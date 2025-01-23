Auditing Database Use Аудит базы данных
Auditing Database Use и организации, системы, технологии, персоны:
|Гонтарев Павел 94 2
|Кузьмина Ирина 18 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Паршин Максим 316 1
|Петров Михаил 138 1
|Нефедов Владислав 13 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Eustace Alan - Юстас Алан 11 1
|Соломатина Вера 4 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Шаров Владимир 32 1
|Поляков Александр 53 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Ляпунов Игорь 121 1
|Гарагатый Юрий 4 1
|Петухов Андрей 7 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
|Бобков Владимир 1 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Груздев Антон 15 1
|Фишер Андрей 74 1
|Майоров Андрей 12 1
|Николашин Александр 3 1
|Навоев Валерий 1 1
|Еманов Дмитрий 4 1
|Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 1
|Чернявский Леонид 11 1
|Тряпицын Сергей 7 1
|Пономарев Михаил 18 1
|Трекин Александр 2 1
|Самойленко Максим 66 1
|Федотов Николай 32 1
|Барышев Максим 1 1
|Стариков Михаил 2 1
|Уманский Константин 3 1
|Мартынцев Алексей 9 1
|Пышкин Михаил 2 1
|Широкожухов Михаил 2 1
|Кленчев Константин 1 1
|Самофатов Николай 2 1
|DarkReading.com 105 1
|IDC - International Data Corporation 4910 2
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 1
|Gartner - Burton Group 17 1
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Создано именных указателей - 166467.
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