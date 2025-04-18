Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173192
ИКТ 13476
Организации 10551
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74316
География 2804
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2607
Мероприятия 847

ЭЛАР НСМ

ЭЛАР НСМ

Накопители ЭЛАР НСМ работают на основе оптических носителей информации. Такие устройства позволяют расширить возможности ЦОД с точки зрения организации защищенного сегмента бессрочного хранения самых важных данных.


18.04.2025 Корпорация «Элар» представила решения для ЦОД на основе оптических библиотек серии НСМ 1
31.05.2016 Национальный архив Республики Адыгея начинает оцифровку 1
08.08.2013 Банк «Русский Стандарт» обновил систему хранения данных на оптических дисках 1
16.04.2008 Департаменту финансов Москвы понадобилось техобслуживание ПО и техники 1
11.10.2002 "БОСС-Референт" "приручил" электронные архивы 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

ЭЛАР НСМ и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1027 2
ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
IBM - International Business Machines Corp 9464 1
АйТи 1377 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Русский стандарт Банк 449 1
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 438 1
ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 1 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5427 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52082 1
Оцифровка - Digitization 4643 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1055 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10312 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10884 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 982 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1198 1
WORM-технологии - Write Once, Read Manу - Write One, Read Multiple, Write Once, Read Mostly - носители информации, допускающие однократную запись и многократное чтение 6 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9581 1
Архивный фонд РФ 102 1
Intersoft Lab - Референт 156 1
ЭЛАР ЭларСкан 145 1
ЭЛАР Саперион 43 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
IBM Tivoli 281 1
Хацукова Сусанна 1 1
Журавлев Сергей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 147518 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 404 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48843 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11074 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29789 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153