Вебинар: как защититься от вирусов-шифровальщиков при помощи «Спектр | DCAP/DAG»
11 ИЮНЯ, 11.00 компания «Сайберпик» приглашает на вебинар, посвященный защите от вирусов-шифровальщиков с применением DCAP-системы «Спектр».
Не всегда продукты, ориентированные на защиту инфраструктуры компании от атак вирусов-шифровальщиков, способны на 100% справиться со своими задачами. В свете последних событий перед компаниями встала задача усиления систем безопасности и поиска новых сценариев защиты. На вебинаре эксперты компании «Сайберпик» расскажут о том, как укрепить защиту компании при помощи «Спектр | DCAP/DAG».
На вебинаре вы узнаете о том:
- Какие существуют вирусы-шифровальщики и с какими из них помогут бороться DCAP-системы.
- Как строиться процесс выявления вируса-шифровальщика в «СПЕКТР | DCAP/DAG».
- Как уменьшить поверхность атаки с «СПЕКТР | DCAP/DAG» путём оптимизации прав доступа и структурирования расположения чувствительных данных.
Все слушатели вебинара смогут получить бесплатный аудит данных от компании «Сайберпик».
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