 8 1
Починок Николай 13 1
Елизаров Сергей 2 1
Авдеенко Сергей 2 1
Левин Михаил 6 1
Кобзарева Ольга 11 1
Митин Филипп 2 1
Казарин Станислав 135 1
Савкин Владимир 39 1
Катамадзе Анна 74 1
Яхина Ирина 40 1
Olivier de La Chapelle - Оливье де Ла Шапель 16 1
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 1
Клявин Владимир 30 1
Маркин Владимир 16 1
Понькин Александр 30 1
Левин Леонид 126 1
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Мадани Фарид 11 1
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Карпунин Алексей 26 1
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 1
Сологуб Денис 42 1
Чаркин Евгений 253 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 9
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Польша - Республика 1591 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 2
Израиль 1722 2
Китай - Тайвань 1755 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 2
Нидерланды 2226 2
Украина 6786 2
Финляндия - Финляндская Республика 1621 1
Австралия - Территория Кокосовых островов (Килинг) 3 1
Сатурн - Энцелада (спутник) 88 1
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Малайзия 775 1
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