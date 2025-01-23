Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166467
ИКТ 12988
Организации 10197
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3382
Системы 24919
Персоны 70601
География 2716
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 842

Auditing Database Use Аудит базы данных



23.01.2025 Обновление ОС «Альт СП релиз 10»: сертифицированная СУБД, поддержка современных процессоров «Эльбрус» 1
06.11.2024 SC SIEM: расширенный аудит событий на платформе Windows и Linux 1
07.06.2024 Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG» 1
14.05.2024 Российскую DLP-систему протестировали на совместимость с ОС Astra Linux 1
15.09.2023 «Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры 1
22.08.2023 Navicon поможет локализовать данные бухучета 1
10.04.2023 Дмитрий Еманов, «Ред База Данных»: Пользователей нашей СУБД привлекает возможность комфортной миграции с Oracle 1
19.12.2022 «Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной СУБД «Лира-Д» 1
27.04.2022 Разработчик российской in-memory СУБД усилил безопасность платформы 1
27.04.2022 VK представила обновление платформы Tarantool 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
03.08.2021 Петербургский метрополитен развернул единое информационное пространство для обмена данными 1
09.07.2021 Подтверждена совместимость «Антивируса VR Protect для Linux» с ОС Astra Linux 1
03.09.2020 Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО 1
12.02.2018 SAP признана ведущим работодателем России по версии Top Employer Institute 1
06.07.2017 Ventra IT Solutions завершила ИТ-проект для «Росводоканала» 1
25.04.2017 Сергей Шерстобитов -

Основными генераторами спроса остаются госорганы и крупный бизнес

 1
05.07.2016 Navicon автоматизировала бюджетное управление и подготовку отчетности в сети аптек «Ригла» 1
29.06.2016 Haulmont перевела платформу CUBA в Open Source 1
20.12.2012 Digital Security продемонстрировала примеры взлома SAP через веб-интерфейс 1
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 1
16.08.2012 Comparex провела аудит лицензионности ПО для «Дальлеспрома» 1
27.03.2012 Vision Solutions выпустила решения для обеспечения доступности и восстановления данных на серверах IBM Power Systems 1
07.11.2011 «Московский Кредитный Банк» прошел аудит платежной системы по стандарту PCI DSS 2.0 1
17.05.2010 Google собирал персональные данные абонентов Wi-Fi 1
22.03.2010 «Астерос» защитил информацию ТВЭЛ 1
13.01.2010 Федеральный лицензионный центр при Росстрое заказывает разработку ИС 1
15.07.2009 «Русь-Лизинг» построил комплексную ИС на базе «Хомнет Лизинг 8» 1
04.06.2008 «АНД Проджект» внедрит CRM-систему в ТД «Спецтехника ГрАЗ» 1
15.04.2008 Может ли сертификация гарантировать безопасность? 1
29.02.2008 Новый Oracle Identity Manager: эффективное управление идентификационными данными 1
29.12.2007 Администрация Красносельского района Петербурга объявила конкурс на сопровождение «Парус- Бюджет» 1
06.12.2007 SailPoint представила приложение для управления рисками утечки данных 1
08.08.2007 Softline: «Аудит Данных» - новый компонент для Microsoft Dynamics CRM 2
12.07.2007 Япония: банк потерял конфиденциальные данные о 980 тыс. клиентов 1
21.03.2007 В группе СУАЛ создан процесс управления конфигурациями 1
21.02.2007 Завод холдинга ЭФКО автоматизирован на базе «1С:Предприятие 8» 1
17.12.2004 Microsoft и SAP: дружба конкурентов 1
12.10.2000 AviComp Services AG завершила разработку тиражируемого программного обеспечения для автоматизации казначейского исполнения федерального, региональных и местных бюджетов 1

Публикаций - 39, упоминаний - 40

Auditing Database Use и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24630 8
SAP SE 5279 5
Oracle Corporation 6690 5
8218 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 236 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 2
Navicon - Навикон 284 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 337 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 2
Softline - Софтлайн 2814 1
Ростелеком 9706 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Selectel - Селектел 385 1
Крок - Croc 1777 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Accenture plc 682 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Google LLC 11782 1
GitHub 817 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Dropbox 498 1
Ramax - Рамакс 115 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 44 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Luxsoft - ЛюксСофт 9 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 43 1
Хомнет Консалтинг 174 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Цифра ГК 2427 1
Парус Корпорация 552 1
Haulmont - Хоулмонт 109 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7308 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Visa International 1949 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
ЭФКО ГК 22 1
Meta Group 54 1
Спецтехника ГрАЗ - торговый дом 3 1
Дальлеспром 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Почта России ПАО 2113 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Asia Universal Bank - АзияУниверсалБанк, АУБ - Азиатский Универсальный банк 4 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3137 2
Петербургский метрополитен ГУП 136 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7564 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3782 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6655 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24137 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12609 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6560 3
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6090 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2122 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 3
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5316 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11129 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9186 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9381 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4405 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12541 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4999 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 2
Microsoft Windows 15663 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 4
Linux OS 9948 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 528 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Microsoft Dynamics 1175 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 2
Lua - язык программирования 56 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Microsoft Dynamics CRM 542 2
Docker - Платформа распределённых приложений 334 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 323 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5180 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1326 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Microsoft Office Excel 1198 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Haulmont Jmix - CUBA Low Code Platform 42 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 271 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Red Hat OpenShift 132 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
Docsvision СЭД - ECM-система 237 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 67 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Гонтарев Павел 94 2
Кузьмина Ирина 18 1
Парфентьев Алексей 128 1
Паршин Максим 316 1
Петров Михаил 138 1
Нефедов Владислав 13 1
Оганесян Ашот 122 1
Eustace Alan - Юстас Алан 11 1
Соломатина Вера 4 1
Иванов Дмитрий 88 1
Шаров Владимир 32 1
Поляков Александр 53 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Ляпунов Игорь 121 1
Гарагатый Юрий 4 1
Петухов Андрей 7 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Бобков Владимир 1 1
Емельченков Сергей 140 1
Груздев Антон 15 1
Фишер Андрей 74 1
Майоров Андрей 12 1
Николашин Александр 3 1
Навоев Валерий 1 1
Еманов Дмитрий 4 1
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
Чернявский Леонид 11 1
Тряпицын Сергей 7 1
Пономарев Михаил 18 1
Трекин Александр 2 1
Самойленко Максим 66 1
Федотов Николай 32 1
Барышев Максим 1 1
Стариков Михаил 2 1
Уманский Константин 3 1
Мартынцев Алексей 9 1
Пышкин Михаил 2 1
Широкожухов Михаил 2 1
Кленчев Константин 1 1
Самофатов Николай 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43179 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52118 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17381 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Земля - планета Солнечной системы 10376 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1496 1
Япония 13287 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3101 1
Европа 21771 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 644 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1007 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Россия - СФО - Иркутская область 1092 1
Германия - Гамбург 182 1
Япония - Токио 995 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Европа Западная 1482 1
Европа Центральная 266 1
Япония - Осака 141 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 11
Аудит - аудиторский услуги 2663 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6058 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7837 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13500 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2802 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3946 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1210 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5418 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4144 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5354 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6947 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 2
Образование в России 2194 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 830 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3040 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4973 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 1
DarkReading.com 105 1
IDC - International Data Corporation 4910 2
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
Gartner - Burton Group 17 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Firebird Conf 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще