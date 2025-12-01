Обновленная версия VK WorkSpace стала доступна для заказа

В новой версии платформы VK WorkSpace есть cуперапп (суперприложение) с доступом к сервисам VK WorkSpace, геораспределенный почтовый сервер, федеративный режим для «Мессенджера» и другие важные обновления.

Суперапп поддерживает офлайн-работу с «Почтой» и «Календарем» на смартфонах и ПК. Модульная архитектура решения позволяет подключать сервисы на выбор. Также были реализованы функции усиленной защиты данных: в частности, можно сделать обязательным PIN-код для входа, активировать уведомления о включенном VPN, запретить скриншоты приложения.

«Почта» стала удобнее для компаний, которые используют почтовые серверы в разных регионах, благодаря режиму геораспределенной установки. В серверной версии добавлены политики хранения писем для экономии места на диске. «Календарь» в SaaS-варианте платформы теперь оснащен расширенным планировщиком для бронирования переговорных и просмотра занятости коллег. «Мессенджер» поддерживает общение между организациями через федерацию в серверной версии и объединение доменов в «траст» в облачной.

Доска теперь доступна не только в облачной, но и в серверной версии. В обеих реализованы централизованное управление доступом, аудит событий и инструменты массовой миграции из Miro. Безопасность «Диска» усилена за счет расширенного аудита для SIEM-систем и сквозной авторизации через Kerberos. Групповые политики обеспечивают гибкое управление правами на вложенных уровнях общих папок без изменения их структуры, что повышает уровень защиты данных.

Продукты платформы доступны в новом формате подписки на сервис ПАК VK WorkSpace. В рамках этого формата VK Tech предлагает комплексное программно-аппаратное решение, которое разворачивают в контуре заказчика и регулярно оплачивается по фиксированному тарифу. Бизнес получает гарантированный SLA доступности и предсказуемую стоимость владения. VK Tech предлагает в формате подписки на сервис ПАКи с различными наборами продуктов: их можно использовать по отдельности или совместно.

«По нашим данным, средний и малый бизнес чаще выбирает облачные платформы, а корпорации активно размещают ПО в закрытом контуре. Небольшим организациям важны экономичность, скорость и простота внедрения, а крупным игрокам — стабильность и масштабируемость. При этом безопасность и контроль данных нужны всем — вне зависимости от масштаба бизнеса. VK WorkSpace 25.4 — решение нового поколения, о котором мы недавно заявили на конференции и уже реализовали: в нем мы учли обратную связь наших клиентов и запросы всех сегментов рынка», — сказал руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.