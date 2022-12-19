Разделы

Импортонезависимость
|

«Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной СУБД «Лира-Д»

ООО «Идис ИБ» выходит на рынок с документно-ориентированной системой управления базами данных «Лира-Д» (СУБД «Лира-Д»). Об этом CNews сообщили представители АО «НППКТ».

С 8 ноября 2022 г. СУБД включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с порядковым номером реестровой записи: 15434 (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2020618827 от 5 августа 2020 г.).

СУБД «Лира-Д» применима в информационных системах, созданных на базе операционных систем GNU/Linux/CentOS, обрабатывающих информацию общего и ограниченного распространения, и позволяет хранить большие данные в виде JSON-документов.

Этот формат позволяет представлять информацию в виде произвольной структуры, которая не требует описания схемы данных.

Цифровизация выездного урегулирования задолженности: как технологии помогают банкам больше зарабатывать
ИТ в банках

В СУБД «Лира-Д» реализованы регистрация событий, идентификация, аутентификация пользователя, аудит событий, которые могут быть интегрированы с подсистемой безопасности PARSEC из состава операционных систем «Основа», «Стрелец» и Astra Linux SE.

«Лира-Д» может применяться для защиты значимых объектов критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, в информационных системах, обрабатывающих персональные данные при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности, а также в информационных системах общего пользования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя

В России не хватает более 2000 отечественных САПР. Программистов обяжут написать их за семь лет

Топ-менеджеры российского SAP передумали выкупать бизнес. Все равно клиенты уходят

Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать

Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в промышленность

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM

Лучшие новогодние подарки для автолюбителей: выбор ZOOM

Лучшие электрические и аккумуляторные снегоуборочные машины: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще