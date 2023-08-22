Navicon поможет локализовать данные бухучета

Системный интегратор и разработчик Navicon поможет бизнесу перенести данные бухучета из зарубежных систем на базе продуктов Microsoft, SAP или Oracle, в локальное российское решение на базе «1С». Компании, работающие в России, смогут строго соблюдать требования обновленного федерального стандарта бухучета.

1 января 2024 г. в силу вступает Федеральный стандарт бухучета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете». Теперь компании обязуются хранить данные, содержащиеся в документах бухгалтерского учета, на территории России.

Новые правила, в первую очередь, затронут те компании, которые продолжают использовать учетные системы глобальных вендоров: Microsoft, SAP, Oracle и других в том случае, когда документы и, как следствие, данные бухгалтерского учета хранятся на зарубежных серверах — с января следующего года это недопустимо. Вся информация, необходимая для бухгалтерского аудита: в частности, результаты проведения документов и транзакций, — теперь должна быть локализована в России.

Navicon поможет заказчикам локализовать хранение данных бухгалтерии с помощью решения на базе «1С: Бухгалтерия». Команда системного интегратора сделает выгрузку данных, переведет сведения в необходимый формат и перенесет их в «1С». При этом заказчику не нужно перевнедрять ERP с нуля — продукт устанавливается параллельно уже использующейся в компании учетной системе и гармонично вписывается в текущую ИТ-инфраструктуру.

Развертывание всей функциональности от этапа сбора требований до ввода в эксплуатацию занимает от месяца. А значит, бизнес может достаточно быстро перейти на новый формат работы, чтобы полностью удовлетворять требованиям законодательства в части хранения документов бухгалтерии.

«Наш подход позволяет учесть специфику хранения бухгалтерских данных в иностранных системах. Чаще всего они используют "простую запись" — в результате на одну проводку может приходиться одна или несколько записей по дебету и кредиту. Мы предусмотрели механизм, который автоматически переводит данные в формат "двойной записи", что позволит бизнесу упростить анализ и аудит данных бухгалтерского учета», — сказал Михаил Пономарев, руководитель дивизиона ERP Navicon.