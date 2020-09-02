Платформа управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр» включена в реестр отечественного ПО

Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр», разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», вместе с устройствами на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

Зачем нужна «Аврора Центр»

Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр», разработанная российской компанией «Открытая мобильная платформа», вместе с устройствами на платформе ОС «Аврора» позволяет строить доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников к корпоративным и государственным информационным системам.

Работа с мобильных устройств для доступа к корпоративной информации дает возможность сотрудникам постоянно оставаться на связи и оперативно решать рабочие задачи. При этом сценарии использования личных или корпоративных зарубежных мобильных смартфонов и планшетов небезопасны, особенно если работа связана с использованием конфиденциальной информации. Для построения комплексной доверенной среды корпоративной мобильности, независимой от санкционных и иных рисков, необходимо обеспечить защиту и данных, и каналов связи, и всего программно-аппаратного комплекса и, конечно же, самих устройств.

Особенно важной задачей является создание такой мобильной платформы для государственных компаний и организаций, крупных коммерческими структур, имеющих штат полевых сотрудников или экстренных служб, основным инструментом работы которых является мобильное устройство.

«Аврора Центр» поддерживает единовременно до 500 000 мобильных устройств на ОС «Аврора»

Разработанное как ответ на запрос российских компаний, решение «Аврора Центр» обеспечивает централизованное управление парком мобильных устройств и используемым мобильным ПО на основе сценариев и политик безопасности — от обновления ОС и установки и запуска приложений до защиты корпоративных данных, включая их удаление в случае потери устройства.

Возможности «Аврора Центр»

Одним из уникальных отличий «Аврора Центр» от других платформ EMM является то, что платформа изначально разработана как часть полностью российского стека решений для построения независимой мобильной среды. От устройства до прикладного решения и сервиса: техника (смартфоны и другая электроника), мобильные платформы (операционные системы) и программное обеспечение (приложения для работы на платформах). Основные задачи — повышение производительности труда сотрудников и обеспечение безопасности — решаются за счет использования только контролируемых мобильных устройств и доверенных мобильных приложений на платформе ОС «Аврора».

«Аврора Маркет» – корпоративный магазин доверенных приложений, установку и обновление которых полностью контролирует администратор «Аврора Центра». Сервисы управления, создания и обновления приложений и репозиторий приложений могут быть развернуты внутри компании

Таким образом, создание контура осуществляется путем совместной работы on-premises решения «Аврора Центр» на сертифицированных ОС «Альт 8 СП» с СУБД Postgres Pro. Есть также поддержка ОС CentOS и нескольких СЗИ, получивших сертификат ФСТЭК. Это позволяет использовать «Аврора Центр» и устройства с ОС «Аврора» в государственных организациях или компаниях, где вопрос безопасности на особом контроле. В «Аврора Центр» можно импортировать данные из LDAP-систем, чтобы быстро начать работать с учетными записями пользователей, на которые распространяется корпоративная мобильность. Для использования «Аврора Центр» требуются стандартные для современных корпоративных систем серверные мощности.

Доверенная безопасная мобильная среда для корпоративных и государственных заказчиков

Источник: ОМП, 2020

Среди возможностей платформы централизованного управления «Аврора Центр»:

управление аппаратными функциями устройств (использование камеры, Bluetooth, Wi-Fi и пр.);

установка, обновление и удаление приложений без участия пользователя;

обновление и контроль версий ОС «Аврора» на устройствах;

блокировка устройств, удаление с них данных по запросу;

инвентаризация и мониторинг состояния устройств и действий пользователей;

контроль над доступным пользователю функционалом (периферия, интерфейсы, сетевые ресурсы);

корпоративный магазин приложений «Аврора Маркет».

«Аврора Центр» легко разворачивается на территории заказчика, интегрируется с существующими в организации сервисами и масштабируется до сотен тысяч пользователей и устройств

Новая версия «Аврора Центр 2.2.2.» также позволяет:

поддерживать единовременно до 500 000 мобильных устройств на ОС «Аврора»;

вводить в эксплуатацию мобильные устройства, сбрасывать и изменять пароль/пин-код на устройстве;

фильтровать и сортировать устройства, пользователей и политики в консоли управления;

создавать, назначать, редактировать и применять политики на устройства, осуществлять мониторинг соответствия устройств этим политикам в консоли управления;

проводить диагностику и аудит событий с устройств, действий операторов, применения политик, получать логи с устройств для детального изучения;

добавлять и удалять устройства, пользователей и группы пользователей.

Одним из уникальных отличий «Аврора Центр» от других платформ EMM является то, что платформа изначально разработана как часть полностью российского стека решений для построения независимой мобильной среды

«Аврора Центр» уже используется как часть комплексного решения на платформе ОС «Аврора» в таких компаниях как «Ростелеком», «Почта России», «Интер РАО» и РЖД. В «Почте России» «Аврора Центр» работает в рамках проекта «Мобильный платежно-кассовый терминал» (МПКТ). Терминал состоит из смартфона с предустановленным платежным приложением, которое позволяет на дому у клиентов принимать наличные платежи за услуги ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты и так далее, оказывая людям пенсионного возраста, маломобильным категориям граждан значимые финансовые услуги, повышающие качество жизни. Платформа «Аврора Центр» обслуживает 15 тыс. смартфонов под управлением ОС «Аврора» в 56 филиалах «Почты России».

Безопасность и конфиденциальность

Платформа управления «Аврора Центр» (релиз 2.2.1) сертифицирована на соответствие техническим условиям и четвертому уровню доверия. Сертификация прошла в соответствии с новыми «Требованиями по безопасности информации ФСТЭК России», которые ввели понятие уровней доверия и их классификацию, и подтверждает, что ОС «Аврора» и платформу управления «Аврора Центр» можно использовать на объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории, в государственных информационных системах 1-го класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1-го класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1-го уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса. То есть в любых информационных системах, не обрабатывающих государственную тайну.

Разработка «Аврора Центр» стартовала в феврале 2019 г., а первый релиз состоялся в мае 2020 г. Почти тогда же, летом 2020 г., были реализованы первые пилоты у заказчиков. Команда разработчиков решения находится в Иннополисе и в Москве. Решение о включении «Аврора Центр» в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи РФ было принято 14 августа 2020 г.

О компании

«Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания «Ростелекома», занимается разработкой и внедрением единственной российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления мобильными устройствами «Аврора Центр».

ОС «Аврора» и платформа «Аврора Центр» формируют доверенную и безопасную мобильную среду для корпоративных и государственных заказчиков, гарантируя защищенный доступ сотрудников из любого места, где есть интернет, к корпоративным и государственным информационным системам. Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами. Мобильная операционная система позволяет создавать гибкие отраслевые решения под требования конкретного заказчика.