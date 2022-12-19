«Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной СУБД «Лира-Д»

ООО «Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной системой управления базами данных «Лира-Д» (СУБД «Лира-Д»). Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

С 8 ноября 2022 г. СУБД включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с порядковым номером реестровой записи: 15434 (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2020618827 от 5 августа 2020 г.).

СУБД «Лира-Д» применима в информационных системах, созданных на базе операционных систем GNU/Linux/CentOS, обрабатывающих информацию общего и ограниченного распространения, и позволяет хранить большие данные в виде JSON-документов.

Этот формат позволяет представлять информацию в виде произвольной структуры, которая не требует описания схемы данных.

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В СУБД «Лира-Д» реализованы регистрация событий, идентификация, аутентификация пользователя, аудит событий, которые могут быть интегрированы с подсистемой безопасности PARSEC из состава операционных систем «Основа», «Стрелец» и Astra Linux SE.

«Лира-Д» может применяться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, в информационных системах, обрабатывающих персональные данные при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности, а также в информационных системах общего пользования.