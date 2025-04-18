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ЭЛАР НСМ
Накопители ЭЛАР НСМ работают на основе оптических носителей информации. Такие устройства позволяют расширить возможности ЦОД с точки зрения организации защищенного сегмента бессрочного хранения самых важных данных.
ЭЛАР НСМ и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1027 2
|ЭЛАР - ПроСофт-ПК - ПроСофт-М 35 1
|ПроСофт - ProSoft 78 1
|IBM - International Business Machines Corp 9464 1
|АйТи 1377 1
|Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
|Правительство Москвы - Департамент финансов 32 1
|Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 438 1
|ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 1 1
|Архивный фонд РФ 102 1
|Intersoft Lab - Референт 156 1
|ЭЛАР ЭларСкан 145 1
|ЭЛАР Саперион 43 1
|АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
|IBM Tivoli 281 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147518 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
|Россия - ЮФО - Адыгея Республика 404 1
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