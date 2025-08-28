Разделы

ГК InfoWatch получила патент на способ потоковой кластеризации данных

ГК InfoWatch получила патент на изобретение «Способ потоковой кластеризации данных» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Технология используется в DLP-системе InfoWatch Traffic Monitor и ПО для аудита данных InfoWatch Data Discovery. Государственная регистрация изобретения подтверждает уникальность разработанной технологии и обеспечивает ее правовую защиту.

С помощью потоковой кластеризации документы индексируются и объединяются в группы с высокой скоростью и точностью при низком потреблении аппаратных ресурсов.

Использование способа потоковой кластеризации данных позволяет: выявлять в трафике и местах хранения тематики документов, которые следует защищать; выделять сообщества людей по тематикам их общения; отслеживать появление новых тематик и исчезновение старых.

Скорость группировки электронных документов по категориям позволяет точнее определять их содержимое, классифицировать информацию в зависимости от ее ценности и минимизировать ИБ-риски.

Технология потоковой кластеризации не требует большого потребления памяти в моменте, а вычислительная нагрузка распределена во времени — благодаря этому требования к аппаратному обеспечению снижены.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

«Разработанный нами уникальный способ потоковой кластеризации данных востребован и широко применим в сфере информационной безопасности. Это подтверждено опытом применения технологии нашими заказчиками, которые отметили удобство нового инструмента. Способ потоковой кластеризации данных — это экономически выгодное решение, отвечающее реалиям времени, потребностям рынка и запросам заказчиков», — сказал руководитель группы научно-исследовательской разработки ГК InfoWatch Сергей Рябов.

«Патентование решений высокого изобретательского уровня — одна из важных задач команды НИОКР и юридического департамента ГК InfoWatch. Патент на изобретение „Способ потоковой кластеризации данных” потребовал кропотливой работы: подготовки детального и точного описания технологии, его доработки и корректировки. Результат работы подтверждает высокую компетенцию и экспертизу вовлеченных сотрудников», — отметила патентный поверенный и главный юрист ГК InfoWatch Екатерина Антонова.

